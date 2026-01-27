BBB 26: enquetes para o Paredão ficam equilibradas nesta terça

Paredão BBB 26: Brígido, Leandro e Matheus disputam permanência na casa. (Reprodução gshow)
Redação Exame
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 10h49.
O segundo Paredão do BBB 26 será decidido na noite desta terça-feira, 27, durante a exibição ao vivo do reality show na TV Globo.
Na berlinda estão Matheus, Leandro e Brígido, que disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil. O resultado oficial será divulgado ao público após o encerramento da votação no gshow.
A formação do Paredão foi marcada por uma semana agitada, sem Prova Bate e Volta.
A dinâmica das Caixas-Surpresa teve papel central: Alberto Cowboy e Brígido precisaram indicar, em consenso, um participante e escolheram Leandro.
Já o Líder da semana, Babu Santana, colocou Matheus diretamente na berlinda, justificando a decisão como uma estratégia de jogo. Brígido completou o trio após a votação no Confessionário.
Até a decisão desta terça-feira, o público acompanha de perto as enquetes não oficiais, que ajudam a medir a tendência de rejeição.
Nas principais pesquisas, Matheus aparece como o mais votado para deixar o programa, enquanto Leandro e Brígido surgem atrás, com percentuais menores.
Em praticamente todas as enquetes consultadas, Matheus lidera as intenções de voto para eliminação. Apesar da alta rejeição, algumas simulações, como a da Uol Splash, apresentaram diferenças entre a última consulta na segunda-feira, 26, para a atual. A rejeição ao brother era mais alta no dia anterior e diminuiu nesta terça.
O segundo lugar varia conforme a pesquisa, mas Leandro costuma aparecer à frente de Brígido, indicando um cenário relativamente consistente entre os levantamentos.
Com 325.047 votos computados até o momento, a enquete do UOL Splash aponta Matheus como provável eliminado, mas em um cenário mais equilibrado com Leandro do que o desta segunda-feira:
Na enquete do Votalhada, que soma 2,82 milhões de votos, a rejeição de Matheus é mais alta:
Na enquete do portal Extra, Matheus aparece como o mais rejeitado pelo público, mas com menos votos do que no dia anterior. A enquete do Extra também se destaca por ser uma das únicas em que Brígido aparece com mais de 10% de rejeição:
O Líder Babu Santana justificou a indicação de Matheus afirmando que observou uma tendência da casa e tomou a decisão como estratégia de jogo. Segundo ele, havia duas opções em mente, mas o movimento dos demais participantes pesou na escolha final.
Na votação do Confessionário, com os vetos aplicados por Sarah Andrade e pelas consequências das Caixas-Surpresa, os votos foram distribuídos da seguinte forma:
Apesar das tendências apontadas pelas pesquisas, a eliminação só será confirmada com o resultado da votação oficial. O público pode votar exclusivamente pelo gshow, utilizando uma Conta Globo. O sistema segue o modelo misto, que combina o voto único, validado por CPF, e o voto da torcida, com peso diferente na média final.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.