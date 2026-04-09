BTS no Brasil: demanda por ingressos dos shows supera 1,2 milhão

Os três shows do BTS em São Paulo já geraram alvoroço desde o primeiro anúncio da turnê, em janeiro. Com um dos fandoms mais numerosos e engajados da indústria da música, os Bangtan Boys têm uma demanda de público no Brasil maior que a população de São Luís, capital do Maranhão.

A demanda supera 1,2 milhão de ingressos, de acordo com a Ticketmaster, resposável pelas vendas. Considerando que a capacidade do evento é de 84.458 pessoas por apresentação, seriam necessários mais de 15 shows para que todos os interessados conseguissem comprar ingressos. Os sul-coreanos vão se apresentar no MorumBis.

Dados da Ticketmaster

Apenas na pré-venda de ingressos on-line, realizada nesta terça-feira, 7, quarta-feira, 8, mais de 350 mil fãs estiveram conectados simultaneamente na fila virtual, um marco inédito nesse modelo para a plataforma no Brasil.

No dia anterior, foram aproximadamente 280 mil fãs na tentativa de compra on-line.

“Considerando os dois dias de pré-venda, tivemos mais de 630 mil pessoas dentro do processo de compra no site. Com uma média de compra de aproximadamente dois ingressos por pessoa, a demanda excede 1,2 milhão de ingressos, o que equivale a mais de 15 estádios do MorumBIS lotados.” afirmou Donovan Ferreti, Diretor Geral da Ticketmaster no Brasil, em comunicado enviado à EXAME.

Ao todo, mais de 70 mil fãs foram atendidos dentro do processo de pré-reserva on-line, uma demanda muito maior do que a disponibilidade de ingressos para a compra em bilheteria.

Crescimento da demanda por voos

Os três shows ocorrerão nos dias 28, 30 e 31 de outubro e causaram um crescimento expressivo da demanda por voos para a capital paulista.

A Latam registrou um aumento de 15 vezes nas buscas para voos com destino a São Paulo (Guarulhos e Congonhas) no período de 27 de outubro a 1º de novembro de 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado, no portal LATAM.com.

"O crescimento na procura pode ser motivado pela combinação de eventos na cidade durante o mês de outubro, incluindo shows internacionais", afirmou a empresa em nota.

Esse crescimento não foi restrito às buscas. Houve também um aumento de 173% no número de reservas de voos para os três principais aeroportos que atendem São Paulo para o período, de acordo com levantamento da companhia aérea Azul. O maior crescimento registrado pela Azul ocorreu no Aeroporto de Congonhas, que apresentou alta de 445% nas reservas. No Aeroporto de Guarulhos, o avanço foi de 155%. Já o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, registrou crescimento de 66% no volume de reservas para o período analisado.

Onde vai ser o show do BTS no Brasil?

A banda se apresenta no Brasil nos dias 28 (quarta-feira), 30 (sexta-feira) e 31 de outubro (sábado) deste ano.

Os shows serão no Estádio MorumBIS, em São Paulo. O endereço é Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1. Morumbi, São Paulo – SP

Venda geral será aberta em 10 de abril

Após a pré-venda, que já foi finalizada, os ingressos remanescentes serão disponibilizados ao público geral. A venda geral começa no dia 10 de abril, às 10h, simultaneamente para as três datas marcadas: 28, 30 e 31 de outubro.

Nessa etapa, qualquer pessoa poderá adquirir ingressos, sem necessidade de vínculo com o fã-clube oficial.

Os ingressos podem ser comprados pelo Ticketmaster ou pela bilheteria oficial no Estádio MorumBIS.

Quanto custam os ingressos para o show do BTS?

Como antecipou a EXAME nesta sexta-feira, 27, os ingressos para os shows no Estádio MorumBIS variam de R$ 340 a R$ 1250.

A Arquibancada é o setor mais barato, com a inteira custando R$ 680 e a meia-entrada R$ 340.

A Cadeira Superior custa R$ 980 (inteira) e R$ 490 (meia-entrada), enquanto a Cadeira Inferior custa R$ 1080 (inteira) e R$ 540 (meia-entrada).

Já a Pista é o setor mais caro custando R$ 1250 (inteira) e R$ 625 (meia-entrada).

São Paulo é uma das cidades que terá mais shows do BTS

Além de São Paulo, apenas as cidades de Goyang na Coreia do Sul, Cidade do México, no México, Las Vegas, nos EUA, e Kaohsiung, em Taiwan, terão três shows do BTS.

Já Los Angeles, nos EUA, lidera em número de eventos, com quatro datas reservadas.

As apresentações vêm em uma leva de datas na América do Sul, que inclui Bogotá, na Colômbia, Lima, no Peru, Santiago, no Chile, e Buenos Aires, na Argentina.