Com Xuxa confirmada, Maracanã firma contrato de exclusividade com produtora

O Maracanã firmou um contrato de exclusividade com a produtora 30e para a realização de shows no estádio a partir de 1º de janeiro de 2027. O acordo tem duração inicial de cinco anos e foi fechado com o Consórcio Fla-Flu, responsável pela administração do complexo.

Segundo os termos do contrato, a 30e será responsável pela organização e pela otimização da agenda de eventos musicais no estádio, sem interferir na prioridade do calendário esportivo. A parceria prevê planejamento antecipado e melhorias operacionais na realização de grandes espetáculos.

Segundo informações do Popline, o objetivo é ampliar a presença de megashows nacionais e internacionais no Maracanã. A 30e já tem histórico recente no local e atuará em conjunto com a gestão do estádio para estruturar a programação de apresentações.

Antes do início oficial do contrato, o Maracanã já tem eventos confirmados para 2026. Entre eles estão “O Maior Encontro do Samba”, que reunirá Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão, e o espetáculo “O Último Voo da Nave”, de Xuxa.

Gestão em outros estádios

A 30e também é responsável pela gestão de shows em outros grandes estádios do país, como o Allianz Parque, em São Paulo, e a Arena da Baixada, em Curitiba.

Dentro da programação já anunciada, o show de Xuxa no Maracanã está marcado para o dia 20 de dezembro. A apresentação deve receber até 54,8 mil pessoas, capacidade máxima do estádio para esse tipo de evento. A artista não se apresenta para um público desse porte há bastante tempo.

O espetáculo faz parte da turnê “O Último Voo da Nave”, na qual Xuxa propõe uma despedida da nave cenográfica, das botas e das tradicionais chuquinhas no cabelo. A apresentação não representa sua aposentadoria dos palcos, mas o encerramento dessa imagem que marcou sua trajetória. Recentemente, a artista esteve na Holanda para acompanhar de perto a construção da nave que será utilizada na turnê.