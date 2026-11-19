Após 13 anos de espera, o GTA 6, da Rockstar Games, finalmente estreou nesta quinta-feira, 19 de novembro.

O lançamento gerou grande movimentação nas redes sociais, com streamers realizando transmissões ao vivo para compartilhar as primeiras impressões sobre o jogo.

Durante as lives, o público pôde acompanhar os criadores de conteúdo em diferentes missões.

Uma dessas missões, no entanto, chamou a atenção do público por seu caráter sobrenatural.

O "plot supernatural" do GTA 6

O criador de conteúdo Cellbit chamou atenção após "desbloquear" o mundo sobrenatural do jogo, cumprindo missões envolvendo rituais, a figura do 'pé-grande' e "monstros".

A "versão de Cellbit" do GTA, como foi apelidado nas redes sociais, chamou a atenção após se diferenciar do conteúdo de outros streamers.

Além do fato de o jovem ser conhecido por seu conteúdo envolvendo jogos sobrenaturais, como o RPG Ordem Paranormal, que gerou piada na internet.

I don’t watch Cellbit but the concept of a streamer well known for his horror projects playing GTA 6 on launch and consecutively happening upon fucked up undiscovered paranormal shit is really funny — Rach Ratos (@RachRatos) November 19, 2026

eu vi um comentário falando q o cellbit tava jogando gta 666 — GDViolet (@GD_Violett) November 19, 2026

Confira os vídeos:

cellbit encontrando o paranormal https://t.co/yBgRrthjeO — viss 🎩 (@viss_ofc) November 18, 2026

e ainda tem pessoas dando hate no cellbit pela indicação do tga, mas mano ele acabou de transformar GTA 6 em algo de terror paranormal QUE QUE TA ACONTECENDO???? https://t.co/gGQfXABgPC — jurídico da agatha (@agathacomentah) November 18, 2026

explicando de maneira simples a diferença de ver o cellbit e o alan jogando o exato mesmo jogo https://t.co/0yVrjRWdVI — Lou 📖 ꩜ (@alkinacosmic) November 19, 2026