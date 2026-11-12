Dia do Diretor de Escola: 10 frases para mandar pelo WhatsApp

O Dia do Diretor de Escola é celebrado nesta quinta-feira, 12. A homenagem reconhece o trabalho de quem organiza a rotina escolar, acompanha o projeto pedagógico e mantém o diálogo entre estudantes, professores, funcionários e famílias.

Como surgiu a função de diretor escolar?

A função de diretor escolar surgiu por volta de 1880, quando reformas educacionais reorganizaram as escolas e atribuíram a um profissional a responsabilidade pela gestão de cada unidade. Em setembro de 1892, o estado de São Paulo promulgou a Lei Estadual nº 88, que formalizou o cargo de diretor escolar.

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Frases para mandar pelo WhatsApp no Dia do Diretor de Escola