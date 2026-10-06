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Que horas começa 'A Fazenda 18' nesta terça-feira, 6? Hoje tem formação de Roça

Reality show da Record vai ao ar às 22h45, com a terceira formação da Roça da temporada e os desdobramentos da disputa pelo prêmio de R$ 2,5 milhões

'A Fazenda 18': Serginho é a Fazendeiro da semana e Eduarda Braum tem o Lampião do Poder (Manuela Scarpa / Brazil News)

'A Fazenda 18': Serginho é a Fazendeiro da semana e Eduarda Braum tem o Lampião do Poder (Manuela Scarpa / Brazil News)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 15h45.

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O público já pode se preparar para mais uma noite de votação e conflitos em "A Fazenda 18". Nesta terça-feira, 6, o reality show da Record exibe a terceira formação da Roça da temporada, com os participantes definindo quem ficará na berlinda da semana.

O programa começa às 22h45, no horário de Brasília, após a exibição da programação da Record. A apresentação é de Adriane Galisteu, que comanda a formação da Roça ao vivo.

Como será a formação da Roça?

A terceira Roça da temporada começa a ganhar forma após a vitória de Eduarda Braum na terceira Prova de Fogo, realizada no domingo, 4. A participante conquistou o Lampião do Poder, que poderá interferir diretamente na dinâmica desta terça-feira.

Serginho Hondjakoff é o Fazendeiro da semana e terá o poder de indicar diretamente um participante para a berlinda.

Daniel Erthal está imune nesta formação após receber a herança do eliminado deixada por Adryana Ribeiro, segunda participante a deixar o reality. Por isso, ele não poderá receber votos da sede.

Depois da indicação do Fazendeiro, os demais participantes votam entre si. A dinâmica também contará com a puxada da Baia e o Resta Um, etapas que definirão os outros integrantes da berlinda.

Quem está na Baia?

A Baia desta semana é formada por Igor Monteiro, Jônatas Faro, Thaíde e Daniel Erthal. O grupo foi definido após a Prova de Fogo e ficará sujeito às restrições da área até a formação da Roça.

Daniel, porém, possui imunidade e não poderá ser votado. Ainda assim, os participantes da Baia fazem parte da dinâmica que pode levar um dos confinados à berlinda.

Eduarda Braum também poderá utilizar o poder conquistado no Lampião. A Chama Vermelha, escolhida pelo público, permite que ela escolha um peão e determine quem será salvo por ele durante o Resta Um.

A formação da Roça acontece nesta terça-feira, enquanto a Prova do Fazendeiro está prevista para quarta-feira, 7.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

Pela Record, é possível acompanhar o reality diariamente, com a exibição dos principais acontecimentos da casa e das provas.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.

Acompanhe tudo sobre:Reality showsRede Record

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