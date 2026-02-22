Carnaval 2026 em SP: blocos de rua hoje, domingo, 22 de fevereiro

As ruas de São Paulo recebem neste domingo, 22 de fevereiro, uma agenda com mais de 40 blocos de Carnaval, com desfiles a partir das 5 horas até a tarde.
Entre os destaques estão Vem com o Gigante com Léo Santana, Pipoca da Rainha com Daniela Mercury, Bloco Beats com Pedro Sampaio e opções infantis como Fraldinha Molhada, espalhados por regiões como Ibirapuera, Vila Madalena, Consolação e Santana.
Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de São Paulo que vão desfilar neste domingo, com horários e bairros.
Blocos de Carnaval de SP hoje, domingo, 22 de fevereiro, por bairro:
Barra Funda
- Superafter D-Edge com FIT e Renan Mendes – 05:00
Ibirapuera
- Vem com o Gigante com Léo Santana – 09:00
- Bloco Beats com Pedro Sampaio – 14:00
Vila Madalena
- Chega Mais – 10:00
- Bloco de Pífanos – 14:00
Vila Prudente
- A Macumba da Nega – 10:00
Vila Regente Feijó
- Fraldinha Molhada – Infantil – 10:00
Tatuapé
- Prime Verão – Especial Ressaca de Carnaval – 10:00
- Bloco Tatuapé – 12:00
Bela Vista
- Calor da Rua – 11:00
- Bloco Evoé Zé – 13:00
Centro
- Bloco dos Bonecões – 11:00
Campo Limpo
- I Love Paraisópolis Skate – 11:00
- União dos Bairros – 13:00
Guaianases
- Bloco Carnaroseira – 11:00
Pinheiros
- Bloco do Furduncinho – 11:00
- Filhos de Glande – 12:00
- Esquerda Ligera – 13:00
Itaquera
- Cordão Quintal da XIKA – 12:00
- Bloquinho dos Jatobazinhos – 14:00
Butantã
- Kazunji – 12:00
- Bloco das Danietes – 14:00
Ipiranga
Sacoma
- Acadêmicos do parque Bristol – 12:00
Capão Redondo
- Eco Campos Pholia – 12:00
- Nega véia – 13:00
Vila Maria
- Bloco do Chocolatte – 12:00
Moema
- Confraternidade – 12:00
- Bloco do Síndico – 13:00
Casa Verde
- Festa Vertigo – Brazilian Carnival – 12:00
- Caldeirão do Samba da Dobrada – 13:00
- É Nós Que Tá – 13:00
Vila Guilhermina
Consolação
- Desculpinha Esfarrapada – 13:00
- Pipoca da Rainha com Daniela Mercury – 13:00
Jabaquara
- Bloco Seu Bebelier – 13:00
- Bloco Carnavalesco Arrastão da Vila Guarani – 14:00
Mooca
Santana
- Tradição da Parada Inglesa – 13:00
- Boêmios da Madame – 14:00
Freguesia do Ó
- Baile do Boto – Carnaval Tucupi – 13:00
Brasilândia