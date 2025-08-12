Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta nesta terça-feira, 12

Elenco conta com estrelas como Owen Wilson, Jennifer Aniston, Eric Dane, Alan Arkin, entre outros

Sessão da Tarde: veja o filme que passa na TV Globo hoje (Divulgação)

Sessão da Tarde: veja o filme que passa na TV Globo hoje (Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 14h16.

Tudo sobreSessão da Tarde
Saiba mais

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "Marley & Eu", ("Marley & Me", no título original) lançado em 2008, nesta terça-feira, 12.

O elenco conta com estrelas como Owen Wilson, Jennifer Aniston, Eric Dane, Alan Arkin, entre outros. A direção é de David Frankel.

O filme teve bilheteria mundial de US$ 255,7 milhões.

Assista ao trailer de 'Marley & Eu'

yt thumbnail

Qual é a sinopse de 'Marley & Eu'?

Marley é um labrador muito levado que deixa de cabeça para baixo a rotina dos recém-casados John e Jeniffer Grogan após ser adotado.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta terça-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

Acompanhe tudo sobre:FilmesSessão da TardeTVGlobo

Mais de Pop

'Chaves' no streaming: onde e como assistir à série em 2025?

Taylor Swift: tudo o que se sabe sobre 'The Life of a Showgirl', novo álbum da cantora

Taylor Swift pode reverter quedas de receitas na gravadora com novo álbum, 'The Life of a Showgirl'

Do trailer ao cinema: esse modelo inédito de distribuição quer aumentar a bilheteria no Brasil

Mais na Exame

Carreira

Você é um deles? Lista revela os perfis de profissionais que nenhuma empresa quer contratar

Esporte

Maracanã pode receber redes no setor de visitantes para aumentar capacidade; entenda a ideia

ESG

Baterias gravitacionais: quando o peso da inovação se torna vantagem competitiva?

Mercados

Natura chega a cair mais de 7% na bolsa após balanço: entenda o motivo