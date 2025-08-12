Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta nesta terça-feira, 12

Sessão da Tarde: veja o filme que passa na TV Globo hoje (Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 14h16.
A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "Marley & Eu", ("Marley & Me", no título original) lançado em 2008, nesta terça-feira, 12.
O elenco conta com estrelas como Owen Wilson, Jennifer Aniston, Eric Dane, Alan Arkin, entre outros. A direção é de David Frankel.
O filme teve bilheteria mundial de US$ 255,7 milhões.
Marley é um labrador muito levado que deixa de cabeça para baixo a rotina dos recém-casados John e Jeniffer Grogan após ser adotado.
A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.