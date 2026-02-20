Pós-Carnaval 2026 em BH: blocos de rua deste sábado, 21 de fevereiro

(Leo Rodrigues/Agência Brasil/Agência Brasil)
Redação Exame
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 15h21.
Última atualização em 20 de fevereiro de 2026 às 15h26.
As ruas de Belo Horizonte recebem neste sábado, 21 de fevereiro, uma agenda com 20 blocos de Carnaval, com desfiles a partir das 8 horas até a noite.
Entre os destaques estão Ziriggydum Stardust – 10 anos, Bloco do Pedro Sampaio em BH, Virada Eletrônica e blocos infantis como Sol Na Mão – Casa Fundamental e Primeiros Passos, em regiões como Centro, Floresta, Savassi e Pampulha.
Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de Belo Horizonte que vão desfilar neste sábado, com horários e bairros.