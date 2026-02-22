Carnaval 2026 em SP: blocos de rua hoje, domingo, 22 de fevereiro

As ruas de São Paulo recebem neste domingo, 22 de fevereiro, uma agenda com mais de 40 blocos de Carnaval, com desfiles a partir das 5 horas até a tarde.

Entre os destaques estão Vem com o Gigante com Léo Santana, Pipoca da Rainha com Daniela Mercury, Bloco Beats com Pedro Sampaio e opções infantis como Fraldinha Molhada, espalhados por regiões como Ibirapuera, Vila Madalena, Consolação e Santana.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de São Paulo que vão desfilar neste domingo, com horários e bairros.

Blocos de Carnaval de SP hoje, domingo, 22 de fevereiro, por bairro:

Barra Funda

Superafter D-Edge com FIT e Renan Mendes – 05:00

Ibirapuera

Vem com o Gigante com Léo Santana – 09:00

Bloco Beats com Pedro Sampaio – 14:00

Vila Madalena

Chega Mais – 10:00

Bloco de Pífanos – 14:00

Vila Prudente

A Macumba da Nega – 10:00

Vila Regente Feijó

Fraldinha Molhada – Infantil – 10:00

Tatuapé

Prime Verão – Especial Ressaca de Carnaval – 10:00

Bloco Tatuapé – 12:00

Bela Vista

Calor da Rua – 11:00

Bloco Evoé Zé – 13:00

Centro

Bloco dos Bonecões – 11:00

Campo Limpo

I Love Paraisópolis Skate – 11:00

União dos Bairros – 13:00

Guaianases

Bloco Carnaroseira – 11:00

Pinheiros

Bloco do Furduncinho – 11:00

Filhos de Glande – 12:00

Esquerda Ligera – 13:00

Itaquera

Cordão Quintal da XIKA – 12:00

Bloquinho dos Jatobazinhos – 14:00

Butantã

Kazunji – 12:00

Bloco das Danietes – 14:00

Ipiranga

Bloco da Vaca – 12:00

Sacoma

Acadêmicos do parque Bristol – 12:00

Capão Redondo

Eco Campos Pholia – 12:00

Nega véia – 13:00

Vila Maria

Bloco do Chocolatte – 12:00

Moema

Confraternidade – 12:00

Bloco do Síndico – 13:00

Casa Verde

Festa Vertigo – Brazilian Carnival – 12:00

Caldeirão do Samba da Dobrada – 13:00

É Nós Que Tá – 13:00

Vila Guilhermina

Bloco da Laluca – 13:00

Consolação

Desculpinha Esfarrapada – 13:00

Pipoca da Rainha com Daniela Mercury – 13:00

Jabaquara

Bloco Seu Bebelier – 13:00

Bloco Carnavalesco Arrastão da Vila Guarani – 14:00

Mooca

Bloco União – 13:00

Santana

Tradição da Parada Inglesa – 13:00

Boêmios da Madame – 14:00

Freguesia do Ó

Baile do Boto – Carnaval Tucupi – 13:00

Brasilândia