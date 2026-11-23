X Square Robot: modelo de IA foi avaliado em 312 tarefas com robôs físicos (NeodraDynamics)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 16h01.
A X Square Robot apresentou o WALL-OSS-1.0 e reportou 55,1% de sucesso em 312 tarefas com robôs reais, sem ajustes específicos. Os dados são da própria empresa; a aplicação logística foi adaptada para aquele cliente.
Uma inteligência artificial para robôs físicos completou 55,1% de 312 tarefas em uma avaliação divulgada nesta segunda-feira, 23, pela chinesa X Square Robot.
O anúncio chega num momento em que a China acelera a produção do setor, com fábricas que montam um robô humanoide a cada 10 minutos. O sistema, batizado de WALL-OSS-1.0, executou as atividades sem receber demonstrações ou passar por ajustes específicos para cada uma delas, segundo a fabricante.
Entre os desafios estavam manipular objetos desconhecidos, usar ferramentas e coordenar dois braços. A empresa combina esses elementos em um modelo de visão, linguagem e ação: a IA usa a imagem do que está diante da máquina e uma instrução para orientar seus movimentos.
A X Square descreve o teste como zero-shot. Isso não quer dizer que o sistema nunca tenha sido treinado.
O modelo passou por treinamento prévio; o que não recebeu, segundo a empresa, foi preparação adicional para cada desafio escolhido pelos avaliadores. O resultado mostra tanto o alcance quanto o limite da demonstração: o sistema acertou pouco mais da metade das tarefas nas condições apresentadas.
A taxa foi divulgada pela fabricante, não por uma avaliação independente, e não pode ser lida como a chance de sucesso do robô diante de qualquer instrução em uma casa ou num depósito.
A fabricante também diz aplicar o WALL-OSS-1.0 à separação de encomendas para um cliente de logística que não identificou. Esse trabalho envolve, por exemplo, virar pacotes e alinhar códigos de barras.
Nesse caso houve ajuste fino, uma adaptação ao ambiente e à atividade. O teste com tarefas novas mede outra coisa: se o modelo consegue agir sem essa preparação.
A X Square já havia levado robôs de limpeza a serviços domésticos na China, em parceria com trabalhadores humanos. A operação de logística citada no lançamento não comprova que o novo sistema possa substituir essas equipes.
Com o modelo, a empresa apresentou uma ferramenta que separa planejamento e execução e uma interface para desenvolvedores. A publicação do código e dos pesos do modelo principal ficou para mais adiante.
Já há versões de teste da variante Lite no Hugging Face da fabricante, mas elas não equivalem à versão principal.
É a taxa de sucesso divulgada pela X Square para 312 tarefas com robôs reais sem demonstração ou ajuste específico para cada tarefa.
A fabricante anunciou que publicará seu código e seus pesos. As versões de teste da variante Lite são distintas.
Glossário
Visão, linguagem e ação
Sistema que usa imagens e instruções para orientar os movimentos de um robô.
Teste sem ajuste específico
Avaliação de uma tarefa sem demonstração nem treinamento adicional voltado a ela.
Adaptação de um modelo
Treinamento adicional de um sistema existente para uma tarefa ou contexto definido.
Parâmetros aprendidos
Valores numéricos ajustados no treinamento que influenciam as respostas ou ações do sistema.