A "Fazenda 18" chegou à nona roça da edição. Nesta quinta-feira, 19, o público escolhe quem vai deixar Itapecerica da Serra e perder a chance de ganhar os R$ 2 milhões. Estão no páreo Alfredo Amaral, Darlin Ferrattry e Lucas Bissoli.

O que dizem as enquetes?

Pesquisas divulgadas nesta quinta-feira apontam o participante que deve sair na edição de hoje, que vai ao ar às 22h30, depois da novela "Reis".

Até às 15h, já foram apurados 486.989 votos pelo site Votalhada. Na média consolidada das plataformas, Alfredo aparece em primeiro lugar, com 54,10%, e Darlin em segundo, com 27,22%. Lucas tem 18,68% dos votos.

Resultados

Sites (voto da torcida): Alfredo 41,80% x Darlin 31,23% x Lucas 26,97%

YouTube: Alfredo 60,83% x Darlin 25,17% x Lucas 14,00%

X (antigo Twitter): Alfredo 48,88% x Darlin 31,17% x Lucas 19,95%

Instagram: Alfredo 53,80% x Darlin 25,50% x Lucas 20,70%

Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Alfredo 54,10% x Darlin 27,22% x Lucas 18,68%

Como votar?

A votação de "A Fazenda 18" acontece exclusivamente pelo R7.com. Para participar, é necessário ter um cadastro na plataforma. Após o login, o público pode acessar a página da Roça e registrar seu voto.

Diferente de outros reality shows, como o Big Brother Brasil, o voto em "A Fazenda" é para ficar.

Quem já foi eliminado e quantos peões restam em 'A Fazenda 18'?

Antes da eliminação desta quinta-feira, 19, 14 peões seguem na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões. A temporada já perdeu 12 participantes, dos quais oito saíram pelo voto do público.

Em ordem de eliminação, deixaram o reality Stephanie, Adryana, Renê, Igor, Catherine Bascoy, Giovanna Gold, Rikardo Negro e Murilo Dias. Murilo foi o último a sair, com 32,63% dos votos para ficar.

Jottapê, Jônatas Faro e Gabriel Torres desistiram da competição, e Mônica Fonseca foi expulsa. Com a saída de Alfredo Amaral, Darlin Ferrattry ou Lucas Bissoli, o elenco cairá para 13 participantes.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.