Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta nesta terça-feira, 12

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "Marley & Eu", ("Marley & Me", no título original) lançado em 2008, nesta terça-feira, 12.

O elenco conta com estrelas como Owen Wilson, Jennifer Aniston, Eric Dane, Alan Arkin, entre outros. A direção é de David Frankel.

O filme teve bilheteria mundial de US$ 255,7 milhões.

Assista ao trailer de 'Marley & Eu'

Qual é a sinopse de 'Marley & Eu'?

Marley é um labrador muito levado que deixa de cabeça para baixo a rotina dos recém-casados John e Jeniffer Grogan após ser adotado.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta terça-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.