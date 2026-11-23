O preço continua sendo um dos principais critérios na hora de comprar alimentos, mas não é mais o único. Além de comparar valores, o brasileiro tem dado mais atenção à praticidade, à versatilidade e à composição dos produtos. Para a indústria de alimentos, essa mudança exige repensar formulações e desenvolver soluções que atendam a diferentes necessidades de consumo.

Uma pesquisa da consultoria NielsenIQ ajuda a dimensionar esse comportamento. Segundo o estudo Full View 2026, divulgado em junho deste ano, 80% dos consumidores brasileiros afirmam planejar suas compras com antecedência, enquanto 40% acompanham o valor total da cesta, considerando o conjunto de produtos adquiridos, e não apenas o preço de cada item.

Embora o levantamento trate dos hábitos de compra de forma mais ampla, seus resultados ajudam a entender um desafio para a indústria de alimentos: conquistar espaço em um orçamento cada vez mais planejado e atender às demandas de consumidores mais atentos ao rótulo e àquilo que colocam no carrinho de compras.

Nesse cenário, o custo-benefício vai além do preço na etiqueta. Envolve considerar o rendimento dos produtos, a possibilidade de utilizá-los em diferentes receitas, o tempo necessário para preparar as refeições e as características dos ingredientes.

Na Fugini, essa preocupação com a composição dos alimentos se traduz em um trabalho de revisão das formulações iniciado em 2016, com foco na retirada de conservantes, açúcares e gorduras e na redução de sódio. A iniciativa faz parte de um processo contínuo de desenvolvimento de produtos que conciliem praticidade, qualidade e segurança alimentar.

A atenção ao custo-benefício também influencia a escolha das marcas. Na pesquisa Voz do Consumidor 2025, da consultoria PwC, 53% dos mil brasileiros entrevistados apontaram esse fator como principal motivo para substituir uma marca de alimentos conhecida por outra. O resultado mostra como a percepção de valor pode pesar mais do que a familiaridade com o produto na decisão de compra.

Versatilidade também entra na conta

O tempo disponível para cozinhar é outro fator que influencia a relação dos brasileiros com os alimentos. Entre trabalho, deslocamentos e compromissos domésticos, cresce o interesse por preparações que se encaixem na rotina.

Dados do estudo Consumer Insights, da Kantar/Worldpanel, divulgados em julho de 2025, mostram que as refeições preparadas em até 30 minutos ganharam 5,7 pontos percentuais de participação no primeiro trimestre daquele ano, indicando maior presença das preparações rápidas nos hábitos alimentares.

Para os fabricantes, esse movimento reforça a importância de oferecer ingredientes que possam ser incorporados a diferentes pratos. Molhos de tomate, por exemplo, servem de base para massas, carnes e outras receitas. Milho, ervilha, batata, cenoura e grão-de bico podem compor saladas, tortas e acompanhamentos.

A versatilidade também pode contribuir para o aproveitamento dos alimentos. Quando um ingrediente tem mais de uma aplicação, fica mais fácil incluí-lo no planejamento das refeições e utilizar o que já está disponível em casa.

Praticidade sem abrir mão da composição

A procura por refeições rápidas traz outra questão para a indústria: como facilitar o preparo sem deixar de atender às expectativas dos consumidores em relação aos ingredientes utilizados.

Uma das respostas do setor é o conceito clean label, ou rótulo limpo, associado a formulações mais simples, listas de ingredientes mais curtas e maior transparência sobre a composição dos alimentos. O conceito, porém, não significa necessariamente que um produto seja mais nutritivo ou menos processado.

Na Fugini, a adoção de tecnologias de processamento e conservação tem permitido dispensar a adição de conservantes em determinadas formulações. Atualmente, 72% do portfólio da fabricante é livre de conservantes, segundo informações da companhia.

Para a empresa, o desafio é fazer com que a conveniência e as formulações mais simples estejam cada vez mais presentes na alimentação cotidiana. Isso exige investimentos em pesquisa, tecnologia e inovação para acompanhar as expectativas dos consumidores sem comprometer a qualidade, a segurança e a acessibilidade dos produtos.

Para a indústria, a mudança amplia o desafio de equilibrar preço, conveniência e composição. Para o consumidor, reforça a importância de olhar além do rótulo : o valor de um alimento também está na forma como ele pode ser utilizado e aproveitado em casa.