GTA 6 terá edição Standard e Ultimate; veja preços e bônus da pré-venda

A Rockstar Games finalmente revelou os detalhes das edições de GTA 6, encerrando meses de especulações sobre preços e conteúdos extras. O aguardado jogo chega ao mercado em duas versões principais: Standard Edition e Ultimate Edition. A pré-venda começa nesta quinta-feira, 25, para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

O lançamento oficial está marcado para 19 de novembro de 2026, mais de uma década após a estreia de GTA V, um dos títulos mais vendidos da história da indústria dos games.

Quanto custa GTA 6?

A edição Standard de GTA 6 custará US$ 79,99 nos Estados Unidos — na conversão atual, R$ 417,82. Já a Ultimate Edition será vendida por US$ 99,99 — R$ 522,31, na conversão de hoje. Os valores oficiais para o mercado brasileiro ainda não foram divulgados pela Rockstar.

O que inclui a edição Ultimate?

Além do jogo base, a Ultimate Edition traz uma série de conteúdos exclusivos para quem deseja uma experiência mais completa desde o primeiro dia.

Entre os extras estão veículos especiais, armas adicionais, tatuagens exclusivas e acesso a lojas diferenciadas dentro do universo do game. Parte desse conteúdo será desbloqueada ao longo da campanha principal.

Bônus para quem comprar na pré-venda

Os jogadores que adquirirem GTA 6 antes de 20 de novembro receberão gratuitamente o pacote Vintage Vice City Pack.

O conteúdo faz referência ao clássico GTA: Vice City e inclui um veículo inspirado nos anos 1950, roupas temáticas, novos penteados e uma skin especial para armas.

Quem optar pela compra digital também ganhará um mês de assinatura do GTA Plus sem custo adicional.

Pre-orders for Grand Theft Auto VI begin at midnight local time on June 25. Learn more about the Ultimate Edition and pre-order bonuses at https://t.co/XPwC8URCQ4. pic.twitter.com/DKe11NcRwb — Rockstar Games (@RockstarGames) June 24, 2026

Como reservar

Jogadores já podem adicionar o título à lista de desejos na PlayStation Store e na Microsoft Store para serem notificados no momento em que as pré-vendas forem abertas.

A Rockstar informou que as pré-vendas começam à meia-noite no horário local, mas não detalhou como o horário será aplicado em cada país ou loja digital. As lojas digitais de Sony e Microsoft costumam seguir o fuso da Costa Oeste dos Estados Unidos — o que pode significar uma espera mais longa para o público brasileiro, dependendo de quando a chave for virada.

Antecipando a corrida de acessos, lojistas como Microsoft, PlayStation e a rede europeia MediaMarkt já colocaram no ar páginas de teaser para o jogo nos últimos dias, ainda sem botões de compra ativos — uma forma de capturar tráfego de busca e evitar sobrecarga nos servidores quando as vendas abrirem de fato.

Junto com a data de pré-venda, a Rockstar revelou a arte oficial da capa do jogo, com os dois protagonistas em destaque contra o horizonte neon de Vice City. Dias antes, em 18 de junho, a empresa também havia divulgado um teaser de 30 segundos apresentando a dupla de criminosos Lucia Caminos e Jason Duval em cenas de ação — incluindo uma moto, um carro de polícia e um helicóptero armado com minigun — além de outros personagens como Boobie Ike e Raul Bautista.

Na página oficial de pré-venda, fãs também encontraram a primeira imagem completa de Vice City já divulgada pelo estúdio: uma vista do porto da cidade, com seus arranha-céus e o sistema dinâmico de dia e noite do jogo em destaque, banhado por tons de roxo e laranja do entardecer.

O que sabemos sobre GTA 6

A história será ambientada no estado fictício de Leonida, inspirado na Flórida, com o retorno de Vice City como principal cenário da aventura.

A trama acompanha Jason e Lucia, dupla de protagonistas que se envolve em uma grande conspiração criminosa após um golpe dar errado. Os dois personagens serão controláveis ao longo da campanha.

Por enquanto, "GTA 6" está confirmado apenas para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. A Rockstar ainda não anunciou uma versão para PC.