Cellbit: streamer chamou atenção nas redes sociais ao explorar o lado sobrenatural de GTA 6 (Rockstar Games/Divulgação)
Estagiária de Jornalismo
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 15h00.
GTA 6, o novo jogo da Rockstar Games lançado em novembro de 2026, gerou repercussão por uma missão sobrenatural descoberta pelo streamer Cellbit. O conteúdo inclui rituais e criaturas paranormais, diferenciando-se das versões de outros jogadores. A abordagem de Cellbit, conhecido por jogos de terror, viralizou nas redes sociais.
Após 13 anos de espera, o GTA 6, da Rockstar Games, finalmente estreou nesta quinta-feira, 19 de novembro.
O lançamento gerou grande movimentação nas redes sociais, com streamers realizando transmissões ao vivo para compartilhar as primeiras impressões sobre o jogo.
Durante as lives, o público pôde acompanhar os criadores de conteúdo em diferentes missões.Uma dessas missões, no entanto, chamou a atenção do público por seu caráter sobrenatural.
O criador de conteúdo Cellbit chamou atenção após "desbloquear" o mundo sobrenatural do jogo, cumprindo missões envolvendo rituais, a figura do 'pé-grande' e "monstros".
A "versão de Cellbit" do GTA, como foi apelidado nas redes sociais, chamou a atenção após se diferenciar do conteúdo de outros streamers.
Além do fato de o jovem ser conhecido por seu conteúdo envolvendo jogos sobrenaturais, como o RPG Ordem Paranormal, que gerou piada na internet.
I don’t watch Cellbit but the concept of a streamer well known for his horror projects playing GTA 6 on launch and consecutively happening upon fucked up undiscovered paranormal shit is really funny
— Rach Ratos (@RachRatos) November 19, 2026
eu vi um comentário falando q o cellbit tava jogando gta 666
— GDViolet (@GD_Violett) November 19, 2026
cellbit encontrando o paranormal https://t.co/yBgRrthjeO
— viss 🎩 (@viss_ofc) November 18, 2026
e ainda tem pessoas dando hate no cellbit pela indicação do tga, mas mano ele acabou de transformar GTA 6 em algo de terror paranormal
QUE QUE TA ACONTECENDO???? https://t.co/gGQfXABgPC
— jurídico da agatha (@agathacomentah) November 18, 2026
explicando de maneira simples a diferença de ver o cellbit e o alan jogando o exato mesmo jogo https://t.co/0yVrjRWdVI
— Lou 📖 ꩜ (@alkinacosmic) November 19, 2026
GTA 6 estreou nesta quinta-feira, 19 de novembro de 2026. O jogo é o primeiro título principal da franquia em 13 anos.
Sim. Durante uma transmissão, Cellbit cumpriu missões de GTA 6 que envolviam rituais, a figura do pé-grande e monstros.
Cellbit chamou atenção por explorar missões sobrenaturais que se diferenciaram do conteúdo apresentado por outros streamers. A experiência foi chamada de “versão de Cellbit” do GTA nas redes sociais.
Cellbit é conhecido por seu conteúdo sobre jogos sobrenaturais, como o RPG Ordem Paranormal. Essa associação gerou piadas na internet sobre as missões que o criador de conteúdo encontrou em GTA 6.
Streamers fizeram transmissões ao vivo com suas primeiras impressões de GTA 6 e mostraram diferentes missões ao público.
Glossário
O que é Rockstar Games?
Empresa desenvolvedora de jogos conhecida por franquias como GTA e Red Dead Redemption.
O que significa RPG Ordem Paranormal?
Jogo de RPG criado por Cellbit com temática de horror e investigações sobrenaturais.