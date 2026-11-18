Quem joga no PC ainda vai ter de esperar para saber quando poderá voltar a Vice City. "GTA 6" estreia nesta quinta-feira, 19, para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Até o momento, a Rockstar Games ainda não anunciou uma versão para computadores.

O lançamento nos consoles segue o caminho de outros jogos da Rockstar. "GTA 5" e "Red Dead Redemption 2" chegaram ao PC depois da estreia no PlayStation e no Xbox, com intervalos que passaram de um ano.

O que a Rockstar disse sobre o lançamento?

Em maio, Strauss Zelnick, CEO da Take-Two Interactive, dona da Rockstar, disse à Bloomberg que a estratégia de estrear nos consoles busca atender primeiro ao público principal da franquia.

"É como atender de verdade o consumidor principal. Se o seu consumidor principal não estiver presente, se ele não for atendido em primeiro lugar e da melhor forma, você acaba não atingindo os outros consumidores", disse Zelnick.

Em setembro, o executivo voltou ao tema durante uma reunião com acionistas. Questionado sobre "GTA 6" no PC, Zelnick afirmou que a plataforma vem ganhando importância para a empresa. A resposta ficou na estratégia geral da Take-Two, sem um anúncio para o jogo.

"A estratégia da empresa, de modo geral, é lançar para todas as plataformas que tenham um público significativo, e a plataforma PC está se tornando cada vez mais importante para a nossa empresa", revelou o CEO.

Quanto tempo 'GTA 5' e 'Red Dead Redemption 2' levaram para chegar ao PC?

"GTA 5" estreou no PlayStation 3 e no Xbox 360 em 17 de setembro de 2013. A versão para PC saiu em 14 de abril de 2015, quase 19 meses depois.

Já "Red Dead Redemption 2" chegou ao PlayStation 4 e ao Xbox One em 26 de outubro de 2018. O lançamento para PC ocorreu em 5 de novembro de 2019, pouco mais de um ano depois.

'GTA 6' será lançado nesta quinta-feira

"GTA 6" é o novo jogo de ação em mundo aberto da Rockstar Games. O jogo acompanha Lucia Caminos e Jason Duval, que se envolvem em uma conspiração no estado fictício de Leonida depois que um golpe dá errado em Vice City.

O jogo marca a volta da franquia a Vice City, cidade fictícia inspirada em Miami. A trama também se espalha pelo estado de Leonida, a versão da Rockstar para a Flórida.

A IGN deu 100 de 100 a "GTA 6", com destaque para o nível de detalhe do mundo aberto e a liberdade que o jogo dá ao jogador para experimentar. "Sinceramente, nunca joguei nada que me impactasse tanto quanto 'GTA 6' – e, por enquanto, não pretendo parar de jogar", disse Luke Reilly, da IGN.

Já o The Guardian destacou o "realismo inacreditável": "Leonida é tão realista que às vezes chega a ser inacreditável, tão vasta que causa uma sensação avassaladora, e fora das missões da história principal, você pode fazer o que quiser", disse Keza MacDonald, do The Guardian, que também deu nota 100 de 100 para o novo jogo.