Depois do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado na sexta-feira, 20, o próximo feriado nacional será o Natal, em 25 de dezembro. A data também cai numa sexta-feira e encerra o calendário de feriados nacionais de 2026.

Entre as duas datas, são cinco semanas. Quem folga aos sábados e domingos terá três dias seguidos de descanso no Natal e poderá repetir a dose na semana seguinte, já que 1º de janeiro de 2027 também cai numa sexta-feira.

24 e 31 de dezembro são feriados?

As vésperas de Natal e Ano-Novo caem em quintas-feiras. Nas duas datas, o calendário da administração pública federal prevê ponto facultativo após as 13h, com a manutenção dos serviços essenciais.

Para quem trabalha na iniciativa privada, o expediente nas vésperas depende da empresa e dos acordos da categoria. Estados e municípios também podem adotar calendários próprios. Na cidade de São Paulo, por exemplo, a prefeitura prevê ponto facultativo nas duas vésperas para suas repartições.

Veja o calendário de fim de ano

20 de novembro de 2026, sexta-feira — Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra , feriado nacional.

— , feriado nacional. 24 de dezembro de 2026, quinta-feira — Véspera de Natal, ponto facultativo federal após as 13h.

— Véspera de Natal, ponto facultativo federal após as 13h. 25 de dezembro de 2026, sexta-feira — Natal, último feriado nacional de 2026.

— Natal, último feriado nacional de 2026. 31 de dezembro de 2026, quinta-feira — Véspera de Ano-Novo, ponto facultativo federal após as 13h.

— Véspera de Ano-Novo, ponto facultativo federal após as 13h. 1º de janeiro de 2027, sexta-feira — Confraternização Universal, primeiro feriado nacional de 2027.

Quando caem os feriados de 2027?

O calendário de 2027 terá 10 feriados de referência no Brasil, contando a Sexta-feira da Paixão. Sete caem de segunda a sexta-feira e três, no sábado.

Quem folga aos sábados e domingos terá três fins de semana prolongados. O Ano-Novo e a Sexta-feira da Paixão caem numa sexta-feira, enquanto a Proclamação da República será numa segunda. Independência do Brasil, Nossa Senhora Aparecida e Finados caem em terças-feiras e podem render emendas, conforme o expediente.

1º de janeiro, sexta-feira — Confraternização Universal;

— Confraternização Universal; 26 de março, sexta-feira — Sexta-feira da Paixão;

— Sexta-feira da Paixão; 21 de abril, quarta-feira — Tiradentes;

— Tiradentes; 1º de maio, sábado — Dia do Trabalho;

— Dia do Trabalho; 7 de setembro, terça-feira — Independência do Brasil;

— Independência do Brasil; 12 de outubro, terça-feira — Nossa Senhora Aparecida;

— Nossa Senhora Aparecida; 2 de novembro, terça-feira — Finados;

— Finados; 15 de novembro, segunda-feira — Proclamação da República;

— Proclamação da República; 20 de novembro, sábado — Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra;

— Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra; 25 de dezembro, sábado — Natal

O Carnaval, em 8 e 9 de fevereiro, e Corpus Christi, em 27 de maio, costumam ser pontos facultativos na administração pública federal e ficam fora dessa conta. A Sexta-feira da Paixão, incluída no total, é prevista em lei como feriado religioso definido pelos municípios e costuma constar no calendário federal.