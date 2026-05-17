Trump afirma que tempo do Irã está acabando e faz nova ameaça: 'Não restará nada deles'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou neste domingo que a janela de negociação com o Irã está se fechando e voltou a acenar com a possibilidade de novos ataques contra a república islâmica, em meio ao cessar-fogo que vigora desde o começo de abril.

"Para o Irã, o relógio está correndo, e é bom eles se mexerem — rápido! —, ou não restará nada deles. O tempo é essencial!", publicou o republicano na Truth Social, sua plataforma de mídia social.

Com a trégua dando sinais de desgaste, Trump atribuiu a Teerã a culpa pelo travamento do diálogo voltado a encerrar o conflito iniciado em 28 de fevereiro. A declaração foi dada em entrevista à Fox News na semana passada, pouco depois de o americano desembarcar do retorno de sua viagem a Pequim.

Segundo o presidente, o regime iraniano teria voltado atrás em compromissos firmados em pelo menos cinco rodadas distintas, sempre "no dia seguinte" ao fechamento dos termos.

"Cada vez que se dialoga, eles aceitam tudo e depois se retiram (...) iam nos dar seu pó nuclear e tudo o que queríamos, mas cada vez que fecham um acordo, no dia seguinte agem como se não tivéssemos tido essa conversa", afirmou.

A nova investida verbal vem na esteira de uma postagem feita no sábado, quando o americano divulgou uma imagem gerada por inteligência artificial em que aparece sobreposto a um mar revolto, com embarcações iranianas ao fundo.

A montagem trazia a inscrição "Foi a calmaria antes da tempestade", alimentando as conjecturas sobre uma possível reabertura da frente militar no Oriente Médio.

Ainda neste domingo, o presidente americano deve conversar por telefone com o premiê israelense, Benjamin Netanyahu. Na pauta, segundo o cronograma divulgado, estão tanto o balanço da passagem por Pequim quanto o quadro envolvendo o Irã.

Com agência EFE