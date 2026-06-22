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Pré-venda de GTA 6 tem início nesta semana; veja preços e o que esperar do jogo

Após anos de espera, fãs já podem se preparar para garantir o novo capítulo da franquia

GTA 6: Vice City está de volta com novos protagonistas, mapa ampliado e expectativa de quebrar recordes (Redes Sociais/Reprodução)

GTA 6: Vice City está de volta com novos protagonistas, mapa ampliado e expectativa de quebrar recordes (Redes Sociais/Reprodução)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 22 de junho de 2026 às 13h59.

A espera pelo lançamento de GTA 6 está cada vez mais perto do fim. A Rockstar Games confirmou oficialmente que a pré-venda do aguardado título começará em 25 de junho, permitindo que jogadores garantam sua cópia meses antes da estreia mundial.

Considerado um dos lançamentos mais aguardados da história dos videogames, o novo capítulo da franquia promete expandir a fórmula de mundo aberto que transformou GTA em um fenômeno global.

Quando começa a pré-venda?

A pré-venda de GTA 6 será aberta na próxima quinta-feira, 25 de junho de 2026. Segundo a Rockstar, as reservas estarão disponíveis nas lojas digitais das plataformas compatíveis e também em varejistas selecionados.

A empresa também divulgou recentemente a capa oficial do jogo, marcando o início da reta final da campanha de lançamento.

Data de lançamento confirmada

GTA 6 será lançado oficialmente em 19 de novembro de 2026. A data foi confirmada pela Rockstar após mudanças no cronograma original de desenvolvimento.

O jogo chegará inicialmente para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Até o momento, não existe confirmação oficial sobre uma versão para PC.

Capa do novo GTA 6, divulgada pela Rockstar Games na última sexta-feira, 19. O jogo será lançado em novembro de 2026. (Divulgação / Rockstar Games)

Vice City: um clássico da franquia

A nova aventura se passa no estado fictício de Leonida, inspirado na Flórida, e marca o retorno de Vice City, uma das localidades mais populares da franquia.

A história será protagonizada por Jason e Lucia, dupla que se envolve em uma ampla conspiração criminosa após um golpe dar errado. Segundo a descrição oficial, os personagens precisarão confiar um no outro para sobreviver aos desafios que surgem ao longo da jornada.

Durante a campanha, os jogadores poderão alternar o controle entre os dois personagens principais. Lucia e Jason já haviam sido apresentados ao público no primeiro trailer do jogo.

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Quanto GTA 6 deve custar?

O preço oficial ainda não foi divulgado pela Rockstar. No entanto, segundo a Times Brasil, analistas de mercado acreditam que a edição padrão pode chegar ao mercado internacional custando entre US$ 70 e US$ 80.

Já uma possível listagem publicada pela FNAC Portugal antecipou os preços e as edições de "GTA 6" antes do início da pré-venda, marcada para 25 de junho.

Segundo a página identificada na varejista, a edição Standard do novo título da Rockstar Games deve chegar ao mercado por €89,99. O catálogo também cita outras três versões do jogo: Deluxe Edition, por €109,99; Premium Edition, por €129,99; e Collector's Edition, com preço de €199,99.

Caso esses valores sejam confirmados oficialmente, a edição de colecionador ultrapassará a marca de R$ 1 mil na conversão direta para a moeda brasileira. O preço colocaria "GTA 6" entre os lançamentos mais caros da indústria dos videogames.

Esses rumores foram minimizados por Strauss Zelnick, CEO da Take-Two Interactive, que afirmou recentemente que a estratégia da empresa é oferecer uma experiência que justifique o investimento do consumidor. “Nosso trabalho é cobrar muito menos do que o valor real do jogo”, afirmou.

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