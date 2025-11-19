Qual é a setlist dos shows do Oasis em São Paulo?

Em 2025, a banda britânica Oasis voltou aos palcos com uma turnê mundial. Anunciada em 2024, a Oasis Live'25 chega ao seu último destino neste fim de semana, 22 e 23, em São Paulo.

Os irmãos Gallagher, após quase 15 anos brigados e separados, se reuniram para trazer a música do Oasis aos palcos de 17 cidades na Europa, Ásia, Oceania e América.

Com 38 shows e, até agora, um público estimado de 2,7 milhões de pessoas, as duas apresentações no estádio do MorumBis serão responsáveis por fechar a turnê mundial e poderão atrair mais de 132 mil fãs.

Os portões do MorumBis abrem às 16h, e o show começa às 21h. Até lá, quem teve a oportunidade de adquirir os ingressos extremamente concorridos pode estar pensando: quais músicas os Gallagher vão tocar no show? A resposta chegou pela própria banda.

Confira a setlist

A banda disponibilizou em seu perfil do Spotify o setlist para todos os shows da turnê. A lista é recheada com clássicos da banda e dura quase duas horas.

Confira abaixo as faixas que serão apresentadas no MorumBis:

Ingressos esgotados em menos de cinco horas

A venda para os shows em São Paulo começou no dia 13 de novembro de 2024, às 10h. De acordo com o UOL, em menos de duas horas, os ingressos disponíveis pelo site da Ticketmaster acabaram. Nas bilheterias físicas, as entradas duraram mais tempo, cerca de cinco horas, e esgotaram por volta das 15h.

Essa disputa por ingressos foi tendência em toda a turnê. No primeiro bloco de shows, realizados no Reino Unido e Irlanda, todas as 17 apresentações tiveram seus ingressos esgotados em 10 horas, de acordo com o Independent UK.

Com as vendas oficiais fechadas, alguns fãs tiveram que apelar para canais de revenda, onde os valores dos ingressos foram inflados em quase quatro vezes os preços originais.