De 1965 a 2024: qual foi a novela mais assistida no ano que você nasceu?

"Senhora do Destino": novela ganhou destaque com a vilã Nazaré Tedesco (Renata Sorrah) (Globo/Reprodução)
Publicado em 8 de agosto de 2025 às 06h00.
A teledramaturgia brasileira tem se destacado ao longo das décadas, trazendo para a tela da TV histórias que marcaram gerações. De 1965 a 2024, diversas novelas da TV Globo conquistaram o coração do público, refletindo não apenas a evolução da dramaturgia, mas também os gostos e os anseios da sociedade brasileira.
A jornada começa em 1965, com "Beto Rockfeller", uma das primeiras novelas de sucesso, transmitida pela TV Tupi. A década de 1960 trouxe ainda "Véu de Noiva" (1966) e "A Moreninha" (1967), que conquistaram ampla audiência e ajudaram a consolidar a novela como um formato popular no Brasil.
Nos anos 1970, a TV Globo se consolidou como a maior emissora de novelas no país. Produções como "O Bem-Amado" (1969), uma sátira política que envolveu o público com humor e crítica, e "Ti Ti Ti" (1970), que refletiu o universo da moda e das relações sociais, tornaram-se ícones de audiência. Outro grande sucesso da década foi "Dancin’ Days" (1976), que conquistou a juventude com sua trilha sonora marcante e temas de emancipação feminina.
A década de 1980 foi marcada por novelas que misturavam drama, romance e temas de grande apelo popular. "Vale Tudo" (1982) foi uma das mais assistidas e se tornou um marco ao abordar questões como corrupção e ética. A década ainda nos trouxe "Tieta" (1988), baseada no romance de Jorge Amado, que foi sucesso de público e crítica.
Nos anos 1990, a audiência das novelas continuou em alta, com "Renascer" (1993) e "O Rei do Gado" (1997) sendo exemplos de tramas que envolveram o público com temas rurais e familiares. Já "A Viagem" (1994) e "Anjo Mal" (1995) exploraram elementos do sobrenatural, atraindo uma audiência fiel.
O início do século XXI trouxe grandes sucessos, como "Laços de Família" (2000), uma trama que abordou temas como a superação e o amor incondicional, e "O Clone" (2001), que tornou-se um marco com sua história sobre clonagem e questões de identidade. "Avenida Brasil" (2012) foi um verdadeiro fenômeno de audiência, com sua narrativa envolvente e personagens inesquecíveis, enquanto "Amor de Mãe" (2020) trouxe à tona discussões sobre maternidade e os desafios da vida contemporânea.
Nos últimos anos, produções como "Pantanal" (2022) e "Travessia" (2023) mantiveram a tradição das novelas de grande audiência, com tramas que exploram temas do cotidiano brasileiro e que continuam a cativar o público. Em 2024, "Amor Perfeito" se destaca como mais uma produção de sucesso que segue a longa tradição das novelas que marcam épocas e continuam sendo amadas pelo público.
Ao longo dessas décadas, as novelas brasileiras se tornaram parte essencial da cultura nacional, refletindo as transformações sociais, políticas e culturais do país. Elas continuam a influenciar gerações e a ser um dos maiores passatempos de entretenimento no Brasil, com histórias que nunca deixam de emocionar e engajar os telespectadores.
|Ano
|As novelas mais assistidas
|1965
|Beto Rockfeller (TV Tupi)
|1966
|Véu de Noiva (TV Tupi)
|1967
|A Moreninha (TV Tupi)
|1968
|Sombra de Outono (TV Globo)
|1969
|O Bem-Amado (TV Globo)
|1970
|Ti Ti Ti (TV Globo)
|1971
|O Primeiro Amor (TV Globo)
|1972
|A Ponte do Amor (TV Globo)
|1973
|Selva de Pedra (TV Globo)
|1974
|Roque Santeiro (TV Globo)
|1975
|Gabriela (TV Globo)
|1976
|Dancin’ Days (TV Globo)
|1977
|O Casarão (TV Globo)
|1978
|Irmãos Coragem (TV Globo)
|1979
|Cavalo Amarelo (TV Globo)
|1980
|Brilhante (TV Globo)
|1981
|Baila Comigo (TV Globo)
|1982
|Vale Tudo (TV Globo)
|1983
|Dois Mundos (TV Globo)
|1984
|Roque Santeiro (TV Globo)
|1985
|Grande Sertão: Veredas (TV Globo)
|1986
|Sinhá Moça (TV Globo)
|1987
|Avenida Paulista (TV Globo)
|1988
|Tieta (TV Globo)
|1989
|Top Model (TV Globo)
|1990
|Renascer (TV Globo)
|1991
|O Dono do Mundo (TV Globo)
|1992
|Despedida de Solteiro (TV Globo)
|1993
|A Próxima Vítima (TV Globo)
|1994
|A Viagem (TV Globo)
|1995
|Anjo Mal (TV Globo)
|1996
|Explode Coração (TV Globo)
|1997
|O Rei do Gado (TV Globo)
|1998
|Por Amor (TV Globo)
|1999
|Terra Nostra (TV Globo)
|2000
|Laços de Família (TV Globo)
|2001
|O Clone (TV Globo)
|2002
|Celebridade (TV Globo)
|2003
|Mulheres Apaixonadas (TV Globo)
|2004
|Senhora do Destino (TV Globo)
|2005
|Alma Gêmea (TV Globo)
|2006
|Páginas da Vida (TV Globo)
|2007
|Paraíso Tropical (TV Globo)
|2008
|A Favorita (TV Globo)
|2009
|Caminho das Índias (TV Globo)
|2010
|Passione (TV Globo)
|2011
|Fina Estampa (TV Globo)
|2012
|Avenida Brasil (TV Globo)
|2013
|Amor à Vida (TV Globo)
|2014
|Império (TV Globo)
|2015
|A Regra do Jogo (TV Globo)
|2016
|Velho Chico (TV Globo)
|2017
|A Força do Querer (TV Globo)
|2018
|O Segundo Sol (TV Globo)
|2019
|A Dona do Pedaço (TV Globo)
|2020
|Amor de Mãe (TV Globo)
|2021
|Um Lugar ao Sol (TV Globo)
|2022
|Pantanal (TV Globo)
|2023
|Vai na Fé (TV Globo)
|2024
|Família é Tudo (TV Globo)