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Dia do Diretor de Escola: 10 frases para mandar pelo WhatsApp

Celebrada em 12 de novembro, a data é uma oportunidade para alunos, famílias e funcionários agradecerem a quem está à frente da escola

Dia do Diretor de Escola: veja frases para reconhecer a escuta dos alunos, a parceria com as famílias e o apoio aos professores no dia a dia (EF Stock/Shutterstock)

Dia do Diretor de Escola: veja frases para reconhecer a escuta dos alunos, a parceria com as famílias e o apoio aos professores no dia a dia (EF Stock/Shutterstock)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

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Publicado em 12 de novembro de 2026 às 04h48.

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O Dia do Diretor de Escola é celebrado em 12 de novembro, homenageando quem gerencia a rotina escolar, coordena o projeto pedagógico e mantém diálogo entre alunos, professores, funcionários e famílias. A função surgiu por volta de 1880 com reformas educacionais, formalizada no Brasil em 1892. A matéria traz sugestões de mensagens para enviar pelo WhatsApp.

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O Dia do Diretor de Escola é celebrado nesta quinta-feira, 12. A homenagem reconhece o trabalho de quem organiza a rotina escolar, acompanha o projeto pedagógico e mantém o diálogo entre estudantes, professores, funcionários e famílias.

Como surgiu a função de diretor escolar?

A função de diretor escolar surgiu por volta de 1880, quando reformas educacionais reorganizaram as escolas e atribuíram a um profissional a responsabilidade pela gestão de cada unidade. Em setembro de 1892, o estado de São Paulo promulgou a Lei Estadual nº 88, que formalizou o cargo de diretor escolar.

A seguir, veja 10 frases para mandar pelo WhatsApp, da mensagem individual à homenagem em nome da turma ou da equipe.

Frases para mandar pelo WhatsApp no Dia do Diretor de Escola

  1. "Feliz Dia do Diretor de Escola! Que seu trabalho tão importante seja sempre reconhecido e valorizado."
  2. "Parabéns pelo seu dia! Agradeço pelo cuidado com a escola e com as pessoas que fazem parte dela."
  3. "Feliz Dia do Diretor! Seu trabalho faz a diferença na história de muitos alunos."
  4. "Hoje é dia de agradecer a quem ajuda a construir uma escola onde todos possam aprender e conviver. Parabéns!"
  5. "Que você continue encontrando alegria no trabalho de dirigir e cuidar da escola. Feliz Dia do Diretor!"
  6. "Parabéns pelo seu dia e pela dedicação a uma escola que acolhe alunos, famílias e educadores."
  7. "Feliz Dia do Diretor de Escola! Receba nosso carinho e nosso agradecimento pelo trabalho de todos os dias."
  8. "Que seu dia seja tão especial quanto o trabalho que você faz pela nossa escola. Parabéns!"
  9. "Agradeço por conduzir nossa escola com respeito e atenção. Feliz Dia do Diretor!"
  10. "Em nome da comunidade escolar, desejamos um feliz Dia do Diretor e muitas conquistas na sua trajetória na educação."
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