De 1965 a 2024: qual foi a novela mais assistida no ano que você nasceu?

A teledramaturgia brasileira tem se destacado ao longo das décadas, trazendo para a tela da TV histórias que marcaram gerações. De 1965 a 2024, diversas novelas da TV Globo conquistaram o coração do público, refletindo não apenas a evolução da dramaturgia, mas também os gostos e os anseios da sociedade brasileira.

A jornada começa em 1965, com "Beto Rockfeller", uma das primeiras novelas de sucesso, transmitida pela TV Tupi. A década de 1960 trouxe ainda "Véu de Noiva" (1966) e "A Moreninha" (1967), que conquistaram ampla audiência e ajudaram a consolidar a novela como um formato popular no Brasil.

Nos anos 1970, a TV Globo se consolidou como a maior emissora de novelas no país. Produções como "O Bem-Amado" (1969), uma sátira política que envolveu o público com humor e crítica, e "Ti Ti Ti" (1970), que refletiu o universo da moda e das relações sociais, tornaram-se ícones de audiência. Outro grande sucesso da década foi "Dancin’ Days" (1976), que conquistou a juventude com sua trilha sonora marcante e temas de emancipação feminina.

A década de 1980 foi marcada por novelas que misturavam drama, romance e temas de grande apelo popular. "Vale Tudo" (1982) foi uma das mais assistidas e se tornou um marco ao abordar questões como corrupção e ética. A década ainda nos trouxe "Tieta" (1988), baseada no romance de Jorge Amado, que foi sucesso de público e crítica.

Nos anos 1990, a audiência das novelas continuou em alta, com "Renascer" (1993) e "O Rei do Gado" (1997) sendo exemplos de tramas que envolveram o público com temas rurais e familiares. Já "A Viagem" (1994) e "Anjo Mal" (1995) exploraram elementos do sobrenatural, atraindo uma audiência fiel.

O início do século XXI trouxe grandes sucessos, como "Laços de Família" (2000), uma trama que abordou temas como a superação e o amor incondicional, e "O Clone" (2001), que tornou-se um marco com sua história sobre clonagem e questões de identidade. "Avenida Brasil" (2012) foi um verdadeiro fenômeno de audiência, com sua narrativa envolvente e personagens inesquecíveis, enquanto "Amor de Mãe" (2020) trouxe à tona discussões sobre maternidade e os desafios da vida contemporânea.

Nos últimos anos, produções como "Pantanal" (2022) e "Travessia" (2023) mantiveram a tradição das novelas de grande audiência, com tramas que exploram temas do cotidiano brasileiro e que continuam a cativar o público. Em 2024, "Amor Perfeito" se destaca como mais uma produção de sucesso que segue a longa tradição das novelas que marcam épocas e continuam sendo amadas pelo público.

Ao longo dessas décadas, as novelas brasileiras se tornaram parte essencial da cultura nacional, refletindo as transformações sociais, políticas e culturais do país. Elas continuam a influenciar gerações e a ser um dos maiores passatempos de entretenimento no Brasil, com histórias que nunca deixam de emocionar e engajar os telespectadores.