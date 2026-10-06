Qual é o prêmio do MasterChef Profissionais 2026? Veja o que o campeão ganha

Masterchef Profissionais 2026: estreia terá prova de serviço para 100 convidados (Band/Divulgação)
Repórter
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 14h45.
O vencedor do MasterChef Profissionais 2026 receberá R$ 300 mil e o troféu da competição. A premiação também inclui uma viagem gastronômica à Itália, um vale-compras de R$ 30 mil e equipamentos de cozinha oferecidos pelos patrocinadores.
A nova temporada estreia nesta terça-feira, 6, às 22h30, na Band. Após três anos fora do ar, o reality retorna com 18 competidores, divididos igualmente entre ex-participantes da franquia e estreantes.
Além da quantia de R$ 300 mil e do troféu, o campeão receberá recompensas de quatro marcas patrocinadoras.
A temporada reúne nove veteranos e nove novatos. Os participantes do MasterChef Profissionais 2026 são:
Veteranos
Estreantes
A competição começa com uma prova de serviço. Divididos em equipes, os cozinheiros terão de reproduzir dois menus criados pelo júri e servir 100 convidados.
Os participantes com o pior desempenho enfrentarão uma etapa de eliminação. O desafio será montar uma torre de éclairs e religieuse, doce clássico francês, que deverá permanecer de pé para a degustação.
O autor do pior trabalho deixará a disputa pelo prêmio.
O horário da estreia do MasterChef Profissionais é 22h30 desta terça-feira, 6. A transmissão será ao vivo e gratuita na Band, no portal Band.com.br e no aplicativo Bandplay.
Na HBO Max e no canal Discovery Home & Health, a exibição começa na sexta-feira, 9. Nessas plataformas, os episódios serão exibidos semanalmente, às sextas-feiras, às 20h30.