Qual é a novela com a maior audiência da história da Globo? E não é 'Avenida Brasil'

Ao longo de 60 anos, a TV Globo se consolidou como um grande marco na teledramaturgia, criando inúmeras obras que se tornaram clássicos e marcaram gerações de telespectadores.

Mesmo com o avanço do streaming e as dificuldades da TV aberta, a emissora continua a produzir novelas que cativam o público, como a releitura de Vale Tudo (2025) e Vai Na Fé (2023). No entanto, 39 anos atrás, uma novela fez história ao alcançar uma audiência extraordinária em praticamente todos os lares do Brasil.

Roque Santeiro, escrita por Dias Gomes e Aguinaldo Silva, foi exibida de 24 de junho de 1985 a 22 de fevereiro de 1986, totalizando 209 capítulos. A história de Roque (José Wilker), Viúva Porcina (Regina Duarte) e Sinhozinho Malta (Lima Duarte), ambientada na fictícia cidade de Asa Branca, se tornou um verdadeiro fenômeno.

O último capítulo da novela alcançou uma média de 96 pontos de audiência, com picos de 100% de televisores ligados – um feito que seria inimaginável nos dias de hoje.

A censura e o sucesso tardio

"Roque Santeiro", novela da Rede Globo (Divulgação)

Apesar do sucesso estrondoso, Roque Santeiro quase não foi ao ar. A novela foi originalmente planejada para estrear em 1975, mas, com 30 capítulos já gravados, foi vetada pela Censura Federal, que alegava que a trama tinha forte inspiração na peça O Berço do Herói (1965), também proibida durante a Ditadura Militar.

Curiosamente, Lima Duarte foi um dos poucos nomes da versão censurada que permaneceu na versão de 1985. Na versão inicial, o papel de Roque seria interpretado por Francisco Cuoco, e a icônica Viúva Porcina ficaria com Betty Faria.

Em depoimento ao jornal Meia Hora em 2021, Lima Duarte falou sobre o retorno da novela: "Roque Santeiro sempre estava na pauta de todas as conversas, era uma novela que todos nós adorávamos e ficou 10 anos proibida. Só eu que era remanescente do elenco original, Sinhozinho. Mas foi muito feliz porque teve o maravilhoso Zé Wilker fazendo o Roque Santeiro e a Porcina, com a Regina Duarte maravilhosa."

Os desentendimentos entre os autores

Roque Santeiro gerou também uma grande polêmica nos bastidores, principalmente pela briga entre seus autores. Dias Gomes, idealizador da trama, foi responsável pelos primeiros 51 capítulos, mas logo transferiu a continuidade para Aguinaldo Silva, que escreveu cerca de 110 episódios. No entanto, ao ver o sucesso da novela, Dias Gomes não ficou satisfeito com o prestígio que Aguinaldo estava recebendo e retomou a escrita na reta final, gerando um clima de tensão entre os dois autores. Isso resultou no fim da amizade deles e gerou mal-estar dentro da Globo.

Aguinaldo Silva, em seu livro "A Seguir, Cenas dos Próximos Capítulos", falou abertamente sobre o desentendimento: "O Dias simplesmente não se interessou pela novela, tanto que ele me entregou os primeiros capítulos e depois viajou para a Europa. [...] Quando ele voltou da Europa, uns três meses depois, Roque Santeiro já era um estouro, um escândalo de sucesso. Desconfio até que o Dias nunca tenha visto Roque Santeiro até o momento em que ele voltou a escrever."

Os dois autores só se reconciliaram em 1999, 14 anos após a exibição de Roque Santeiro, pouco antes da morte de Dias Gomes.