BBB 26: enquetes para o Paredão ficam equilibradas nesta terça

O segundo Paredão do BBB 26 será decidido na noite desta terça-feira, 27, durante a exibição ao vivo do reality show na TV Globo.

Na berlinda estão Matheus, Leandro e Brígido, que disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil. O resultado oficial será divulgado ao público após o encerramento da votação no gshow.

A formação do Paredão foi marcada por uma semana agitada, sem Prova Bate e Volta.

A dinâmica das Caixas-Surpresa teve papel central: Alberto Cowboy e Brígido precisaram indicar, em consenso, um participante e escolheram Leandro.

Já o Líder da semana, Babu Santana, colocou Matheus diretamente na berlinda, justificando a decisão como uma estratégia de jogo. Brígido completou o trio após a votação no Confessionário.

Até a decisão desta terça-feira, o público acompanha de perto as enquetes não oficiais, que ajudam a medir a tendência de rejeição.

Matheus lidera enquetes

Nas principais pesquisas, Matheus aparece como o mais votado para deixar o programa, enquanto Leandro e Brígido surgem atrás, com percentuais menores.

Em praticamente todas as enquetes consultadas, Matheus lidera as intenções de voto para eliminação. Apesar da alta rejeição, algumas simulações, como a da Uol Splash, apresentaram diferenças entre a última consulta na segunda-feira, 26, para a atual. A rejeição ao brother era mais alta no dia anterior e diminuiu nesta terça.

O segundo lugar varia conforme a pesquisa, mas Leandro costuma aparecer à frente de Brígido, indicando um cenário relativamente consistente entre os levantamentos.

Confira parcial das principais enquetes do BBB

Pesquisa Splash UOL

Com 325.047 votos computados até o momento, a enquete do UOL Splash aponta Matheus como provável eliminado, mas em um cenário mais equilibrado com Leandro do que o desta segunda-feira:

Matheus: 46,54%

Leandro: 45,46%

Brígido: 8%

Votalhada

Na enquete do Votalhada, que soma 2,82 milhões de votos, a rejeição de Matheus é mais alta:

Matheus: 70,30%

Leandro: 18,12%

Brígido: 11,57%

Enquete Extra

Na enquete do portal Extra, Matheus aparece como o mais rejeitado pelo público, mas com menos votos do que no dia anterior. A enquete do Extra também se destaca por ser uma das únicas em que Brígido aparece com mais de 10% de rejeição:

Matheus: 49,38%

Leandro: 35,53%

Brígido: 18,09%

Justificativa do Líder

O Líder Babu Santana justificou a indicação de Matheus afirmando que observou uma tendência da casa e tomou a decisão como estratégia de jogo. Segundo ele, havia duas opções em mente, mas o movimento dos demais participantes pesou na escolha final.

Votos da casa

Na votação do Confessionário, com os vetos aplicados por Sarah Andrade e pelas consequências das Caixas-Surpresa, os votos foram distribuídos da seguinte forma:

Leandro votou em Brígido;

Juliano Floss votou em Brígido;

Chaiany votou em Brígido;

Alberto Cowboy votou em Chaiany;

Samira votou em Gabriela;

Breno votou em Brígido;

Jordana votou em Sol Vega;

Brígido votou em Chaiany;

Maxiane votou em Gabriela;

Paulo Augusto votou em Sol Vega;

Marciele votou em Gabriela;

Marcelo votou em Brígido;

Sol Vega votou em Chaiany;

Matheus votou em Ana Paula Renault;

Gabriela votou em Juliano Floss;

Edilson votou em Sol Vega;

Milena votou em Brígido;

Solange Couto votou em Milena;

Sarah Andrade votou em Chaiany.

Apesar das tendências apontadas pelas pesquisas, a eliminação só será confirmada com o resultado da votação oficial. O público pode votar exclusivamente pelo gshow, utilizando uma Conta Globo. O sistema segue o modelo misto, que combina o voto único, validado por CPF, e o voto da torcida, com peso diferente na média final.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.