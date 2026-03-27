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Sony anuncia aumento global nos preços do PS5 a partir de abril

Novos preços do PlayStation 5 entram em vigor na próxima quinta-feira,2; entenda

Preços podem variar em até US$ 150 ou € 150, a depender da moeda local (PS5/Divulgação)

Preços podem variar em até US$ 150 ou € 150, a depender da moeda local (PS5/Divulgação)

Gabriela Pessanha

Publicado em 27 de março de 2026 às 11h58.

A Sony anunciou nesta sexta-feira, 27, um reajuste nos preços do PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro. Os novos preços entram em vigor na próxima quinta-feira, 2, nos Estados Unidos, Reino Unido, Europa e Japão. 

Os acessórios do PlayStation Portal também devem subir de preço.

Em nota, a empresa afirmou que o aumento é devido a "pressões contínuas no cenário econômico"

Por que o PS5 vai subir de preço?

Segundo a Sony, o aumento dos preços foi uma medida necessária para manter a qualidade dos jogos e a boa experiência do consumidor

Apesar de os reajustes terem sido anunciados inicialmente para alguns mercados, a empresa afirma que os novos preços deverão ser aplicados em todos os países

Sabemos que as alterações de preço impactam nossa comunidade e, após uma avaliação cuidadosa, concluímos que essa era uma medida necessária para garantir que possamos continuar oferecendo experiências de jogos inovadoras e de alta qualidade para jogadores em todo o mundo.

Alguns analistas apontam que o aumento pode estar ligado a uma possível crise no fornecimento da memória RAM, que também é utilizada em computadores e aparelhos celulares.

Em dezembro de 2025, o CEO da Micron, uma das maiores fabricantes do setor, alertou que a escassez do item poderia se estender até meados de 2026

Na ocasião, Sanjay Mehrotra atribuiu o problema à expansão acelerada da infraestrutura de inteligência artificial (IA).

Nos últimos meses, os projetos de data centers de IA de nossos clientes levaram a um aumento acentuado nas estimativas de demanda por memória e armazenamento.

Quais os novos preços do PS5?

Até o momento, a Sony ainda não divulgou os preços que serão cobrados no Brasil

Entre os novos valores informados, a menor variação no preço dos consoles é do PlayStation 5 Pro no Japão, que vai aumentar ¥ 18 mil

Os maiores reajustes serão no PlayStation 5 Pro nos Estados Unidos, que passa a custar US$ 899,99; e do PlayStation 5, que deverá ser vendido por €649,99. 

Em ambos os casos, o aumento será de US$ 150 e €150, respectivamente. Confira a tabela completa: 

Estados Unidos

  • PlayStation 5: de US$ 549,99 para US$ 649,99;
  • PlayStation 5 Digital Edition: de US$ 499,99 para US$ 599,99;
  • PlayStation 5 Pro: de US$ 749,99 para US$ 899,99;
  • PlayStation Portal: de US$ 199,99 para US$ 249,99.

Reino Unido

  • PlayStation 5: de £479,99 para £569,99;
  • PlayStation 5 Digital Edition: de £429,99 para £519,99;
  • PlayStation 5 Pro: de £699,99 para £789,99;
  • PlayStation Portal: de £199,99 para £219,99.

Europa

  • PlayStation 5: de €499,99 para €649,99;
  • PlayStation 5 Digital Edition: de €499,99 para €599,99;
  • PlayStation 5 Pro: de €799,99 para €899,99;
  • PlayStation Portal: de €219,99 para €249,99.

Japão

  • PlayStation 5: de ¥79.980 para ¥97.980;
  • PlayStation 5 Digital Edition: de ¥72.980 para ¥89.980;
  • PlayStation 5 Pro: de ¥119.980 para ¥137.980;
  • PlayStation Portal: de ¥34.980 para ¥39.980.
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