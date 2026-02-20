Pop

Pós-Carnaval 2026 em BH: blocos de rua deste sábado, 21 de fevereiro

As ruas de Belo Horizonte recebem cerca de 20 blocos neste sábado de pós-carnaval

(Leo Rodrigues/Agência Brasil/Agência Brasil)

Redação Exame

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 15h21.

Última atualização em 20 de fevereiro de 2026 às 15h26.

As ruas de Belo Horizonte recebem neste sábado, 21 de fevereiro, uma agenda com 20 blocos de Carnaval, com desfiles a partir das 8 horas até a noite.

Entre os destaques estão Ziriggydum Stardust – 10 anos, Bloco do Pedro Sampaio em BH, Virada Eletrônica e blocos infantis como Sol Na Mão – Casa Fundamental e Primeiros Passos, em regiões como Centro, Floresta, Savassi e Pampulha.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de Belo Horizonte que vão desfilar neste sábado, com horários e bairros.

Blocos de Carnaval de BH, sábado, 21, por bairro:

Floresta

  • Ziriggydum Stardust – 10 anos – 08:00
  • Orquestra Popular Terno do Binga – 09:00
  • Bloco A Roda – Arrastão de Carnaval – 15:00

Castelo

  • Sol Na Mão – Casa Fundamental – Infantil – 08:30

Anchieta

  • Primeiros Passos – Infantil – 09:00

São Pedro

  • Meninada do CLIC – Infantil – 09:30

Centro

  • Toca Raul Agremiação Psicodélica – 12:00
  • Maracatu Estrela de Aruanda – 14:00
  • Bloco do Pedro Sampaio em BH – 14:00

Pompéia

  • Mineirasystem – 13:00

Venda Nova

  • Estivaloucos – 13:00

Padre Eustáquio

  • Bloco Uma paulada Só – 14:00

São Salvador

  • Transborda – 15:00

Buritis

  • Inimigos do Fim – 15:00

Savassi

  • Virada Eletrônica – 15:00

Paraíso

  • Afoxé Sòpònnón – 15:00

Pampulha

  • Bloco Rasta – 16:00

Planalto

  • Bloco Barroso Eletrico – 16:00

Providência

  • Bloco Prove Primeiro – 18:00
Acompanhe tudo sobre:CarnavalFeriadosBelo Horizonte

