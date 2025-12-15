Pop

Rob Reiner: tudo que se sabe sobre assassinato do cineasta e esposa

Reiner dirigiu diversos clássicos do cinema como 'Isto é Spinal Tap', 'A Princesa Prometida', 'Conta Comigo', 'Louca Obsessão' e 'Harry e Sally'

Rob Reiner e Nick Reiner: caso de duplo homicídio tem filho do casal hollywoodiano como principal suspeito (Getty Images)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 13h20.

O diretor Rob Reiner e sua esposa, Michele Singer Reiner, foram encontrados mortos neste domingo, 14, em Los Angeles. A informação foi confirmada pela família em comunicado divulgado à imprensa.

“É com profunda tristeza que anunciamos a morte trágica de Michele e Rob Reiner. Estamos devastados com essa perda repentina e pedimos privacidade neste momento extremamente difícil”, afirmou o comunicado.

Segundo fontes policiais ouvidas pela ABC News, o casal foi esfaqueado dentro da casa onde morava, no bairro de Brentwood. A polícia trata o caso como um homicídio aparente.

“Atendemos a uma ocorrência por volta das 15h40 e encontramos duas pessoas mortas no local”, informou o Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD), em nota.

Investigações em andamento

Em entrevista coletiva, autoridades disseram que as investigações seguem em andamento.

O Corpo de Bombeiros de Los Angeles confirmou que um homem e uma mulher foram encontrados sem vida dentro do imóvel. As idades informadas foram 78 e 68 anos. A liderança da divisão de roubos e homicídios do LAPD esteve no local.

Um vizinho disse à ABC News que o ator Billy Crystal, que interpretou Harry em Harry e Sally, e o comediante Larry David foram vistos na casa após a chegada da polícia.

“Billy parecia que ia chorar”, relatou. Segundo a mesma fonte, a família possui duas casas em frente uma à outra. “Eles são muito presentes na rua. Estão sempre dando festas”, disse.

As autoridades não divulgaram oficialmente detalhes adicionais sobre a dinâmica do crime. A investigação segue sob responsabilidade do LAPD.

Nick Reiner

Rob Reiner e Michele Singer se casaram em 1989 e tiveram três filhos: Jake, Nick e Romy.

A revista People informou com exclusividade que Rob Reiner e sua esposa, Michele Singer Reiner, foram mortos pelo filho, Nick, segundo múltiplas fontes que falaram com familiares. A polícia informou que Nick, de 32 anos, está vivo e foi interrogado.

Após horas de especulação e silêncio das autoridades, nesta segunda-feira, 15, a polícia prendeu Nick Reiner. A detenção ocorreu após ele ser identificado como principal suspeito do assassinato dos pais, de acordo com informações divulgadas inicialmente pelo site TMZ.

A polícia manteve sigilo nas primeiras horas da apuração, mas a prisão do suspeito indica que os investigadores consideram haver indícios suficientes para avançar no caso.

Nick Reiner já havia chamado atenção do público anos antes por seu histórico pessoal. Aos 15 anos, passou pela primeira internação para tratar dependência química, iniciando um ciclo que resultou em 17 passagens por clínicas de reabilitação até 2016. Naquele ano, aos 22, relatou sua trajetória de vício e recaídas em entrevista à revista People.

Pai e filho chegaram a trabalhar juntos no filme Being Charlie, lançado em 2015. A produção foi dirigida por Rob Reiner e coescrita por Nick, com narrativa inspirada na juventude do próprio autor, marcada por reabilitações e conflitos familiares. O personagem foi interpretado pelo ator Nick Robinson.

À época, o longa foi visto como uma tentativa pública de reconstrução da relação entre pai e filho.

Legado de Rob Reiner

Filho do comediante Carl Reiner e da atriz e cantora Estelle Lebost, Rob Reiner ganhou projeção por interpretar a personagem Meathead na sitcom Tudo em Famíla, de Norman Lear, na década de 1970.

Sua carreira diretorial foi marcada por clássicos cômicos das décadas de 1980 e 1990, como Harry e Sally: Feitos um para o Outro, Conta Comigo, Isto é Spinal Tap, A Princesa Prometida e Questão de Honra. Reiner também foi aclamado pela direção do suspense Louca Obsessão.

Fora das telonas, Rob Reiner e Michelle Singer eram conhecidos pela atuação filantrópica e ativismo em defesa da democracia.

Homenagens de famosos e políticos

Após a notícia das mortes, homenagens se multiplicaram ao longo do dia.

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, afirmou que a cidade perdeu uma figura central da cultura americana. “As contribuições de Rob Reiner reverberam por toda a cultura e sociedade. Ele melhorou inúmeras vidas por meio de seu trabalho criativo e de sua defesa da justiça social e econômica”, disse.

A família Lear lamentou a morte do casal. “A família Lear está devastada pelas mortes de Rob e Michele Reiner. Norman frequentemente se referia a Rob como um filho”, disse o comunicado. “O mundo está inegavelmente mais escuro esta noite, e estamos desolados”, acrescentou Lyn Lear.

O ator John Cusack também se mostrou chocado, afirmando que Reiner era "um grande homem".

Ben Stiller, comediante e diretor da série de ficção científica Ruptura, disse que Reiner era um dos seus diretores favoritos. Em seu perfil do X, Stiller afirmou: "ele fez alguns dos filmes mais marcantes para a minha geração. Conseguiu sair da sombra cômica do grande Carl Reiner e da carreira como ator de TV para se tornar um grande diretor, responsável por uma sequência incrível de filmes. Spinal Tap é uma das melhores comédias já feitas — e a lista continua."

O sindicato dos atores também prestou tributo. “Rob Reiner é uma das figuras mais significativas da história do cinema e da televisão”, afirmou o presidente da entidade, Sean Astin. “O impacto que ele causou na cultura americana simplesmente não pode ser superestimado.”

 

O ex-presidente Barack Obama declarou estar “de coração partido”. “Por trás de todas as histórias que ele produziu havia uma profunda crença na bondade das pessoas”, disse. “Juntos, ele e Michele viveram vidas definidas por propósito.”

A ex-vice-presidente Kamala Harris descreveu o casal como “queridos amigos”. “O trabalho de Rob Reiner impactou gerações de americanos”, afirmou. “Eles se amavam muito, e estamos devastados.”

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, também se manifestou. “Estamos de coração partido com essa perda trágica”, disse. “Rob será lembrado por sua filmografia extraordinária e por sua contribuição à humanidade.”

