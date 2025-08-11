Do Brasil para o mundo: as novelas brasileiras que fizeram sucesso na gringa

As novelas já fazem parte da cultura brasileira. Desde o século passado, com sucessos como Vale Tudo (1982) - que recebe um remake produzido pela Rede Globo em 2025 -, o público mostrou sua paixão pelas tramas e uma certa devoção a cada lançamento de episódio.

No entanto, algumas pessoas podem se surpreender ao descobrir que nomes de sucessos brasileiros têm conquistado o mundo. Com direito a estádio fechado para o capítulo final até prêmios internacionais, muitas novelas conseguiram ultrapassar as fronteiras do país e alcançaram outros patamares.

Confira as novelas brasileiras que mais fizeram sucesso na gringa:

Avenida Brasil (2012): a maior exportação

Sem dúvida, Avenida Brasil é a novela brasileira mais bem-sucedida no exterior. De

João Emanuel Carneiro, a novela foi exibida em cerca de 148 países e dublada em 19 idiomas, a trama de Nina (Débora Falabella) e Carminha (Adriana Esteves) tornou-se um fenômeno de audiência, liderando os índices em países como Uruguai, Argentina e Paraguai.

A história, que mistura vingança, amor e personagens complexos, não apenas atraiu milhões de espectadores ao redor do mundo, mas também gerou remakes em diversas produtoras internacionais.

O último capítulo da novela chegou a ser transmitido em um evento especial realizado no Luna Park, um estádio coberto em Buenos Aires, na Argentina, com capacidade para cerca de 11.290 pessoas.

Escrava Isaura (1976): a primeira a atravessar fronteiras

Lançada em 1976 e escrita por Gilberto Braga , Escrava Isaura foi, por muitos anos, a novela brasileira mais exportada.

Vendida para 104 países, ela teve um impacto cultural significativo, especialmente em países como Polônia, China, Rússia e Cuba.

A história de Isaura, uma jovem escrava que luta por sua liberdade, foi considerada um fenômeno social, especialmente na época, dada a sua relevância e as reações que gerou nas diferentes audiências.

O Clone (2001): uma mistura de romance e cultura

Outra produção brasileira que obteve grande sucesso internacional foi O Clone (2001), de Glória Perez.

Exibida em 107 países, a trama mistura romance, ciência e a cultura islâmica, além de abordar temas como clonagem humana, religião e o choque de culturas.

Seu enredo, que teve uma recepção positiva, especialmente entre as comunidades hispânicas nos Estados Unidos, ajudou a consolidar a presença das novelas brasileiras na América Latina e em outras nações.

Caminho das Índias (2009): A Conquista Global com o Emmy

Em 2009, Caminho das Índias, de Gloria Perez, se destacou pelo enfoque nas diferenças culturais entre o Brasil e a Índia.

Com uma trama que mistura questões familiares, amorosas e culturais, a novela ganhou o Emmy Internacional, instalando seu sucesso em 116 países.

A produção apresentou ao público internacional aspectos da cultura indiana e foi responsável por ampliar o alcance da novela brasileira no mercado global.

Totalmente Demais (2015) e A Vida da Gente (2011): novas gerações de sucesso

No cenário mais recente, novelas como Totalmente Demais (Rosane Svartman e Paulo Halm) e A Vida da Gente (Lícia Manzo) também marcaram presença, sendo transmitidas em mais de 130 países.

Totalmente Demais, com uma trama de moda, relações e crescimento pessoal, conquistou audiências globais pela sua dinâmica e apelo moderno, enquanto A Vida da Gente se destacou pelo drama familiar e emocional, mantendo sua popularidade em várias regiões do mundo.

O Impacto Duradouro das Novelas Brasileiras

Estudiosos relatam sobre como muitas dessas novelas funcionaram como uma janela para a cultura brasileira, introduzindo temas como desigualdade social, identidade e até a culinária e as festas típicas do Brasil, aproximando culturas de diferentes partes do planeta.

Segundo uma pesquisa da Universidade de Brasília, até mesmo o turismo pode ser influenciado pela teledramaturgia. “O contato com este gênero televisivo transforma o espectador em um possível turista que considera a viagem ao Brasil uma vivência, uma rica experiência cultural e não um mero ato de consumo”, afirmou a pesquisadora, Anastasiya Golets.