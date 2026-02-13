Pop

Qual foi a 'Prova de Resistência' mais longa da história do BBB?

Ana Clara e Kaysar bateram o recorde de maior tempo em prova de resistência na história do Big Brother mundial

BBB: tempo recorde de permanência em uma prova de resistência entrou para os livros do reality (Globo)

BBB: tempo recorde de permanência em uma prova de resistência entrou para os livros do reality (Globo)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 11h01.

Tudo sobreBBB
A prova de resistência do Big Brother Brasil é uma das dinâmicas mais desafiadoras do reality show. Os participantes precisam permanecer conectados a um desafio físico ou posicional por muitas horas, enfrentando cansaço, falta de sono e conforto mínimo.

Recorde de todos os Big Brothers

O maior recorde de resistência na história do Big Brother foi registrado no BBB18. Naquele desafio, os brothers Ana Clara e Kaysar ficaram 42 horas e 58 minutos na prova antes de ser interrompida pela produção.

A decisão de encerrar a dinâmica foi tomada por motivos de saúde. A produção avaliou que os dois estavam em uma luta tão prolongada que era necessário preservar o bem-estar deles.

Como a prova terminou sem um vencedor definido, houve um empate. Mesmo assim, ambos participantes ganharam um carro e tiveram que decidir entre si quem ficaria com a imunidade oferecida pela disputa.

Esse recorde de quase 43 horas ainda é lembrado pelos fãs do programa como um dos maiores testes de resistência já visto no reality.

Provas de Resistência do BBB 26

A 1ª Prova do Líder do BBB 26, patrocinada pelo Mercado Livre, consagrou Aberto Cowboy como novo líder após intensa disputa de resistência, que testou limites físicos, estratégia e sorte.

A prova começou às 23h09 do dia 12 de janeiro, com todos os participantes da casa escalados para a disputa.

Com duração de 26 horas, a prova entrou no Top 4 das dinâmicas mais longas do BBB.

Nesta sexta-feira, 13, um novo líder será consagrado em uma prova de resistência que já dura mais de 12 horas. Ainda estão na disputa: Maxiane, Samira, Jonas, Jordana, Breno, Marciele, Marcelo, Cowboy e Gabriela.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

