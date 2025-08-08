Pop

De 1965 a 2024: qual foi a novela mais assistida no ano que você nasceu?

Relembre as principais tramas que capturaram a atenção do público de 1965 a 2024

"Senhora do Destino": novela ganhou destaque com a vilã Nazaré Tedesco (Renata Sorrah) (Globo/Reprodução)

"Senhora do Destino": novela ganhou destaque com a vilã Nazaré Tedesco (Renata Sorrah) (Globo/Reprodução)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 06h00.

A teledramaturgia brasileira tem se destacado ao longo das décadas, trazendo para a tela da TV histórias que marcaram gerações. De 1965 a 2024, diversas novelas da TV Globo conquistaram o coração do público, refletindo não apenas a evolução da dramaturgia, mas também os gostos e os anseios da sociedade brasileira.

A jornada começa em 1965, com "Beto Rockfeller", uma das primeiras novelas de sucesso, transmitida pela TV Tupi. A década de 1960 trouxe ainda "Véu de Noiva" (1966) e "A Moreninha" (1967), que conquistaram ampla audiência e ajudaram a consolidar a novela como um formato popular no Brasil.

Nos anos 1970, a TV Globo se consolidou como a maior emissora de novelas no país. Produções como "O Bem-Amado" (1969), uma sátira política que envolveu o público com humor e crítica, e "Ti Ti Ti" (1970), que refletiu o universo da moda e das relações sociais, tornaram-se ícones de audiência. Outro grande sucesso da década foi "Dancin’ Days" (1976), que conquistou a juventude com sua trilha sonora marcante e temas de emancipação feminina.

A década de 1980 foi marcada por novelas que misturavam drama, romance e temas de grande apelo popular. "Vale Tudo" (1982) foi uma das mais assistidas e se tornou um marco ao abordar questões como corrupção e ética. A década ainda nos trouxe "Tieta" (1988), baseada no romance de Jorge Amado, que foi sucesso de público e crítica.

Nos anos 1990, a audiência das novelas continuou em alta, com "Renascer" (1993) e "O Rei do Gado" (1997) sendo exemplos de tramas que envolveram o público com temas rurais e familiares. Já "A Viagem" (1994) e "Anjo Mal" (1995) exploraram elementos do sobrenatural, atraindo uma audiência fiel.

O início do século XXI trouxe grandes sucessos, como "Laços de Família" (2000), uma trama que abordou temas como a superação e o amor incondicional, e "O Clone" (2001), que tornou-se um marco com sua história sobre clonagem e questões de identidade. "Avenida Brasil" (2012) foi um verdadeiro fenômeno de audiência, com sua narrativa envolvente e personagens inesquecíveis, enquanto "Amor de Mãe" (2020) trouxe à tona discussões sobre maternidade e os desafios da vida contemporânea.

Nos últimos anos, produções como "Pantanal" (2022) e "Travessia" (2023) mantiveram a tradição das novelas de grande audiência, com tramas que exploram temas do cotidiano brasileiro e que continuam a cativar o público. Em 2024, "Amor Perfeito" se destaca como mais uma produção de sucesso que segue a longa tradição das novelas que marcam épocas e continuam sendo amadas pelo público.

Ao longo dessas décadas, as novelas brasileiras se tornaram parte essencial da cultura nacional, refletindo as transformações sociais, políticas e culturais do país. Elas continuam a influenciar gerações e a ser um dos maiores passatempos de entretenimento no Brasil, com histórias que nunca deixam de emocionar e engajar os telespectadores.

AnoAs novelas mais assistidas
1965Beto Rockfeller (TV Tupi)
1966Véu de Noiva (TV Tupi)
1967A Moreninha (TV Tupi)
1968Sombra de Outono (TV Globo)
1969O Bem-Amado (TV Globo)
1970Ti Ti Ti (TV Globo)
1971O Primeiro Amor (TV Globo)
1972A Ponte do Amor (TV Globo)
1973Selva de Pedra (TV Globo)
1974Roque Santeiro (TV Globo)
1975Gabriela (TV Globo)
1976Dancin’ Days (TV Globo)
1977O Casarão (TV Globo)
1978Irmãos Coragem (TV Globo)
1979Cavalo Amarelo (TV Globo)
1980Brilhante (TV Globo)
1981Baila Comigo (TV Globo)
1982Vale Tudo (TV Globo)
1983Dois Mundos (TV Globo)
1984Roque Santeiro (TV Globo)
1985Grande Sertão: Veredas (TV Globo)
1986Sinhá Moça (TV Globo)
1987Avenida Paulista (TV Globo)
1988Tieta (TV Globo)
1989Top Model (TV Globo)
1990Renascer (TV Globo)
1991O Dono do Mundo (TV Globo)
1992Despedida de Solteiro (TV Globo)
1993A Próxima Vítima (TV Globo)
1994A Viagem (TV Globo)
1995Anjo Mal (TV Globo)
1996Explode Coração (TV Globo)
1997O Rei do Gado (TV Globo)
1998Por Amor (TV Globo)
1999Terra Nostra (TV Globo)
2000Laços de Família (TV Globo)
2001O Clone (TV Globo)
2002Celebridade (TV Globo)
2003Mulheres Apaixonadas (TV Globo)
2004Senhora do Destino (TV Globo)
2005Alma Gêmea (TV Globo)
2006Páginas da Vida (TV Globo)
2007Paraíso Tropical (TV Globo)
2008A Favorita (TV Globo)
2009Caminho das Índias (TV Globo)
2010Passione (TV Globo)
2011Fina Estampa (TV Globo)
2012Avenida Brasil (TV Globo)
2013Amor à Vida (TV Globo)
2014Império (TV Globo)
2015A Regra do Jogo (TV Globo)
2016Velho Chico (TV Globo)
2017A Força do Querer (TV Globo)
2018O Segundo Sol (TV Globo)
2019A Dona do Pedaço (TV Globo)
2020Amor de Mãe (TV Globo)
2021Um Lugar ao Sol (TV Globo)
2022Pantanal (TV Globo)
2023Vai na Fé (TV Globo)
2024Família é Tudo (TV Globo)
