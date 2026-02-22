Pop

Carnaval 2026 em BH: blocos de rua hoje, domingo, 22 de fevereiro

As ruas de Belo Horizonte recebem neste domingo 11 blocos de Carnaval, com desfiles a partir das 11 horas até o fim da tarde

(Foto: Léo Rodrigues/Agência Brasil/Agência Brasil)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 06h00.

As ruas de Belo Horizonte recebem neste domingo, 22 de fevereiro, uma agenda com 11 blocos de Carnaval, com desfiles a partir das 11 horas até o fim da tarde.

Entre os destaques estão Bloco Beleza Rara com Banda Eva, Sem Prisões e Sem Manicômios, Belô Afrô e Bloco do Madruga, em regiões como Centro, Santa Tereza, Barreiro e Santa Efigênia.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de Belo Horizonte que vão desfilar neste domingo, com horários e bairros.

Blocos de Carnaval de BH hoje, domingo, 22, por bairro:

Santa Tereza

  • Sem Prisões e Sem Manicômios – 11:00

Granja de Freitas

  • Bloco C&T – 13:00

Barreiro

  • Bloco Papauê – 13:00

Renascença

  • Filhas de Clara – 13:30

Jardim Vitória

  • Bloko Miame Beat – 14:00

Salgado Filho

  • Bloco do Madruga – 15:00

Centro

  • Bloco Beleza Rara com Banda Eva – 15:00

Colégio Batista

  • Baque Humaitá – 15:00

Santa Efigênia

  • Belô Afrô – 16:00

Vila Aeroporto

  • Bloco Rasta – 16:00

Conjunto Santa Maria

  • Swing Safado – 16:00
Acompanhe tudo sobre:CarnavalFeriadosBelo Horizonte

