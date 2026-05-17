Desenrola 2.0: Ministério lança calculadora que simula renegociações

O Ministério da Fazenda lançou, na última sexta-feira, 15, uma calculadora online para simular renegociações de dívidas pelo programa Novo Desenrola Brasil – Famílias, conhecido como Desenrola 2.0.

Segundo a Agência Brasil, a ferramenta permite que pessoas com renda de até R$ 8.105, o equivalente a cinco salários mínimos, consultem previamente as condições possíveis de pagamento antes de procurar as instituições financeiras com as quais estão endividadas.

O simulador já está disponível no site oficial do ministério. Segundo a pasta, a ferramenta foi desenvolvida para ampliar o acesso à informação e facilitar a organização financeira dos consumidores endividados.

A calculadora estima negociações com base nas regras do programa. Entre os critérios considerados pelo simulador estão:

tempo de atraso das dívidas;

descontos mínimos previstos;

valor aproximado das parcelas;

possibilidade de quitação ou renegociação.

O sistema também permite simular o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na renegociação. Para utilizar o fundo, as possibilidades são até 20% do saldo disponível, ou até R$ 1 mil, prevalecendo o maior valor.

Com Agência Brasil