Pós-Carnaval 2026 em BH: blocos de rua deste sábado, 21 de fevereiro

As ruas de Belo Horizonte recebem neste sábado, 21 de fevereiro, uma agenda com 20 blocos de Carnaval, com desfiles a partir das 8 horas até a noite.

Entre os destaques estão Ziriggydum Stardust – 10 anos, Bloco do Pedro Sampaio em BH, Virada Eletrônica e blocos infantis como Sol Na Mão – Casa Fundamental e Primeiros Passos, em regiões como Centro, Floresta, Savassi e Pampulha.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de Belo Horizonte que vão desfilar neste sábado, com horários e bairros.

Blocos de Carnaval de BH, sábado, 21, por bairro:

Floresta

Ziriggydum Stardust – 10 anos – 08:00

Orquestra Popular Terno do Binga – 09:00

Bloco A Roda – Arrastão de Carnaval – 15:00

Castelo

Sol Na Mão – Casa Fundamental – Infantil – 08:30

Anchieta

Primeiros Passos – Infantil – 09:00

São Pedro

Meninada do CLIC – Infantil – 09:30

Centro

Toca Raul Agremiação Psicodélica – 12:00

Maracatu Estrela de Aruanda – 14:00

Bloco do Pedro Sampaio em BH – 14:00

Pompéia

Mineirasystem – 13:00

Venda Nova

Estivaloucos – 13:00

Padre Eustáquio

Bloco Uma paulada Só – 14:00

São Salvador

Transborda – 15:00

Buritis

Inimigos do Fim – 15:00

Savassi

Virada Eletrônica – 15:00

Paraíso

Afoxé Sòpònnón – 15:00

Pampulha

Bloco Rasta – 16:00

Planalto

Bloco Barroso Eletrico – 16:00

Providência