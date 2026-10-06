Qual é o prêmio do MasterChef Profissionais 2026? Veja o que o campeão ganha

O vencedor do MasterChef Profissionais 2026 receberá R$ 300 mil e o troféu da competição. A premiação também inclui uma viagem gastronômica à Itália, um vale-compras de R$ 30 mil e equipamentos de cozinha oferecidos pelos patrocinadores.

A nova temporada estreia nesta terça-feira, 6, às 22h30, na Band. Após três anos fora do ar, o reality retorna com 18 competidores, divididos igualmente entre ex-participantes da franquia e estreantes.

Qual é o prêmio do MasterChef Profissionais 2026?

Além da quantia de R$ 300 mil e do troféu, o campeão receberá recompensas de quatro marcas patrocinadoras.

Prêmio em dinheiro: R$ 300 mil;

R$ 300 mil; Troféu do MasterChef Profissionais 2026;

do MasterChef Profissionais 2026; Nomad: viagem à Itália com experiências gastronômicas exclusivas;

viagem à Itália com experiências gastronômicas exclusivas; Havan: vale-compras de R$ 30 mil;

vale-compras de R$ 30 mil; Unox: forno combinado profissional;

forno combinado profissional; Le Creuset: conjunto completo de panelas e utensílios profissionais.

Quem são os participantes do MasterChef Profissionais 2026?

A temporada reúne nove veteranos e nove novatos. Os participantes do MasterChef Profissionais 2026 são:

Veteranos

Fernanda Oliveira;

Helena Furtado;

Hugo Merchan;

Irina Cordeiro;

Léo Salles;

Léo Santos;

Lubyanka Baltar;

Marcelo Zaidan;

Willian Peters.

Estreantes

Daniela Rosa;

Gabriela Carregosa;

Mariana Marzola;

Ieda de Matos;

Miguel Fernandez;

João Vieira;

Kenzo Shintome;

Vinicius Cavalcante;

Pascal Valero.

Como será a estreia?

A competição começa com uma prova de serviço. Divididos em equipes, os cozinheiros terão de reproduzir dois menus criados pelo júri e servir 100 convidados.

Os participantes com o pior desempenho enfrentarão uma etapa de eliminação. O desafio será montar uma torre de éclairs e religieuse, doce clássico francês, que deverá permanecer de pé para a degustação.

O autor do pior trabalho deixará a disputa pelo prêmio.

Quando estreia e onde assistir?

O horário da estreia do MasterChef Profissionais é 22h30 desta terça-feira, 6. A transmissão será ao vivo e gratuita na Band, no portal Band.com.br e no aplicativo Bandplay.

Na HBO Max e no canal Discovery Home & Health, a exibição começa na sexta-feira, 9. Nessas plataformas, os episódios serão exibidos semanalmente, às sextas-feiras, às 20h30.