Pré-venda de GTA 6 tem início nesta semana; veja preços e o que esperar do jogo

A espera pelo lançamento de GTA 6 está cada vez mais perto do fim. A Rockstar Games confirmou oficialmente que a pré-venda do aguardado título começará em 25 de junho, permitindo que jogadores garantam sua cópia meses antes da estreia mundial.

Considerado um dos lançamentos mais aguardados da história dos videogames, o novo capítulo da franquia promete expandir a fórmula de mundo aberto que transformou GTA em um fenômeno global.

Quando começa a pré-venda?

A pré-venda de GTA 6 será aberta na próxima quinta-feira, 25 de junho de 2026. Segundo a Rockstar, as reservas estarão disponíveis nas lojas digitais das plataformas compatíveis e também em varejistas selecionados.

A empresa também divulgou recentemente a capa oficial do jogo, marcando o início da reta final da campanha de lançamento.

Data de lançamento confirmada

GTA 6 será lançado oficialmente em 19 de novembro de 2026. A data foi confirmada pela Rockstar após mudanças no cronograma original de desenvolvimento.

O jogo chegará inicialmente para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Até o momento, não existe confirmação oficial sobre uma versão para PC.

Capa do novo GTA 6, divulgada pela Rockstar Games na última sexta-feira, 19. O jogo será lançado em novembro de 2026. (Divulgação / Rockstar Games)

Vice City: um clássico da franquia

A nova aventura se passa no estado fictício de Leonida, inspirado na Flórida, e marca o retorno de Vice City, uma das localidades mais populares da franquia.

A história será protagonizada por Jason e Lucia, dupla que se envolve em uma ampla conspiração criminosa após um golpe dar errado. Segundo a descrição oficial, os personagens precisarão confiar um no outro para sobreviver aos desafios que surgem ao longo da jornada.

Durante a campanha, os jogadores poderão alternar o controle entre os dois personagens principais. Lucia e Jason já haviam sido apresentados ao público no primeiro trailer do jogo.

Quanto GTA 6 deve custar?

O preço oficial ainda não foi divulgado pela Rockstar. No entanto, segundo a Times Brasil, analistas de mercado acreditam que a edição padrão pode chegar ao mercado internacional custando entre US$ 70 e US$ 80.

Pre-orders for Grand Theft Auto VI will officially begin on June 25 on digital storefronts and at other select retailers. Check out the official cover art, also available as downloadable artwork at https://t.co/XPwC8URCQ4 pic.twitter.com/pRVXk4eyDQ — Rockstar Games (@RockstarGames) June 18, 2026

Já uma possível listagem publicada pela FNAC Portugal antecipou os preços e as edições de "GTA 6" antes do início da pré-venda, marcada para 25 de junho.

Segundo a página identificada na varejista, a edição Standard do novo título da Rockstar Games deve chegar ao mercado por €89,99. O catálogo também cita outras três versões do jogo: Deluxe Edition, por €109,99; Premium Edition, por €129,99; e Collector's Edition, com preço de €199,99.

Caso esses valores sejam confirmados oficialmente, a edição de colecionador ultrapassará a marca de R$ 1 mil na conversão direta para a moeda brasileira. O preço colocaria "GTA 6" entre os lançamentos mais caros da indústria dos videogames.

Esses rumores foram minimizados por Strauss Zelnick, CEO da Take-Two Interactive, que afirmou recentemente que a estratégia da empresa é oferecer uma experiência que justifique o investimento do consumidor. “Nosso trabalho é cobrar muito menos do que o valor real do jogo”, afirmou.