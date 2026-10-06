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Qual é o prêmio do MasterChef Profissionais 2026? Veja o que o campeão ganha

Além de R$ 300 mil e do troféu, vencedor receberá viagem à Itália, vale-compras de R$ 30 mil e equipamentos de cozinha

Masterchef Profissionais 2026: estreia terá prova de serviço para 100 convidados (Band/Divulgação)

Masterchef Profissionais 2026: estreia terá prova de serviço para 100 convidados (Band/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 14h45.

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O vencedor do MasterChef Profissionais 2026 receberá R$ 300 mil e o troféu da competição. A premiação também inclui uma viagem gastronômica à Itália, um vale-compras de R$ 30 mil e equipamentos de cozinha oferecidos pelos patrocinadores.

A nova temporada estreia nesta terça-feira, 6, às 22h30, na Band. Após três anos fora do ar, o reality retorna com 18 competidores, divididos igualmente entre ex-participantes da franquia e estreantes.

Qual é o prêmio do MasterChef Profissionais 2026?

Além da quantia de R$ 300 mil e do troféu, o campeão receberá recompensas de quatro marcas patrocinadoras.

  • Prêmio em dinheiro: R$ 300 mil;
  • Troféu do MasterChef Profissionais 2026;
  • Nomad: viagem à Itália com experiências gastronômicas exclusivas;
  • Havan: vale-compras de R$ 30 mil;
  • Unox: forno combinado profissional;
  • Le Creuset: conjunto completo de panelas e utensílios profissionais.

Quem são os participantes do MasterChef Profissionais 2026?

A temporada reúne nove veteranos e nove novatos. Os participantes do MasterChef Profissionais 2026 são:

Veteranos

  • Fernanda Oliveira;
  • Helena Furtado;
  • Hugo Merchan;
  • Irina Cordeiro;
  • Léo Salles;
  • Léo Santos;
  • Lubyanka Baltar;
  • Marcelo Zaidan;
  • Willian Peters.

Estreantes

  • Daniela Rosa;
  • Gabriela Carregosa;
  • Mariana Marzola;
  • Ieda de Matos;
  • Miguel Fernandez;
  • João Vieira;
  • Kenzo Shintome;
  • Vinicius Cavalcante;
  • Pascal Valero.

Como será a estreia?

A competição começa com uma prova de serviço. Divididos em equipes, os cozinheiros terão de reproduzir dois menus criados pelo júri e servir 100 convidados.

Os participantes com o pior desempenho enfrentarão uma etapa de eliminação. O desafio será montar uma torre de éclairs e religieuse, doce clássico francês, que deverá permanecer de pé para a degustação.

O autor do pior trabalho deixará a disputa pelo prêmio.

Quando estreia e onde assistir?

O horário da estreia do MasterChef Profissionais é 22h30 desta terça-feira, 6. A transmissão será ao vivo e gratuita na Band, no portal Band.com.br e no aplicativo Bandplay.

Na HBO Max e no canal Discovery Home & Health, a exibição começa na sexta-feira, 9. Nessas plataformas, os episódios serão exibidos semanalmente, às sextas-feiras, às 20h30.

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