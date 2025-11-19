Onde e quando é o show do Oasis em São Paulo?

Neste fim de semana, a banda britânica Oasis se apresenta em São Paulo. Serão duas apresentações no Estádio do MorumBis, uma no sábado, 22, e outra no domingo, 23.

Os irmãos Gallagher, após quase 15 anos brigados e separados, se reuniram em 2025 para trazer a música da banda aos palcos de 17 cidades na Europa, Ásia, Oceania e América. Anunciada em 2024, a Oasis Live'25 chega ao seu último destino neste fim de semana.

A turnê começou no Reino Unido, em Cardiff, em julho. Os shows na América do Sul formam o último bloco da turnê, com apresentações em Buenos Aires, na Argentina, Santiago, no Chile, e São Paulo.

Com 38 shows e, até agora, um público estimado de 2,7 milhões de pessoas, os shows na capital paulista serão responsáveis por fechar a turnê mundial e poderão atrair mais de 132 mil fãs, segundo dados da Ticketmaster.

Confira abaixo os detalhes sobre os shows deste fim de semana.

Onde e quando vão ser os shows?

Os shows ocorrerão neste sábado, 22, e domingo, 23, no Estádio do MorumBis, no bairro do Morumbi, Zona Sul de São Paulo.

A estação de metrô mais próxima é a São Paulo Morumbi, da Linha 4 Amarela.

Confira abaixo as informações oficiais:

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 21h

Local: Estádio do MorumBis

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 01 – Morumbi, São Paulo – SP – 05653-070

Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Estádio do MorumBis: próximo à estação São Paulo Morumbi do metrô, o estádio também tem linhas de ônibus próximas (Google Maps/Reprodução)

Qual vai ser o show de abertura?

Richard Ashcroft, ex-vocalista da banda The Verve, irá abrir os shows em São Paulo. O cantor acompanhou os irmãos Liam e Noel Gallagher durante a turnê no Reino Unido e se reúne com a banda nos shows na América do Sul.

Preços e setores

Os ingressos para o show já estão esgotados.

Foram vendidos cinco setores para o público: Pista A, mais próxima do palco; Pista B; Cadeira inferior, mais próxima do palco; Cadeira Superior; Arquibancada, a mais distante do palco.

Apesar da divisão, a Pista é um setor único em questão de preço, dividido por razões de segurança. Não haverá fluxo de pessoas entre a pista A e a pista B, e os acessos serão diferentes. O ingresso comprado será válido apenas para a pista A ou para a pista B.

O preço dos ingressos comuns variou entre R$ 490 e R$ 1250, com a opção de meia-entrada disponibilizada. A opção mais barata, o Fan Ticket, garante acesso ao evento, mas o setor exato é revelado apenas no dia do show, podendo incluir qualquer nível de preço.

O acesso aos setores ocorrerá por meio de portões distintos, a depender do ingresso comprado. Confira abaixo o mapa dos setores e portões:

Ao todo, foram vendidos 9 tipos de ingresso. A tabela abaixo mostra a capacidade de cada setor, que, somados, reúnem mais de 66 mil fãs.

Pacotes VIP

Além dos ingressos comuns, também foram disponibilizados três tipos de acessos privilegiados ao evento. O mais caro deles, o pacote Premium Seated, custa R$ 2.895,60. Confira:

Pacote Premium Standing (Pista A)

Preço: Inteira por R$ 1.758,0o; Meia-Entrada por R$ 1.278,00

Um ingresso de Pista A.

Item exclusivo de merchandise para os compradores do pacote

Pulseira comemorativa para lembrar a sua noite

Pacote Premium Seated (Cadeira Superior)

Preço: Inteira por R$ 2.895,60; Meia-Entrada por R$ 2.145,60

Um ingresso Cadeira Superior.

Item exclusivo de merchandise para os compradores do pacote

Pulseira comemorativa para lembrar a sua noite

Pacote Oasis Collectors (Pista A)

Preço: Inteira por R$ 2.156,40; Meia-Entrada por R$ 1.676,40

Um Ingresso para a Pista A

Acesso Antecipado às Compras de Merchandising

Pacote Exclusivo de Souvenirs para Fãs

Litografia Exclusiva Numerada

Lâmina Comemorativa

Ingressos esgotados em menos de cinco horas

A venda para os shows em São Paulo começou no dia 13 de novembro de 2024, às 10h. Em pouco menos de duas horas, os ingressos disponíveis pelo site da Ticketmaster acabaram. Nas bilheterias físicas, as entradas duraram mais tempo, cerca de cinco horas, e esgotaram por volta das 15h.

Essa disputa por ingressos foi tendência em toda a turnê. No primeiro bloco de shows, realizados no Reino Unido e Irlanda, todas as 17 apresentações tiveram seus ingressos esgotados em 10 horas, de acordo com o Independent UK.

Com as vendas oficiais fechadas, alguns fãs tiveram que apelar para canais de revenda, onde os valores dos ingressos foram inflados em quase quatro vezes os preços originais.