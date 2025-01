Pré-carnaval 2025 no RJ: veja datas e horários dos blocos deste fim de semana

É tempo de Carnaval, o que significa que as ruas do Rio de Janeiro receberão centenas de foliões em busca de festa já no mês que antecede o feriado. Neste sábado e domingo, 1º e 2 de fevereiro, os pré-blocos irão para as ruas, com destaque para o "Mulheres Brilhantes" no Centro, além do "Bloco Fina Batucada", no mesmo bairro.

Para aproveitar a folia, basta conferir o horário de saída dos trios-elétricos. Vale lembrar de separar a melhor fantasia, manter a hidratação em dia, passar protetor solar e ter atenção aos pertences pessoais, como documentos, cartões, chaves e celulares.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval do Rio de Janeiro neste feriado, com horários e endereço de concentração.

Pré-blocos de Carnaval do RJ por região

Esta lista segue as divulgações da prefeitura do Rio de Janeiro e do site BlocosdeRua.com

1º de fevereiro

Carrossel de Emoções 2025 | Horário: 07h | Local: R. Primeiro de Março, 57

Bloco Fina Batucada | Horário: 08h | Local: R. Ramalho Ortigão, 9

Sorvetada Gigantes da Lira | Horário: 11h | Local: Praça Jardim Laranjeiras

Mulheres Brilhantes | Horário: 16h | Local: Boulevard 28 de Setembro, 238

Carnaval e Bloco Folia do Largo do Sapê | Horário: 16h | Local: Rua Nuassu, 39

Liga de Blocos e Bandas da Zona Portuária | Horário: 16h | Local: Praça Mauá, s/n

Bloco Tá Chegando a Hora | Horário: 17h | Local: Rua Barros de Alarcão, 464

2 de fevereiro