Pré-carnaval 2025 em SP: veja datas e horários dos blocos deste fim de semana

É tempo de Carnaval, o que significa que as ruas de São Paulo receberão centenas de foliões em busca de festa já no mês que antecede o feriado.

Neste sábado e domingo, 22 e 23 de fevereiro, os pré-blocos irão para as ruas, com destaque para o "Casa Comigo com Tchakabum e Salgadinho", no bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Além do "Urubó",

Para aproveitar a folia, basta conferir o horário de saída dos trios-elétricos. Vale lembrar de separar a melhor fantasia, manter a hidratação em dia, passar protetor solar e ter atenção aos pertences pessoais, como documentos, cartões, chaves e celulares.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de São Paulo neste feriado, com horários e endereço de concentração.

Pré-blocos de Carnaval de SP por região

Esta lista segue as divulgações do site BlocosdeRua.com

Blocos de Carnaval de SP hoje, sábado, 22

Freguesia do Ó

Bloco Urubózinho – Pré-Carnaval | Horário: 08h | Local: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó

Bloco Akió – Pré-Carnaval | Horário: 12h | Local: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó

Pinheiros

Arrianu Suassunga | Horário: 09h | Local: Rua Padre Carvalho

Bloco do Rock | Horário: 10h | Local: Rua Augusta

Casa Comigo | Horário: 11h | Local: Rua Henrique Schaumann

Bloco dos Loves | Horário: 12h | Local: Rua Vupabussu

Centro

Spandeiro | Horário: 10h | Local: Praça Dom José Gaspar

Bloco Boli | Horário: 12h | Local: Rua da Consolação

Barra Funda

Bloco Eletro Afro Muriçoca Soul | Horário: 10h | Local: Praça da Bandeira

Vila Mariana

Bloco Elástico | Horário: 10h | Local: Parque Ibirapuera - Portão 10

Butantã

Bloco Meu Deus Que Sururu | Horário: 10h | Local: Rua Estevão Lopes

Perdizes

Bloco Sainha de Chita | Horário: 10h | Local: Praça Rio dos Campos

Bloco Eu Quero É Frevo | Horário: 11h | Local: Rua Cardoso de Almeida

Santo Amaro

Bloco da Ose | Horário: 11h | Local: Rua Cristóvão Pereira

Vila Olímpia

Bloco do Abrava | Horário: 11h | Local: Avenida Brigadeiro Faria Lima

Lapa

Camarão Seco | Horário: 11h | Local: Praça Cornélia

Chinelo de Dedo | Horário: 12h | Local: Rua Albion

Santa Cecília

Acadêmicos da URSAL | Horário: 11h | Local: Rua Fortunato

Unidos do Acarajé | Horário: 12h | Local: Alameda Barros

Vila Buarque

Acadêmicos da URSAL | Horário: 11h | Local: Rua Cesário Mota Júnior

Morumbi

Bloco Beatles para Crianças – Sábado | Horário: 11h | Local: Teatro Multiplan MorumbiShopping

Mooca

Belém Belém Agora Eu Tô de Bem | Horário: 12h | Local: Rua Tobias Barreto

Bela Vista

Kolombolo Diá Piratininga | Horário: 12h | Local: Rua Treze de Maio

Consolação

Desculpa Qualquer Coisa | Horário: 12h | Local: Rua da Consolação

23 de fevereiro, domingo