Uma inteligência artificial para robôs físicos completou 55,1% de 312 tarefas em uma avaliação divulgada nesta segunda-feira, 23, pela chinesa X Square Robot.

O anúncio chega num momento em que a China acelera a produção do setor, com fábricas que montam um robô humanoide a cada 10 minutos. O sistema, batizado de WALL-OSS-1.0, executou as atividades sem receber demonstrações ou passar por ajustes específicos para cada uma delas, segundo a fabricante.

Entre os desafios estavam manipular objetos desconhecidos, usar ferramentas e coordenar dois braços. A empresa combina esses elementos em um modelo de visão, linguagem e ação: a IA usa a imagem do que está diante da máquina e uma instrução para orientar seus movimentos.

O que o teste mostra, e o que não mostra

A X Square descreve o teste como zero-shot. Isso não quer dizer que o sistema nunca tenha sido treinado.

O modelo passou por treinamento prévio; o que não recebeu, segundo a empresa, foi preparação adicional para cada desafio escolhido pelos avaliadores. O resultado mostra tanto o alcance quanto o limite da demonstração: o sistema acertou pouco mais da metade das tarefas nas condições apresentadas.

A taxa foi divulgada pela fabricante, não por uma avaliação independente, e não pode ser lida como a chance de sucesso do robô diante de qualquer instrução em uma casa ou num depósito.

Por que separar encomendas é um teste diferente

A fabricante também diz aplicar o WALL-OSS-1.0 à separação de encomendas para um cliente de logística que não identificou. Esse trabalho envolve, por exemplo, virar pacotes e alinhar códigos de barras.

Nesse caso houve ajuste fino, uma adaptação ao ambiente e à atividade. O teste com tarefas novas mede outra coisa: se o modelo consegue agir sem essa preparação.

A X Square já havia levado robôs de limpeza a serviços domésticos na China, em parceria com trabalhadores humanos. A operação de logística citada no lançamento não comprova que o novo sistema possa substituir essas equipes.

Com o modelo, a empresa apresentou uma ferramenta que separa planejamento e execução e uma interface para desenvolvedores. A publicação do código e dos pesos do modelo principal ficou para mais adiante.

Já há versões de teste da variante Lite no Hugging Face da fabricante, mas elas não equivalem à versão principal.