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Hayley Williams em SP: horário, como chegar e músicas que podem entrar no setlist do show

Vocalista do Paramore faz dois shows no Espaço Unimed, com abertura de Annie DiRusso e repertório dos três álbuns solo

Hayley Williams: cantora sobe ao palco às 21h nos dias 12 e 13 de novembro (Natasha Moustache/Getty Images)

Hayley Williams: cantora sobe ao palco às 21h nos dias 12 e 13 de novembro (Natasha Moustache/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 05h35.

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Hayley Williams traz sua primeira turnê solo ao Brasil e faz dois shows em São Paulo nesta quinta-feira, 12, e sexta-feira, 13 de novembro. As apresentações acontecem no Espaço Unimed, na Barra Funda. A segunda data foi acrescentada após a procura por ingressos para a primeira noite.

Conhecida como vocalista do Paramore, a cantora vem ao país com a turnê "The Hayley Williams Show", que reúne faixas de "Petals for Armor", "Flowers for Vases / Descansos" (2021) e "Ego Death at a Bachelorette Party" (2025). Antes das duas noites em São Paulo, ela se apresentou na segunda-feira, 9, no Qualistage, no Rio de Janeiro.

Que horas começa o show de Hayley Williams em SP?

A programação vale para as duas datas. O horário das 20h corresponde ao show de abertura, com a cantora e compositora americana Annie DiRusso. Hayley está prevista para subir ao palco às 21h.

  • 18h — abertura dos portões;
  • 20h — show de Annie DiRusso;
  • 21h — show de Hayley Williams.

Como chegar ao Espaço Unimed?

A casa de shows fica na Rua Tagipuru, 795, na Barra Funda, perto da estação Palmeiras-Barra Funda, atendida pela Linha 3-Vermelha do metrô. Da estação, é possível seguir a pé até a casa de shows. Quem for de carro ou por aplicativo pode usar o endereço da Rua Tagipuru como referência para a chegada.

Ainda há ingressos disponíveis?

Não. Os ingressos para os dois shows de Hayley Williams no Espaço Unimed, em São Paulo, estão esgotados.

Qual é o possível setlist de Hayley Williams?

Com base em outros shows da turnê, este é o possível setlist para as apresentações em São Paulo:

  1. "Just a Lover" (introdução)
  2. "Over Yet"
  3. "Wandering Star"
  4. "Simmer"
  5. "Creepin’"
  6. "Ice in My OJ"
  7. "Kill Me"
  8. "Hard"
  9. "My Friend"
  10. "Leave It Alone"
  11. "Roses/Lotus/Violet/Iris"
  12. "True Believer"
  13. "Don’t Let Me Be Misunderstood"
  14. "Cinnamon"
  15. "Dead Horse"
  16. "Pure Love"
  17. "Crystal Clear"
  18. "Ego Death at a Bachelorette Party"
  19. "Glum"
  20. "Disappearing Man"
  21. "Dream Girl in Shibuya"
  22. "Airplanes"
  23. "Miss Black America"
  24. "Good Ol’ Days"
  25. "Just a Lover (reprise)"

Bis

  1. "Mirtazapine"
  2. "Brotherly Hate"
  3. "Parachute"

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