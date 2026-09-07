Rock in Rio 2026: horário e onde assistir ao show do Belo hoje

Rock in Rio 2026: Belo encerra o Espaço Favela às 19h10 nesta segunda-feira (Divulgação/Rock in Rio)
Repórter
Publicado em 7 de setembro de 2026 às 12h40.
Belo se apresenta no Espaço Favela do Rock in Rio 2026 às 19h10 desta segunda-feira, 7, encerrando o espaço no line-up desta segunda-feira.
Quem não estiver na Cidade do Rock pode acompanhar o show de casa, pelo Canal Bis, que transmite a programação do Espaço Favela a partir das 16h20 nesta segunda-feira — horário diferente dos demais dias do festival.
O sinal aberto do Globoplay também cobre o palco, alternando com o Multishow a cada 30 minutos.