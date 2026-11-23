Os executivos da MBRF estão otimistas com o Natal deste ano. A companhia, dona das marcas Sadia e Perdigão, mira um crescimento de 8% na campanha de 2026, impulsionado por novos produtos, pela expansão dos kits natalinos e por uma parceria com o McDonald's. A estratégia busca ampliar as vendas em um período no qual produtos tradicionais, como peru e Chester, devem apresentar avanço mais moderado.

O otimismo ocorre no primeiro Natal com as operações de BRF e Marfrig totalmente integradas. A MBRF estabeleceu como meta capturar 1 bilhão de reais em sinergias até 2028, em áreas como ganhos operacionais e otimização de processos. Segundo a empresa, o objetivo já foi atingido, e o grupo dobrou a meta para 2 bilhões de reais em ganhos.

Para Miguel Gularte, CEO da MBRF, a escala da operação exige um planejamento que começa meses antes das festas.

“O Natal para nós começa em fevereiro”, afirmou o executivo nesta segunda-feira, 23, durante uma apresentação a jornalistas. Segundo ele, a preparação envolve toda a cadeia produtiva, desde a produção agropecuária até a indústria e a distribuição.

A aposta não está apenas no aumento da demanda por aves natalinas. Segundo Manoel Martins, vice-presidente de Mercado Brasil e Marketing da empresa, as inovações devem responder por parte importante do crescimento, especialmente em categorias que permitem ampliar as ocasiões de consumo.

Uma das novidades é a parceria com o McDonald's, que levará um sanduíche de Chester a mais de 1.200 restaurantes no Brasil a partir de 8 de dezembro. O produto será comercializado por tempo limitado, com encerramento previsto após o Natal.

“Estamos levando o Chester também para a hora do lanche, para outra ocasião de consumo”, afirmou Luiz Franco, diretor executivo de Marketing, Inovação, Gestão de Negócios de Categorias e P&D.

A estratégia inclui ainda nuggets de peru em formato de estrela, empanados de Chester e versões mais práticas das aves. Segundo a companhia, as inovações representam cerca de 10% da campanha, com participação ainda maior em categorias como empanados durante dezembro.

Outra frente de crescimento são os 4,5 milhões de kits natalinos, comercializados principalmente para empresas que presenteiam funcionários. Os conjuntos representam aproximadamente um terço do negócio de Natal e passaram a incluir mais produtos bovinos após a integração com a Marfrig.

“Esse ano estamos batendo recorde de vendas de kit”, afirmou Marcos Molina, chairman da MBRF. Segundo o empresário, a comercialização desses produtos quadruplicou em quatro anos, resultado que ele associa às sinergias comerciais entre as duas companhias.

Apesar das expectativas de crescimento, a sazonalidade representa um dos principais desafios comerciais e logísticos da MBRF. Como as vendas se concentram nas semanas que antecedem o Natal, a companhia precisa ajustar a produção e a distribuição para evitar atrasos e estoques excedentes após as festas.

“A sazonalidade é o desafio”, afirmou Martins. Para reduzir esse risco, a MBRF antecipou em cerca de 20 dias a distribuição dos produtos natalinos em relação a 2025. A operação envolve 68 mil entregas e aproximadamente 8 milhões de quilômetros rodados, segundo dados apresentados pela companhia.

A empresa atende cerca de 345 mil pontos de venda por mês, sendo entre 25% e 30% deles por meio do canal indireto. A antecipação busca garantir que os produtos estejam disponíveis nas lojas durante o período de maior demanda, quando eventuais falhas de abastecimento podem comprometer as vendas.

Fim das bets pode favorecer consumo

Além da estratégia comercial, a MBRF vê espaço para uma recuperação do consumo nos supermercados.

Na avaliação de Marcos Molina, chairman da companhia, o fim das bets pode favorecer o varejo alimentar, ao permitir que parte dos recursos antes destinados às apostas seja direcionada à compra de alimentos.

Segundo o empresário, varejistas têm relatado crescimento de 3% a 5% nas vendas recentes. Os dados da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) também apontam avanço no setor.

Entre 5 e 11 de outubro de 2026, o varejo alimentar registrou alta de 6,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Na semana seguinte, de 12 a 18 de outubro, o crescimento foi de 6,3% na comparação anual.

“Pode ser que você tenha uma boa surpresa no Natal para o varejo, principalmente em proteínas”, afirmou Molina.