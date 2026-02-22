Carnaval 2026 em BH: blocos de rua hoje, domingo, 22 de fevereiro

(Foto: Léo Rodrigues/Agência Brasil/Agência Brasil)
Redação Exame
Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 06h00.
As ruas de Belo Horizonte recebem neste domingo, 22 de fevereiro, uma agenda com 11 blocos de Carnaval, com desfiles a partir das 11 horas até o fim da tarde.
Entre os destaques estão Bloco Beleza Rara com Banda Eva, Sem Prisões e Sem Manicômios, Belô Afrô e Bloco do Madruga, em regiões como Centro, Santa Tereza, Barreiro e Santa Efigênia.
Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de Belo Horizonte que vão desfilar neste domingo, com horários e bairros.