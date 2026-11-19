Feriados: Natal e Ano-Novo caem em sextas-feiras e garantem dois fins de semana prolongados para quem folga aos sábados e domingos.
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Publicado em 19 de novembro de 2026 às 15h20.
Resumo sobre o calendário de feriados nacionais no Brasil em 2026 e 2027, destacando datas importantes, dias da semana em que caem e regras sobre pontos facultativos.
Depois do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado na sexta-feira, 20, o próximo feriado nacional será o Natal, em 25 de dezembro. A data também cai numa sexta-feira e encerra o calendário de feriados nacionais de 2026.
Entre as duas datas, são cinco semanas. Quem folga aos sábados e domingos terá três dias seguidos de descanso no Natal e poderá repetir a dose na semana seguinte, já que 1º de janeiro de 2027 também cai numa sexta-feira.
As vésperas de Natal e Ano-Novo caem em quintas-feiras. Nas duas datas, o calendário da administração pública federal prevê ponto facultativo após as 13h, com a manutenção dos serviços essenciais.
Para quem trabalha na iniciativa privada, o expediente nas vésperas depende da empresa e dos acordos da categoria. Estados e municípios também podem adotar calendários próprios. Na cidade de São Paulo, por exemplo, a prefeitura prevê ponto facultativo nas duas vésperas para suas repartições.
O calendário de 2027 terá 10 feriados de referência no Brasil, contando a Sexta-feira da Paixão. Sete caem de segunda a sexta-feira e três, no sábado.
Quem folga aos sábados e domingos terá três fins de semana prolongados. O Ano-Novo e a Sexta-feira da Paixão caem numa sexta-feira, enquanto a Proclamação da República será numa segunda. Independência do Brasil, Nossa Senhora Aparecida e Finados caem em terças-feiras e podem render emendas, conforme o expediente.
O Carnaval, em 8 e 9 de fevereiro, e Corpus Christi, em 27 de maio, costumam ser pontos facultativos na administração pública federal e ficam fora dessa conta. A Sexta-feira da Paixão, incluída no total, é prevista em lei como feriado religioso definido pelos municípios e costuma constar no calendário federal.