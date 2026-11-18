GTA 6: jogo da Rockstar Games chega ao PS5 e ao Xbox Series X|S em 19 de novembro (Divulgação/Rockstar Games) (Divulgação)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 16h39.
O GTA 6 tem lançamento previsto para 0h de 19 de novembro no horário de Brasília, no PS5 e no Xbox Series X|S. No Brasil, as edições digitais custam R$ 449,90 e R$ 549,90. A Rockstar orienta reservar até 212 GB para o pré-carregamento e anuncia meta de 30 quadros por segundo nos consoles.
O GTA 6, da Rockstar Games, tem lançamento previsto para a meia-noite desta quinta-feira, 19, no horário de Brasília, no PlayStation 5 e no Xbox Series X|S. Depois de dois adiamentos, a primeira barreira para muita gente não será só o preço: o jogo pode exigir até 212 GB livres para o pré-carregamento, dependendo do console.
A Rockstar informou que a liberação da versão instalada acontece à meia-noite local em cada região, não ao mesmo tempo no mundo inteiro. O jogo pode ser baixado antecipadamente por quem comprou a edição digital ou resgatou o código da versão de varejo.
O jogo tem duas edições, com os mesmos preços anunciados na PlayStation Store e na loja do Xbox no Brasil:
As lojas também listam o pacote Vintage Vice City e um mês de GTA+ para compras elegíveis. Vale conferir o prazo e as condições de resgate na plataforma antes da compra.
Quem procura a caixa na loja leva para casa um código de download, não um disco. Quem optar pela versão de varejo também precisa de internet e espaço livre no console para baixar o jogo.
A Rockstar orienta reservar até 212 GB de espaço livre para o pré-carregamento, dependendo do aparelho. É uma referência para preparar o console, não um tamanho idêntico em todos os modelos ou uma garantia de quanto o jogo vai ocupar após as atualizações.
A capacidade anunciada na caixa não é toda utilizável: parte fica reservada para o sistema. Num Xbox Series S de 512 GB, por exemplo, reservar 212 GB pode consumir mais da metade do espaço disponível. Confira na seção de armazenamento do console o que está livre e quais jogos podem ser movidos.
No PS5, uma opção para ampliar a capacidade é instalar um SSD M.2 compatível. No Xbox Series X|S, jogos otimizados em geral precisam do SSD interno ou de um cartão de expansão compatível para rodar. Um HD USB pode servir para guardar o jogo e transferi-lo de volta depois.
A Rockstar diz que o GTA 6 foi desenvolvido com a meta de 30 quadros por segundo nos consoles atuais. A empresa não anunciou um modo de 60 quadros para o lançamento. A taxa indicada é uma meta, não um teste de desempenho em cada aparelho.
Não há versão nativa anunciada para PC nem celular. A Microsoft anunciou uma opção oficial para jogar por streaming no Xbox Cloud Gaming, inclusive no Xbox One, o que é diferente de instalar o jogo nesse console. Evite arquivos que prometem uma versão para PC, APK ou acesso antecipado.
A liberação da versão instalada no PS5 e no Xbox Series X|S está prevista para 0h de quinta-feira, 19 de novembro, no horário de Brasília.
A edição Standard custa R$ 449,90, e a Ultimate Edition, R$ 549,90, nas lojas digitais brasileiras de PlayStation e Xbox.
A Rockstar recomenda até 212 GB livres para o pré-carregamento, a depender do aparelho. Reserve margem para atualizações.
Não. A edição física anunciada pela Rockstar vem com um código para baixar o jogo.
A meta anunciada pela Rockstar é de 30 quadros por segundo. A empresa não anunciou modo de 60 fps para o lançamento.
Não foi anunciada versão nativa para PC ou celular. A Microsoft anunciou uma opção oficial de streaming pelo Xbox Cloud Gaming.
Glossário
30 quadros por segundo
Taxa de atualização visual que corresponde à exibição de 30 imagens a cada segundo.
PSSR
Técnica de reconstrução de imagem da Sony para melhorar a nitidez no PS5 Pro.
ray tracing
Técnica que simula o percurso da luz para produzir efeitos como sombras e reflexos.