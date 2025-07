Oasis volta aos palcos e Ticketmaster enfrenta risco de disputa judicial no Reino Unido

Após 16 anos de separação, o Oasis, uma das bandas de rock mais influentes dos anos 1990 e 2000, está prestes a retornar aos palcos. No entanto, o reencontro dos irmãos Gallagher pode custar mais caro para as empresas do que o esperado.

A Ticketmaster, empresa responsável pela venda de ingressos para os shows, se vê no centro de uma controvérsia que pode resultar em uma ação judicial no Reino Unido.

Na próxima sexta-feira, 4 de julho, o Oasis tem seu primeiro show marcado em Cardiff, País de Gales. A agenda de shows inclui uma série de apresentações no Reino Unido, onde a venda de ingressos, realizada pela Ticketmaster em agosto do ano passado, levantou sérias questões.

A Comissão de Concorrência e Mercados do Reino Unido (CMA) anunciou, na quarta-feira, 2, que está disposta a processar a empresa, após alegações de práticas comerciais irregulares. A crítica principal recai sobre o fato de que a Ticketmaster teria rotulado ingressos comuns como "Platinum" e os vendido por preços muito superiores, uma prática considerada enganosa pela CMA.

Entenda a polêmica

Segundo a autoridade reguladora, ingressos que originalmente seriam vendidos por £150 foram, na verdade, oferecidos por £350, sem que os consumidores fossem informados adequadamente sobre a diferença entre as categorias.

Além disso, os ingressos mais caros foram vendidos após os mais baratos, contrariando as expectativas dos fãs, que imaginavam uma venda mais transparente. A CMA também relatou que, em sua investigação, não encontrou evidências de que o modelo de "preço dinâmico", amplamente utilizado em outras vendas de ingressos, tenha sido aplicado de forma justa no caso do Oasis.

Em resposta, a Ticketmaster alegou ter feito ajustes em seu processo de venda, mas esses ajustes, de acordo com a CMA, não foram suficientes para resolver as questões levantadas. A empresa recusou-se a fornecer compromissos mais claros sobre o que faria para resolver os problemas apontados, o que levou o órgão regulador a se preparar para uma disputa legal.

A volta do Oasis aos palcos

O retorno de Oasis, que havia se separado em 2009 devido às desavenças entre Noel e Liam Gallagher, ganhou grande repercussão. Durante anos, os fãs aguardaram ansiosamente pela volta dos irmãos ao palco, e agora, com a promessa de que o grupo está pronto para retomar a trajetória de sucessos, a expectativa é altíssima. Porém, o drama nos bastidores pode adicionar mais uma camada de tensão a um evento que deveria ser motivo de celebração.

A briga entre Oasis e Ticketmaster é um reflexo de uma problemática maior enfrentada por diversos fãs de shows no Reino Unido: a transparência na venda de ingressos.

Com mais de 900 mil bilhetes vendidos para os shows do grupo, a situação já gerou frustração em muitos, que sentem que a experiência de comprar ingressos para um dos maiores eventos musicais do ano foi comprometida por práticas comerciais questionáveis.

Agora, com a disputa judicial em vias de acontecer, os fãs terão que aguardar não só o retorno triunfal do Oasis aos palcos, mas também o desenrolar de uma batalha legal que pode mudar a forma como os ingressos são vendidos no Reino Unido, afetando diretamente a Ticketmaster e outras empresas do setor.

A volta do Oasis está marcada para acontecer nas próximas semanas, mas a grande dúvida agora é: quem, afinal, levará a melhor nesta disputa? A reação dos fãs e da mídia pode ter um peso significativo nesse processo, e só o tempo dirá como tudo isso se desenrolará.