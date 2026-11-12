Dia do Diretor de Escola: 10 frases para mandar pelo WhatsApp

Dia do Diretor de Escola: veja frases para reconhecer a escuta dos alunos, a parceria com as famílias e o apoio aos professores no dia a dia (EF Stock/Shutterstock)
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Publicado em 12 de novembro de 2026 às 04h48.
O Dia do Diretor de Escola é celebrado em 12 de novembro, homenageando quem gerencia a rotina escolar, coordena o projeto pedagógico e mantém diálogo entre alunos, professores, funcionários e famílias. A função surgiu por volta de 1880 com reformas educacionais, formalizada no Brasil em 1892. A matéria traz sugestões de mensagens para enviar pelo WhatsApp.
O Dia do Diretor de Escola é celebrado nesta quinta-feira, 12. A homenagem reconhece o trabalho de quem organiza a rotina escolar, acompanha o projeto pedagógico e mantém o diálogo entre estudantes, professores, funcionários e famílias.
A função de diretor escolar surgiu por volta de 1880, quando reformas educacionais reorganizaram as escolas e atribuíram a um profissional a responsabilidade pela gestão de cada unidade. Em setembro de 1892, o estado de São Paulo promulgou a Lei Estadual nº 88, que formalizou o cargo de diretor escolar.
A seguir, veja 10 frases para mandar pelo WhatsApp, da mensagem individual à homenagem em nome da turma ou da equipe.