Hayley Williams em SP: horário, como chegar e músicas que podem entrar no setlist do show

Hayley Williams: cantora sobe ao palco às 21h nos dias 12 e 13 de novembro (Natasha Moustache/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 05h35.
Hayley Williams traz sua primeira turnê solo ao Brasil e faz dois shows em São Paulo nesta quinta-feira, 12, e sexta-feira, 13 de novembro. As apresentações acontecem no Espaço Unimed, na Barra Funda. A segunda data foi acrescentada após a procura por ingressos para a primeira noite.
Conhecida como vocalista do Paramore, a cantora vem ao país com a turnê "The Hayley Williams Show", que reúne faixas de "Petals for Armor", "Flowers for Vases / Descansos" (2021) e "Ego Death at a Bachelorette Party" (2025). Antes das duas noites em São Paulo, ela se apresentou na segunda-feira, 9, no Qualistage, no Rio de Janeiro.
A programação vale para as duas datas. O horário das 20h corresponde ao show de abertura, com a cantora e compositora americana Annie DiRusso. Hayley está prevista para subir ao palco às 21h.
A casa de shows fica na Rua Tagipuru, 795, na Barra Funda, perto da estação Palmeiras-Barra Funda, atendida pela Linha 3-Vermelha do metrô. Da estação, é possível seguir a pé até a casa de shows. Quem for de carro ou por aplicativo pode usar o endereço da Rua Tagipuru como referência para a chegada.
Não. Os ingressos para os dois shows de Hayley Williams no Espaço Unimed, em São Paulo, estão esgotados.
Com base em outros shows da turnê, este é o possível setlist para as apresentações em São Paulo:
Bis