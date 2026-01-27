BBB 26: Solange Couto ganha título de planta em Sincerão

O Sincerão desta segunda-feira, 26, no BBB 26, terminou com Solange Couto eleita pelo público como a planta da edição. A atriz foi surpreendida ao receber a “bomba” simbólica e tentou adivinhar quem a havia classificado assim. “Milena”, respondeu.

O chute incorreto resultou em uma bomba de gosma e no recado de Tadeu Schmidt: “Você vai ter 24 horas por dia para provar que não merece ser chamada de planta.”

Dinâmica teve oito adjetivos escolhidos pelo público

Antes da revelação, o apresentador anunciou os temas selecionados por meio de votação no gshow: falso, inútil, manipulador, leva-e-traz, menos confiável, influenciável, chato e vtzeiro.

A distribuição dos rótulos foi feita pelos protagonistas da semana, acirrando os ânimos dentro da casa.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.