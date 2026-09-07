Como fazer a trend de 'como eu seria nos anos 80'?

A trend “como eu seria nos anos 80” ganhou espaço nas redes sociais ao transformar fotos atuais em retratos inspirados na estética da década.

A brincadeira usa inteligência artificial para manter os traços principais da pessoa e alterar elementos como cabelo, roupas, iluminação e cenário. O resultado costuma reproduzir características associadas às fotografias dos anos 1980, como penteados volumosos, roupas da época e acabamento analógico.

Eu nos anos 80 segundo o chatgpt kkkkkkkk seria uma gata, nossa pic.twitter.com/p7eU9syPMz — Maria Júlia é TETRACAMPEÃ DA AMÉRICA 🏆🏆🏆🏆 (@majubraz3) September 7, 2026

Como fazer a trend dos anos 80 com IA?

O primeiro passo para fazer a trend dos anos 80 com ChatGPT, Gemini ou outra ferramenta, é escolher uma foto em que o rosto esteja nítido e bem iluminado. Isso ajuda a ferramenta a preservar as características da pessoa durante a edição.

Depois:

Envie a foto para uma IA conversacional como ChatGPT, Gemini ou Claude, que permita editar imagens;

Peça para manter os traços faciais e a identidade da pessoa;

Descreva o visual desejado, incluindo cabelo, roupas, cenário e estilo da fotografia;

Gere a imagem e ajuste o comando caso queira mudar algum detalhe.

A mesma lógica pode ser usada em fotos com mais pessoas. Nesse caso, é importante pedir que a ferramenta preserve as características de cada rosto.

Qual prompt usar para fazer a trend “como eu seria nos anos 80”?

Um comando mais específico ajuda a controlar o resultado da trend nos chats de IA. Um exemplo é:

Use a foto enviada como referência e crie um retrato realista de como eu seria nos anos 80. Preserve meus traços faciais e minhas características principais. Adapte o cabelo e as roupas à moda da década de 1980 e recrie a imagem como uma fotografia da época, com iluminação de estúdio, cores levemente desbotadas, textura de filme e granulação sutil. O resultado deve parecer uma foto autêntica dos anos 80.

O prompt pode ser adaptado para estilos diferentes, como foto de anuário escolar, retrato de estúdio ou fotografia casual.

Fiz a trend do Instagram pedindo pro chat gpt mostrar como seria eu nos anos 80 pic.twitter.com/eXYcqlYVxQ — Lek (@Demonioceleste) September 7, 2026

Como deixar a imagem com mais cara dos anos 80?

Além das roupas e do cabelo, detalhes da fotografia ajudam a reforçar a estética da época para encaixar na trend que está famosa no Instagram e em outras redes.

É possível pedir:

Iluminação de estúdio;

Fundo simples ou em tons pastéis;

Foco levemente suave;

Cores menos saturadas;

Granulação de filme;

Aparência de fotografia impressa ou digitalizada.

Quem preferir uma transformação mais discreta pode manter cabelo e roupas próximos aos originais e alterar apenas o cenário, a iluminação e o acabamento da fotografia.

Como evitar que a IA mude seu rosto?

Para preservar a aparência, o promptda trend deve deixar essa instrução clara.

Uma opção mais direta é:

Mantenha meu rosto e minhas características principais como na foto original. Altere apenas cabelo, roupas, iluminação, cenário e estética fotográfica para criar um retrato dos anos 80.

Quanto mais específica for a instrução sobre o que pode ou não ser modificado, maior o controle sobre o resultado.