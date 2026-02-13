BBB 26: Sol surpreende e declara torcida para sister inusitada

Após Sol Vega ser expulsa do Big Brother Brasil 26 na tarde da última quarta-feira, 11, a ex-sister tem se pronunciado em seu perfil do Instagram.

Nesta quinta-feira, 12, à noite, Sol se retratou pelo seu comportamento com Milena, sua adversária na casa. De maneira inesperada, ela também declarou sua torcida para a ex-rival.

"Eu queria ofendê-la, não agora, mas no meu momento de ira, sim", afirmou Sol em vídeo publicado nos stories. "Quero que ela seja feliz. Quero até que ela ganhe, ela precisa. Não tenho nada contra a Milena."

Sol pede desculpas por termos ofensivos usados em briga

Nos stories, ela se desculpou por ter utilizado termos ofensivos à saúde mental contra Milena durante a briga da quarta-feira. "A gente tem que se reeducar, saber o que é certo e o que é errado, mesmo em um momento de ira", afirmou.

Sol também falou sobre a melhora de seu estado após a saída da casa e a diferença entre assistir e viver o BBB. "A vida aqui fora está muito mais saudável."

"Estou aqui torcendo pelos meus aliados, que vença o melhor. Para os meus adversários, boa sorte", brincou a ex-sister.

Como Sol Vega foi expulsa?

Sol Vega foi expulsa na última quarta-feira, 11, após partir para cima da Ana Paula Renault durante uma briga.

A confusão começou depois de Milena bater na porta dos quartos e acordar os adversários. Depois disso, Sol se levantou e foi até o outro quarto acordar o restante dos participantes. A partir daí, o conflito escalou.

No vídeo, é possível ver o momento que Sol começa a gritar, se levanta da mesa e encosta no braço de Ana Paula, aparentemente apertando o seu braço.

Após o caso, a produção analisou a situação e decidiu pela expulsão da sister. Durante a tarde, os participantes ouviram o anúncio na casa: "Atenção a todos. Nós avaliamos as imagens da atitude da Sol com a Ana Paula. Entendemos que ela ultrapassou os limites permitidos. Ela desrespeitou as regras do programa. Sol está desclassificada do BBB 26."

Sol foi informada sobre a desclassificação no Confessionário.

