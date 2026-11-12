Hayley Williams em SP: horário, como chegar e músicas que podem entrar no setlist do show

Hayley Williams traz sua primeira turnê solo ao Brasil e faz dois shows em São Paulo nesta quinta-feira, 12, e sexta-feira, 13 de novembro. As apresentações acontecem no Espaço Unimed, na Barra Funda. A segunda data foi acrescentada após a procura por ingressos para a primeira noite.

Conhecida como vocalista do Paramore, a cantora vem ao país com a turnê "The Hayley Williams Show", que reúne faixas de "Petals for Armor", "Flowers for Vases / Descansos" (2021) e "Ego Death at a Bachelorette Party" (2025). Antes das duas noites em São Paulo, ela se apresentou na segunda-feira, 9, no Qualistage, no Rio de Janeiro.

Que horas começa o show de Hayley Williams em SP?

A programação vale para as duas datas. O horário das 20h corresponde ao show de abertura, com a cantora e compositora americana Annie DiRusso. Hayley está prevista para subir ao palco às 21h.

18h — abertura dos portões;

— abertura dos portões; 20h — show de Annie DiRusso;

— show de Annie DiRusso; 21h — show de Hayley Williams.

Como chegar ao Espaço Unimed?

A casa de shows fica na Rua Tagipuru, 795, na Barra Funda, perto da estação Palmeiras-Barra Funda, atendida pela Linha 3-Vermelha do metrô. Da estação, é possível seguir a pé até a casa de shows. Quem for de carro ou por aplicativo pode usar o endereço da Rua Tagipuru como referência para a chegada.

Ainda há ingressos disponíveis?

Não. Os ingressos para os dois shows de Hayley Williams no Espaço Unimed, em São Paulo, estão esgotados.

Qual é o possível setlist de Hayley Williams?

Com base em outros shows da turnê, este é o possível setlist para as apresentações em São Paulo:

"Just a Lover" (introdução) "Over Yet" "Wandering Star" "Simmer" "Creepin’" "Ice in My OJ" "Kill Me" "Hard" "My Friend" "Leave It Alone" "Roses/Lotus/Violet/Iris" "True Believer" "Don’t Let Me Be Misunderstood" "Cinnamon" "Dead Horse" "Pure Love" "Crystal Clear" "Ego Death at a Bachelorette Party" "Glum" "Disappearing Man" "Dream Girl in Shibuya" "Airplanes" "Miss Black America" "Good Ol’ Days" "Just a Lover (reprise)"

Bis