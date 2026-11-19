A Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo (OAB-SP) não conseguiu, por ora, tirar do ar o site da Enter e impor restrições à publicidade e a novos contratos da empresa de inteligência artificial jurídica. Em decisão desta terça-feira, 17, o desembargador federal André Nabarrete Neto, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), se recusou a analisar o agravo apresentado pela entidade, um tipo de recurso usado para pedir que o tribunal revise uma decisão tomada pelo juiz no meio do processo, antes do julgamento final.

Segundo Nabarrete, parte dos pedidos nunca foi feita ao juiz da primeira instância, e o tribunal não pode decidir sobre eles antes disso. Sobre os anúncios e os novos contratos, o desembargador disse que o juiz apenas deixou a decisão para depois de ouvir a empresa. Como ainda não houve decisão, não havia o que contestar.

Nabarrete também afirmou que a OAB-SP não mostrou um prejuízo concreto ou um risco imediato que justificasse medidas urgentes. Na decisão, escreveu que usar o software da Enter, “por si só, não implica substituição do advogado”.

O processo continua, e a Justiça ainda não decidiu se a empresa age de forma irregular. Segue valendo a ordem do juiz para que a Enter guarde contratos, registros de operação e outros documentos. Em caso de descumprimento, a multa é de R$ 50 mil a cada vez.

Em nota enviada à EXAME, a Enter afirmou que recebe a decisão com confiança em sua operação e que seguirá apresentando sua defesa.

Segundo a empresa, "o conteúdo gerado por inteligência artificial em sua plataforma passa por auditoria, revisão e edição humana", e "a decisão final cabe ao advogado contratado pela empresa-cliente". A Enter diz ainda manter diálogo com o Conselho Federal da OAB e defende a criação conjunta de regras claras para o uso de IA na advocacia.

O que a OAB-SP questiona na atuação da Enter?

A disputa ocorre em uma ação civil pública, processo usado para defender interesses coletivos, contra a Talisman AI, empresa dona da Enter, com valor da causa de R$ 1 milhão. A OAB do Rio de Janeiro também participa do caso, e o Ministério Público Federal acompanha o processo para garantir que a lei seja cumprida.

A OAB-SP argumenta que, ao analisar processos, sugerir estratégias e redigir rascunhos de documentos jurídicos, a Enter deixa de ser só uma empresa de tecnologia e passa a fazer um trabalho que, por lei, cabe apenas a advogados. A entidade quer saber quem é o advogado responsável e se alguém de fato revisa o que a ferramenta produz.

A OAB também afirma que o modelo de negócio da Enter afeta a concorrência com os escritórios. Segundo a entidade, a startup captou mais de US$ 100 milhões, foi avaliada em US$ 1,2 bilhão e tem investidores que não são advogados. Na visão da OAB, isso permitiria à empresa cobrar preços que escritórios, sujeitos às regras da profissão, não conseguiriam acompanhar.

Para a OAB, isso poderia reduzir o valor cobrado pelos advogados e prejudicar pequenos e médios escritórios. São argumentos da entidade, não conclusões do tribunal. A avaliação de US$ 1,2 bilhão é quanto os investidores estimam que a empresa vale e não tem relação com o valor do processo.

A entidade cita ainda que a Enter diz cuidar de mais de 300 mil processos por ano e que vem crescendo entre empresas que respondem a muitas ações na Justiça. Para a OAB, esse volume torna ainda mais importante saber como os advogados supervisionam o trabalho.

O recurso pedia o bloqueio do site e a retirada de páginas

A OAB-SP queria obrigar empresas que mantêm o site da Enter no ar, como Amazon e Webflow, a derrubar o endereço getenter.ai, com multa diária de R$ 50 mil por empresa. O pedido poupava apenas o subdomínio usado para operar a plataforma.

Se o site inteiro não fosse derrubado, a OAB-SP pedia ao menos a retirada de páginas como as das áreas cível e trabalhista e a de casos de clientes. Também queria apagar da página inicial as menções à produção de documentos jurídicos, à definição de estratégias e a escritórios parceiros.

Caso as empresas estrangeiras não obedecessem, a entidade queria que as operadoras de internet no Brasil bloqueassem o acesso a esses endereços, a partir de um aviso da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

O recurso também pedia a suspensão de anúncios que apresentassem os produtos da Enter como substitutos do advogado ou como fornecedores de defesas prontas, com multa de R$ 10 mil por dia. Em novos contratos para sugerir estratégias e redigir documentos, a OAB queria que a empresa informasse qual advogado revisou o material e guardasse um registro dessa revisão que não pudesse ser alterado, sob multa de R$ 50 mil por contrato.

Outro pedido era que a Enter entregasse à Justiça cópias de documentos e registros, em mídia lacrada e sob sigilo. Para a OAB, se os arquivos ficassem só com a empresa, não haveria como confirmar depois que são os mesmos que existiam quando a ordem foi dada.

Por que o tribunal se recusou a analisar o recurso?

Segundo Nabarrete, quatro pedidos nunca foram feitos como urgentes ao juiz da primeira instância: derrubar o site, apagar páginas, bloquear o acesso pelas operadoras e entregar os documentos à Justiça.

Se o tribunal decidisse sobre eles agora, pularia uma etapa do processo, o que no direito se chama supressão de instância. O juiz da primeira instância precisa analisar esses pedidos antes que o tribunal possa revisá-los.

Já os pedidos sobre anúncios e novos contratos foram feitos ao juiz, que deixou a análise para depois. Para o desembargador, esse adiamento não mudou a situação nem decidiu nada, então não havia o que contestar com o agravo.

A OAB-SP argumentava que deixar para depois era, na prática, negar a proteção urgente. O desembargador discordou e disse que, antes de decidir, é preciso ouvir a Enter e reunir provas.

O que o relator disse sobre a substituição dos advogados?

Além das questões de procedimento, a decisão comenta o que os documentos apresentados mostram até agora. Segundo Nabarrete, não ficou provado que a Enter faça diretamente, por conta própria, o trabalho que cabe apenas a advogados.

O desembargador também disse não haver prova de que as empresas clientes da Enter deixem de ter advogados para supervisionar o trabalho e revisar estratégias e documentos. É nesse ponto que ele afirma que usar o software, por si só, não significa substituir o advogado.

Nabarrete acrescenta que, se o simples uso da ferramenta fosse uma irregularidade, outros programas vendidos no mercado também seriam.

Essa avaliação vale só para esta etapa. A decisão não atesta que tudo funciona bem na Enter nem encerra a análise das alegações da OAB. A Justiça ainda vai julgar o caso em definitivo.

Quais obrigações continuam valendo para a Enter?

A ordem do juiz da primeira instância obriga a Enter a guardar documentos e registros desde 1º de janeiro de 2024. A empresa não pode alterar, apagar, substituir ou descartar esse material.

Entram na lista contratos com clientes e parceiros, versões dos modelos e sistemas, registros de criação e revisão de documentos, a divisão de processos entre advogados, pagamentos e repasses, além de registros de acesso e auditoria. Também valem versões antigas, backups e dados guardados na nuvem ou com outras empresas, desde que estejam ao alcance da Enter.

A multa de R$ 50 mil só será cobrada se a empresa descumprir a ordem e não foi aplicada pela decisão de terça-feira. Os pedidos para restringir anúncios e novos contratos ainda serão analisados pelo juiz da primeira instância.