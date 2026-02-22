Carnaval 2026 em BH: blocos de rua hoje, domingo, 22 de fevereiro

As ruas de Belo Horizonte recebem neste domingo, 22 de fevereiro, uma agenda com 11 blocos de Carnaval, com desfiles a partir das 11 horas até o fim da tarde.

Entre os destaques estão Bloco Beleza Rara com Banda Eva, Sem Prisões e Sem Manicômios, Belô Afrô e Bloco do Madruga, em regiões como Centro, Santa Tereza, Barreiro e Santa Efigênia.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de Belo Horizonte que vão desfilar neste domingo, com horários e bairros.

Blocos de Carnaval de BH hoje, domingo, 22, por bairro:

Santa Tereza

Sem Prisões e Sem Manicômios – 11:00

Granja de Freitas

Bloco C&T – 13:00

Barreiro

Bloco Papauê – 13:00

Renascença

Filhas de Clara – 13:30

Jardim Vitória

Bloko Miame Beat – 14:00

Salgado Filho

Bloco do Madruga – 15:00

Centro

Bloco Beleza Rara com Banda Eva – 15:00

Colégio Batista

Baque Humaitá – 15:00

Santa Efigênia

Belô Afrô – 16:00

Vila Aeroporto

Bloco Rasta – 16:00

Conjunto Santa Maria