O GTA 6, da Rockstar Games, tem lançamento previsto para a meia-noite desta quinta-feira, 19, no horário de Brasília, no PlayStation 5 e no Xbox Series X|S. Depois de dois adiamentos, a primeira barreira para muita gente não será só o preço: o jogo pode exigir até 212 GB livres para o pré-carregamento, dependendo do console.

A Rockstar informou que a liberação da versão instalada acontece à meia-noite local em cada região, não ao mesmo tempo no mundo inteiro. O jogo pode ser baixado antecipadamente por quem comprou a edição digital ou resgatou o código da versão de varejo.

Quanto custa o GTA 6 no Brasil?

O jogo tem duas edições, com os mesmos preços anunciados na PlayStation Store e na loja do Xbox no Brasil:

Standard: R$ 449,90.

R$ 449,90. Ultimate: R$ 549,90. Inclui extras para o modo história, como veículos, armas e roupas.

As lojas também listam o pacote Vintage Vice City e um mês de GTA+ para compras elegíveis. Vale conferir o prazo e as condições de resgate na plataforma antes da compra.

A versão física vem com disco?

Quem procura a caixa na loja leva para casa um código de download, não um disco. Quem optar pela versão de varejo também precisa de internet e espaço livre no console para baixar o jogo.

Quanto espaço liberar no PS5 e no Xbox

A Rockstar orienta reservar até 212 GB de espaço livre para o pré-carregamento, dependendo do aparelho. É uma referência para preparar o console, não um tamanho idêntico em todos os modelos ou uma garantia de quanto o jogo vai ocupar após as atualizações.

A capacidade anunciada na caixa não é toda utilizável: parte fica reservada para o sistema. Num Xbox Series S de 512 GB, por exemplo, reservar 212 GB pode consumir mais da metade do espaço disponível. Confira na seção de armazenamento do console o que está livre e quais jogos podem ser movidos.

No PS5, uma opção para ampliar a capacidade é instalar um SSD M.2 compatível. No Xbox Series X|S, jogos otimizados em geral precisam do SSD interno ou de um cartão de expansão compatível para rodar. Um HD USB pode servir para guardar o jogo e transferi-lo de volta depois.

O GTA 6 roda a 30 ou 60 quadros por segundo?

A Rockstar diz que o GTA 6 foi desenvolvido com a meta de 30 quadros por segundo nos consoles atuais. A empresa não anunciou um modo de 60 quadros para o lançamento. A taxa indicada é uma meta, não um teste de desempenho em cada aparelho.

O que muda no PS5 Pro

PlayStation Spectral Super Resolution: a PSSR é a técnica da Sony que reconstrói a imagem a partir de uma resolução interna menor para ganhar nitidez.

a é a técnica da Sony que reconstrói a imagem a partir de uma resolução interna menor para ganhar nitidez. Sombras com traçado de raios: o ray tracing simula o comportamento da luz. No GTA 6, a Rockstar diz que as sombras feitas com essa técnica são exclusivas do PS5 Pro.

Cuidado com versões falsas

Não há versão nativa anunciada para PC nem celular. A Microsoft anunciou uma opção oficial para jogar por streaming no Xbox Cloud Gaming, inclusive no Xbox One, o que é diferente de instalar o jogo nesse console. Evite arquivos que prometem uma versão para PC, APK ou acesso antecipado.