Carnaval 2024 no RJ: veja datas e horários dos blocos

É tempo de Carnaval, o que significa que as ruas do Rio de Janeiro receberão centenas de blocos de rua, cheios de foliões, que devem movimentar milhares de pessoas pela capital. Durante os quatro dias do feriado, bairros como o Centro, Grajaú, Tijuca, Ipanema e muitos outros ficaram recheados dos mais diversos bloquinhos.

Para aproveitar a folia, basta conferir o horário de saída dos trios-elétricos. Vale lembrar de separar a melhor fantasia, manter a hidratação em dia, passar protetor solar e ter atenção aos pertences pessoais, como documentos, cartões, chaves e celulares.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval do Rio de Janeiro neste feriado, com horários e endereço de concentração.

Blocos de Carnaval em RJ por região

Centro

Órfãos do Brizola| Horário: 15:00 | Sexta-feira (09/02)

Vestiu Uma Camisinha Listrada e Saiu por Aí | Horário: 17:00 | Sexta-feira (09/02)

Te Vejo Por Dentro… Sou da Radiologia| Horário: 17:00 Sexta-feira (09/02)

Boêmios da Lapa Sexta-feira (09/Fev)| Horário: 17:00 | Sexta-feira (09/02)

Ninho dos Cobras| Horário: 17:00 | Sexta-feira (09/02)

Embaixadores da Folia | Horário: 17:00 | Sexta-feira (09/02)

Educa Que Liberta | Horário: 18:30 | Sexta-feira (09/02)

We Make Better Days| Horário: 23:00 | Sexta-feira (09/02)

Cordão da Bola Preta | Horário: 07:00 | Sábado (10/02)

Multibloco| Horário: 07:00 | Sábado (10/02)

Turbilhão Carioca | Horário: 12:00 |Domingo (11/02)

Cordão do Boitatá | Horário: 11:00 | Domingo (11/02)

Que Pena Amor | Horário: 08:00 | Segunda-feira (12/02)

08:00 Segunda-feira (12/02) Vem Cá Minha Flor | Horário: 08:00 | Segunda-feira (12/02)

Segunda-feira (12/02) Traz a Caçamba | Horário: 08:00 | Segunda-feira (12/02)

Segunda-feira (12/02) Bloco Exagerado | Horário: 08:00 | Segunda-feira (12/02)

Segunda-feira (12/02) Bloco da Insana RJ | Horário: 10:00 | Segunda-feira (12/02)

Segunda-feira (12/02) Bloco Brasília Amarela| Horário: 10:00 | Segunda-feira (12/02)

Segunda-feira (12/02) Vem Delícia | Horário: | Segunda-feira (12/02)

Segunda-feira (12/02) Dinossauros Nacionais | Horário: 13:00 | Segunda-feira (12/02)

Fervo da Lud 13/Fev | Horário: 07:00 | Terça-feira (13/02)

Ixquece Carnaval 2024 | Horário:- 11:00 | Terça-feira (13/02)

Feijoada do Otacilio | Horário: - 14:00 | Terça-feira (13/02)

Grajaú

Bloco Cata-Latas do Grajaú | Horário: 16:00 | Sexta-feira (09/02)

Banda dos 300 | Horário: 18:00 | Sexta-feira (09/02)

Guaratiba

Bloco das Piranhas do Jefinho | Horário: 18:00 | Sexta-feira (09/02)

Bloco da Sorveteria | Horário: 18:00 | Sexta-feira (09/02)

Arrastão da Barra de Guaratiba | Horário: 10:00 | Domingo (11/02)

Bloco da Coroinha | Horário: 14:00 | Domingo (11/02)

Ipanema

Rola Preguiçosa Tarda Mas Não Falha | Horário: 18:00 | Sexta-feira (09/02)

Bloco Infantil Que Caquinha É Essa? | Horário: 09:00 | Domingo (11/02)

Que Merda é Essa? | Horário: 13:00 | Domingo (11/02)

Bloco Afroreggae | Horário: 09:00 | Domingo (11/02)

Copacabana

Banda do Lido | Horário: 18:00 | Sexta-feira (09/02)

Empolga às 9 Sábado (10/Fev) - 08:00 | Sábado (10/02)

Banda do Choppinho da Paula Freitas | Horário:1 3:00 | Domingo (11/02)

Banda Clube Nobre do Bairro Peixoto | Horário: 11:00 | Domingo (11/02)

Clube do Samba | Horário: 09:00 | Terça-feira (13/02)

Banda do Peru Pelado | Horário: 14:00 | Terça-feira (13/02)

Catete

Senta Que Eu Empurro | Horário: 18:00 | Sexta-feira (09/02)

Amigos do Catete Sábado (10/Fev) - 14:00 | Sábado (10/02)

Bloco Infantil Largo do Machadinho, Mas Não Largo do Suquinho | Horário: 09:00 | Segunda-feira (12/02)

Segunda-feira (12/02) Balança Meu Catete | Horário: 10:00 | Segunda-feira (12/02)

Campo Grande

Tô Nem Aí – | Horário: 19:00 | Sexta-feira (09/02)

Cordão da Bola Laranja | Horário: 09:00 | Sábado (10/02)

Sepetiba

Boemios de Sepetiba | Horário: 20:00 | Sexta-feira (09/02)

Tijuca

Banda Cultural do Jiló | Horário: 16:00 | Sexta-feira (09/02)

Blocão da Barra | Horário: 09:00 | Sábado (10/02)

Diversão Brasileira | Horário: 13:00 | Sábado (10/02)

Olha Pá Mim | Horário: 14:00 | Sábado (10/02)

Carnaeco | Horário: 14:00 - | Sábado (10/02)

Buda da Barra | Horário: 10:00 | Domingo (11/02)

Boêmios da Madrugada | Horário: 13:00 | Segunda-feira (12/02)

Se Me Der, Eu Como! | Horário: 14:00 | Terça-feira (13/02)

Padre Miguel

Bloco Rio de Janeiro | Horário: - 16:00 | Sexta-feira (09/02)

Bloco do Tamanco | Horário: 11:00 | Sábado (10/02)

Vem Que Eu Te Abraço | Horário: 12:00 | Domingo (11/02)

Vou Te Pescar | Horário: 13:00 | Domingo (11/02)

Samba de Caboclo | Horário: 13:00 | Terça-feira (13/02)

Botafogo

Bloco dos Barbas | Horário: 11:00 | Sábado (10/02)

Dois Pra Lá dois Pra Cá | Horário: 09:00 | Sábado (10/02)

Fanfinha – Fanfarani infantil | Horário: 09:00 | Domingo (11/02)

Carvalho em Pé | Horário: 10:00 | Terça-feira (13/02)

Flamengo

Divinas Tretas | Horário: 08:00 | Domingo (11/02)

Sargento Pimenta | Horário: 10:00 | Segunda-feira (12/02)

Bagunça Meu Coreto | Horário: 09:00 | Terça-feira (13/02)

Cachorro Cansado | Horário: 10:00 | Terça-feira (13/02)

Orquestra Voadora | Horário: 13:00 | Terça-feira (13/02)

Leblon

Bloco Areia | Horário: 07:00 | Domingo (11/02)

Corre Atrás | Horário: 07:00 | Segunda-feira (12/02)

Outros Bairros