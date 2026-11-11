Quem é o ator favorito de Jeff Bezos para interpretar o próximo James Bond?

O próximo James Bond pode ser decidido com um apoio inusitado nos bastidores. De acordo com o Daily Mail, Jeff Bezos, CEO da Amazon MGM Studios, que possui participação nos direitos da saga de Ian Fleming, teria um ator favorito para o papel do agente secreto: Jack Lowden, conhecido por protagonizar a série "Slow Horses".

Segundo o jornal, uma fonte ligada à Amazon disse que o escocês é o preferido de Bezos, que tem Sean Connery, também escocês, como sua versão favorita de 007.

Uma disputa acirrada

A disputa pelo papel de Bond tem sido acirrada, porém a preferência pode explicar a permanência de Lowden na briga, segundo a publicação. O ator disputa com Callum Turner e Josh O'Connor.

Segundo relatos recentes, Turner teria conquistado mais espaço nas últimas semanas e, agora, aparece na liderança das apostas, enquanto Lowden mantém a segunda posição.

Os testes para o longa aconteceram nos estúdios Bray, na Inglaterra, sob rígidas medidas de segurança. Os roteiros utilizados foram impressos com tinta especial, e as gravações das audições seguiram para os Estados Unidos em jatos particulares.

Por enquanto, a Amazon MGM ainda não confirmou quem assume o papel, porém a expectativa é que o anúncio aconteça até o Dia de Ação de Graças, no fim de novembro.

Quem é Jack Lowden?

Nascido em 2 de junho de 1990, na cidade de Essex, na Inglaterra, Jack Lowden cresceu na Escócia, onde iniciou o contato com o teatro ainda na infância. Ele se formou na Royal Conservatoire of Scotland, consolidando uma base técnica que marcaria sua trajetória profissional.

O reconhecimento veio primeiro nos palcos. Sua atuação na peça "Ghosts", de Henrik Ibsen, rendeu prêmios importantes no Reino Unido, incluindo o Olivier Award e o Prêmio Ian Charleson.

No audiovisual, Lowden ganhou projeção internacional ao integrar o elenco da minissérie "War & Peace", produção da BBC baseada na obra de Tolstói. A partir daí, passou a alternar trabalhos no cinema e na televisão, com participações em filmes como "Dunkirk" e "Mary Queen of Scots".

Nos últimos anos, o ator ampliou ainda mais sua visibilidade ao protagonizar a série "Slow Horses", da Apple TV+, no papel do agente River Cartwright. Jack recebeu uma indicação ao BAFTA de Melhor Série de Televisão pelo papel na segunda temporada da série, que já tem até a sétima temporada confirmada.

Ele também protagonizou a série de drama "The Gold" , da BBC e Paramount+ , dirigida pelo vencedor do Oscar Aneil Karia ("O Longo Adeus").