Pop

Carnaval 2026 em SP: blocos de rua hoje, domingo, 22 de fevereiro

Entre os destaques estão Vem com o Gigante com Léo Santana, Pipoca da Rainha com Daniela Mercury e Bloco Beats com Pedro Sampaio

Carnaval 2026 em SP: bloco da Daniela Mercury desfila neste domingo, 22 ( Fabio Vieira/FotoRua/NurPhoto/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 06h54.

As ruas de São Paulo recebem neste domingo, 22 de fevereiro, uma agenda com mais de 40 blocos de Carnaval, com desfiles a partir das 5 horas até a tarde.

Entre os destaques estão Vem com o Gigante com Léo Santana, Pipoca da Rainha com Daniela Mercury, Bloco Beats com Pedro Sampaio e opções infantis como Fraldinha Molhada, espalhados por regiões como Ibirapuera, Vila Madalena, Consolação e Santana.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de São Paulo que vão desfilar neste domingo, com horários e bairros.

Blocos de Carnaval de SP hoje, domingo, 22 de fevereiro, por bairro:

Barra Funda

  • Superafter D-Edge com FIT e Renan Mendes – 05:00

Ibirapuera

  • Vem com o Gigante com Léo Santana – 09:00
  • Bloco Beats com Pedro Sampaio – 14:00

Vila Madalena

  • Chega Mais – 10:00
  • Bloco de Pífanos – 14:00

Vila Prudente

  • A Macumba da Nega – 10:00

Vila Regente Feijó

  • Fraldinha Molhada – Infantil – 10:00

Tatuapé

  • Prime Verão – Especial Ressaca de Carnaval – 10:00
  • Bloco Tatuapé – 12:00

Bela Vista

  • Calor da Rua – 11:00
  • Bloco Evoé Zé – 13:00

Centro

  • Bloco dos Bonecões – 11:00

Campo Limpo

  • I Love Paraisópolis Skate – 11:00
  • União dos Bairros – 13:00

Guaianases

  • Bloco Carnaroseira – 11:00

Pinheiros

  • Bloco do Furduncinho – 11:00
  • Filhos de Glande – 12:00
  • Esquerda Ligera – 13:00

Itaquera

  • Cordão Quintal da XIKA – 12:00
  • Bloquinho dos Jatobazinhos – 14:00

Butantã

  • Kazunji – 12:00
  • Bloco das Danietes – 14:00

Ipiranga

  • Bloco da Vaca – 12:00

Sacoma

  • Acadêmicos do parque Bristol – 12:00

Capão Redondo

  • Eco Campos Pholia – 12:00
  • Nega véia – 13:00

Vila Maria

  • Bloco do Chocolatte – 12:00

Moema

  • Confraternidade – 12:00
  • Bloco do Síndico – 13:00

Casa Verde

  • Festa Vertigo – Brazilian Carnival – 12:00
  • Caldeirão do Samba da Dobrada – 13:00
  • É Nós Que Tá – 13:00

Vila Guilhermina

  • Bloco da Laluca – 13:00

Consolação

  • Desculpinha Esfarrapada – 13:00
  • Pipoca da Rainha com Daniela Mercury – 13:00

Jabaquara

  • Bloco Seu Bebelier – 13:00
  • Bloco Carnavalesco Arrastão da Vila Guarani – 14:00

Mooca

  • Bloco União – 13:00

Santana

  • Tradição da Parada Inglesa – 13:00
  • Boêmios da Madame – 14:00

Freguesia do Ó

  • Baile do Boto – Carnaval Tucupi – 13:00

Brasilândia

  • Jah É – 14:00
Acompanhe tudo sobre:São Paulo capitalCarnavalFeriados

