Prêmio póstumo, série cancelada e brasileiro vencedor: 7 curiosidades do Emmy 2026

O Emmy 2026 já distribuiu mais de 100 troféus antes da cerimônia principal, marcada para 14 de setembro. As duas primeiras noites da 78ª edição, Creative Arts Emmy Awards, realizadas em 5 e 6 de setembro, premiaram categorias técnicas, documentais e algumas atuações.

Além dos principais vencedores, a etapa inicial deixou resultados pouco usuais: um prêmio póstumo com recorde, uma série que ganhou cinco Emmys poucos dias após ser cancelada e a primeira estatueta de Bad Bunny.

Veja sete curiosidades do Emmy 2026.

1. Rob Reiner ganhou um Emmy póstumo — e quebrou um recorde

Rob Reiner venceu postumamente como ator convidado em série de comédia por sua participação em The Bear.

A vitória ocorreu nove meses após a morte do ator e diretor e foi acompanhada por uma ovação. Reiner não ganhava um Emmy de atuação desde 1978, o que estabeleceu um intervalo de 48 anos entre duas vitórias como ator, o maior da história da premiação. Ele também se tornou o primeiro vencedor póstumo em uma categoria de atuação desde Raul Julia, em 1995.

2. Uma série cancelada ganhou cinco Emmys

Spider-Noir viveu uma situação incomum: a produção do Prime Video conquistou cinco Emmys apenas dois dias depois de ter seu cancelamento divulgado.

A série venceu as categorias do Emmy de fotografia, coordenação de dublês em comédia, design de abertura, efeitos visuais e edição de som.

A produção, estrelada por Nicolas Cage, terminou após uma temporada.

3. Bad Bunny ganhou seu primeiro Emmy e levou sete de uma vez

O show de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl venceu as sete categorias em que estava indicado, se tornando o mais halftime show mais premiado da história.

Entre os prêmios estão melhor especial de variedades ao vivo, direção, direção musical, coreografia, mixagem de som, iluminação e direção técnica/câmeras. Foi também o primeiro Emmy da carreira de Bad Bunny.

O espetáculo se tornou ainda apenas o terceiro show do intervalo do Super Bowl a vencer como especial de variedades ao vivo.

4. Um brasileiro está entre os vencedores do show de Bad Bunny

O carioca Miguel Gandelman venceu o Emmy de Melhor Direção Musical pelo mesmo espetáculo do Super Bowl.

Músico e produtor, Gandelman participou da preparação musical do show e chegou a viajar à Colômbia e ao Chile durante a produção para trabalhar com a banda de Bad Bunny.

Foi apenas a segunda vez que um show do intervalo do Super Bowl venceu a categoria de direção musical.

5. Mariska Hargitay ganhou dois Emmys antes de apresentar a cerimônia principal

Mariska Hargitay, escolhida para apresentar a cerimônia principal do Emmy em 14 de setembro, já chega ao palco como vencedora da edição.

Ela levou dois prêmios pelo documentário My Mom Jayne, sobre sua mãe, a atriz Jayne Mansfield: melhor direção de programa documental/não ficcional e melhor documentário ou especial de não ficção.

As vitórias vieram 20 anos depois de seu primeiro Emmy, conquistado em 2006 por Law & Order: SVU.

6. Sabrina Carpenter ganhou seu primeiro Emmy com os Muppets

Sabrina Carpenter também conquistou o primeiro Emmy da carreira.

A cantora aparece entre os produtores executivos e artistas de The Muppet Show, vencedor de Melhor Especial de Variedades Pré-Gravado. O projeto também levou prêmios em outras categorias técnicas.

A base oficial da Television Academy registra uma indicação e uma vitória de Carpenter no Emmy, ambas pela produção de 2026.

7. Uma série saiu na frente com oito prêmios

Widow's Bay, da Apple TV, foi a produção mais premiada da segunda noite, com oito Emmys.

A série venceu, entre outras categorias, elenco, design de produção, fotografia, edição e mixagem de som, supervisão musical e composição. Betty Gilpin também levou o prêmio de atriz convidada em série de comédia.

Na mesma noite, DTF St. Louis conquistou seis estatuetas, enquanto Spider-Noir terminou com cinco.

Quando será a cerimônia principal do Emmy 2026?

A cerimônia principal do Emmy 2026 será realizada em 14 de setembro, no Peacock Theater, em Los Angeles.

Mariska Hargitay será a apresentadora. As duas noites anteriores distribuíram os prêmios que tradicionalmente compõem o Creative Arts Emmy e antecedem as principais categorias televisionadas.