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Rock in Rio 2026: horário e onde assistir ao show do Belo hoje

Cantor encerra a programação do Espaço Favela nesta segunda-feira

Rock in Rio 2026: Belo encerra o Espaço Favela às 19h10 nesta segunda-feira (Divulgação/Rock in Rio)

Rock in Rio 2026: Belo encerra o Espaço Favela às 19h10 nesta segunda-feira (Divulgação/Rock in Rio)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 12h40.

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Belo se apresenta no Espaço Favela do Rock in Rio 2026 às 19h10 desta segunda-feira, 7, encerrando o espaço no line-up desta segunda-feira.

Horários do Espaço Favela nesta segunda

  • 15h00 — Tiee
  • 16h50 — Mart'nália
  • 19h10 — Belo

Onde assistir ao Rock in Rio 2026

Quem não estiver na Cidade do Rock pode acompanhar o show de casa, pelo Canal Bis, que transmite a programação do Espaço Favela a partir das 16h20 nesta segunda-feira — horário diferente dos demais dias do festival.

O sinal aberto do Globoplay também cobre o palco, alternando com o Multishow a cada 30 minutos.

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