O governo federal, por meio do Ministério dos Transportes, pretende movimentar cerca de R$ 440 bilhões em concessões de rodovias nacionais entre 2027 e 2030. O planejamento envolve 36 leilões abertos, cerca de nove por ano, dos principais corredores logísticos do país.

A meta do governo até 2050, segundo George Santoro, é reduzir o custo logístico do País, que hoje equivale a 16% do Produto Interno Bruto (PIB), para 7%.

“A gente tem dentro do plano de logística os corredores que demandam maior investimento e os outros que têm mais capacidade econômica. A ideia é começar a partir deles”, afirmou o ministro dos Transportes, George Santoro, à Esfera Brasil.

Nova política de concessão

Desde outubro de 2023 o Ministério dos Transportes tem realizado concessões mediante a nova Política Nacional de Outorgas Rodoviárias, como na Rota Arco Norte (BR-163/MT/PA e BR-230/PA) vencida pela Conasa e na Rota dos Sertões (BR-116/BA/PE e BR-324/BA), arrematada pela EPR.

“A empresa toma conta do contrato para garantir que está caminhando como deve. São feitos estudos e acompanhamentos para assegurar que mais de 30 indicadores continuarão como o combinado”, acrescentou.

Caso a concessionária não siga o planejamento, ela pode ser penalizada com multa, redução no valor dos pedágios e até quebra de contrato. Ainda de acordo com George Santoro, com o sucesso dos projetos previstos para o próximo ano, o propósito é ultrapassar 1% do PIB em investimentos no setor.