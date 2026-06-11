Supercomputador aponta Argentina favorita e assusta Brasil na Copa do Mundo

Um supercomputador da Universidade de Reading, no Reino Unido, simulou todos os jogos da Copa do Mundo de 2026 dez mil vezes e chegou a uma conclusão que contraria o otimismo brasileiro: a Argentina é a seleção com maior probabilidade de levantar a taça, seguida de perto por França e Espanha.

O Brasil aparece em quarto lugar, praticamente empatado com a Inglaterra.

O modelo foi criado pelo professor de economia James Reade, que calculou o poder de ataque e defesa de cada seleção com base em todos os jogos internacionais disputados desde janeiro de 2023.

Em cada simulação, o modelo gera gols esperados para cada time, define o resultado com base numa distribuição estatística e percorre toda a fase de grupos, as regras de desempate e o chaveamento eliminatório, incluindo prorrogação e pênaltis, até encontrar um campeão.

O processo é repetido dez mil vezes para produzir estimativas de probabilidade para cada seleção.

O ranking completo dos favoritos

O modelo coloca Argentina em primeiro, França em segundo e Espanha em terceiro.

Brasil aparece em quarto e Inglaterra em quinto. Portugal, que tem uma das melhores avaliações ofensivas de todo o torneio segundo o modelo, aparece em sexto.

Colômbia está em sétimo, Holanda em oitavo e Alemanha em nono, com uma observação importante: os números defensivos alemães são "notavelmente mais fracos do que em ciclos anteriores", segundo Reade. O Uruguai fecha o top 10.

O Marrocos, principal adversário do Brasil na fase de grupos, aparece em 13º lugar no ranking geral. A Escócia, que retorna a uma Copa do Mundo numa aparição rara, está em 36º entre os 48 participantes.

O que o modelo diz sobre o Brasil

A posição do Brasil em quarto lugar reflete tanto a qualidade do elenco quanto a competitividade do torneio.

"O que mais chama atenção nessa simulação é o quão apertado está no topo. França e Espanha são virtualmente indistinguíveis no modelo, e a Inglaterra também não está longe", disse Reade.

A afirmação implica que o Brasil, em quarto, está num grupo de seleções cujas probabilidades de título são próximas o suficiente para que qualquer diferença seja estatisticamente pequena.

Para o Grupo C do Brasil — que inclui Marrocos (13º), Escócia (36º) e Haiti (47º) — o modelo sugere uma fase de grupos administrável. O problema começa no mata-mata, onde as seleções de cima do ranking se encontram.

Os três países-sede

Entre os três países que sediam o torneio, o México aparece melhor posicionado, em 15º lugar.

Os Estados Unidos estão em 18º e o Canadá em 23º. "O modelo oferece um quadro misto para todos os três", disse Reade.