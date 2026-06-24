GTA 6: que horas começa a pré-venda do jogo? Veja o preço

A espera por Grand Theft Auto VI ganhou uma nova data para os fãs marcarem no calendário. A Rockstar Games confirmou que a pré-venda do jogo será aberta à meia-noite desta quinta-feira, 25, nos horários locais de cada mercado.

Os jogadores poderão reservar o título para PlayStation 5 e Xbox Series X/S, tanto em versões digitais quanto físicas. O lançamento está marcado para 19 de novembro.

Além da data de abertura das reservas, a empresa revelou os primeiros preços oficiais do jogo. A edição padrão custará US$ 79,99, enquanto a edição Ultimate será vendida por US$ 99,99 nos Estados Unidos.

Os valores para o Brasil ainda não foram divulgados.

Quando começa a pré-venda de GTA 6?

A pré-venda terá início à meia-noite de quinta-feira, 25, nos mercados onde o jogo será comercializado.

Segundo a Rockstar, será possível comprar tanto a versão digital quanto a física. No entanto, mesmo as edições físicas trarão um código para download do jogo dentro da embalagem.

As cópias começarão a ser enviadas a partir de 12 de novembro, permitindo que os jogadores façam o pré-carregamento antes da estreia oficial.

Quanto vai custar GTA 6?

A Rockstar definiu dois pacotes para o lançamento.

Edição padrão : US$ 79,99

: US$ 79,99 Edição Ultimate: US$ 99,99

O anúncio encerra meses de especulação sobre o preço do primeiro GTA lançado em mais de uma década.

O valor também reforça uma tendência de alta nos preços dos grandes lançamentos da indústria de games, que vêm registrando reajustes nos últimos anos.

O que vem em cada edição?

Quem comprar o jogo até 20 de novembro receberá o pacote Vintage Vice City, com itens inspirados em GTA: Vice City, lançado em 2002.

O conteúdo inclui veículos, itens cosméticos e outros bônus no jogo.

Já a edição Ultimate adiciona conteúdos extras desbloqueados ao longo da campanha, incluindo armas, veículos, roupas, tatuagens e acesso a lojas exclusivas.

Jogadores que fizerem a compra digital também receberão um mês de assinatura do GTA Plus.