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Desenrola 2.0: Ministério lança calculadora que simula renegociações

Ferramenta permite que endividados consultem previamente as condições possíveis de pagamento antes de procurar as instituições financeiras com as quais estão endividadas

Desenrola 2.0: simulador já está disponível no site oficial do ministério (Getty/Getty Images)

Desenrola 2.0: simulador já está disponível no site oficial do ministério (Getty/Getty Images)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 17 de maio de 2026 às 14h51.

O Ministério da Fazenda lançou, na última sexta-feira, 15, uma calculadora online para simular renegociações de dívidas pelo programa Novo Desenrola Brasil – Famílias, conhecido como Desenrola 2.0.

Segundo a Agência Brasil, a ferramenta permite que pessoas com renda de até R$ 8.105, o equivalente a cinco salários mínimos, consultem previamente as condições possíveis de pagamento antes de procurar as instituições financeiras com as quais estão endividadas.

O simulador já está disponível no site oficial do ministério. Segundo a pasta, a ferramenta foi desenvolvida para ampliar o acesso à informação e facilitar a organização financeira dos consumidores endividados.

A calculadora estima negociações com base nas regras do programa. Entre os critérios considerados pelo simulador estão:

  • tempo de atraso das dívidas;
  • descontos mínimos previstos;
  • valor aproximado das parcelas;
  • possibilidade de quitação ou renegociação.

O sistema também permite simular o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na renegociação. Para utilizar o fundo, as possibilidades são até 20% do saldo disponível, ou até R$ 1 mil, prevalecendo o maior valor.

Com Agência Brasil

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