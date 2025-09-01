Casual

Os melhores bares de Belo Horizonte, segundo ranking EXAME Casual 2025

Casual EXAME selecionou os 12 representantes da boa coquetelaria mineira que foram reconhecidos por especialistas dos 100 Melhores Bares do Brasil 2025

Pirex: na capital mineira, petiscos quentes e frios servidos em marmitas de alumínio, como o tradicional bolovo (Victor Schwaner/Divulgação)

Júlia Storch e Paula Calçade

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 07h04.

Curioso para saber quais são os melhores bares de Belo Horizonte? Para resolver essa questão, Casual EXAME selecionou os 12 representantes da boa coquetelaria mineira que foram reconhecidos por especialistas dos 100 Melhores Bares do Brasil 2025. Confira.

Pirex | Belo Horizonte

9 º lugar 8 votos

Pirex: porções servidas em cumbucas no bar localizado em cima de uma galeria de Belo Horizonte (Lucas Cancela/Estudio Grampo/Divulgação)

Como um bom bar mineiro que se preze, o Pirex oferece diferentes opções de petiscos em suas estufas quente e fria, servidos no vasilhame que dá nome ao bar. Uma ida ao balcão é válida para escolher entre os clássicos de boteco e criações dos chefs Caio Soter e Isabela Rochinha, como a língua na cerveja preta com picles de maçã verde (42,60 reais) ou o torresmo de barriga (49,60 reais) e a empada de costela e maionese queimada (14 reais). A casa também oferece pratos vegetarianos e veganos, como o bobó de palmito com banana e batata-doce, servido com farofa de dendê (28,80 reais), ou o tartare de beterraba com amendoim (24,80 reais).

“Boteco é uma coisa muito séria em BH, mas para nós isso não é motivo para solenidade. Trabalhamos com um equilíbrio fino entre respeitar as referências tradicionais que as pessoas têm e propor ideias novas que contribuam para enriquecer esse legado. Não é nada fácil, mas tem dado certo”, diz Vitor Velloso, sócio da casa.

O bar, localizado em cima de uma galeria, com vista para a Praça Raul Soares, conta ainda com uma seleção de batidinhas (a partir de 15,80 reais), como as de coco, maracujá e banoffe, e outros bebericos assinados pelo bartender Diego Kruz.

Serviço: Galeria São Vicente — Avenida Amazonas, 1.049, loja 54, Belo Horizonte. De terça a sexta-feira, das 11h30 às 15h. De quarta a sexta-feira, das 18h à 0h. Sábado, das 12h à 0h, e domingo, das 12h às 18h

28º Cachaçaria Lamparina | Belo Horizonte

Tudo que é servido na Cachaçaria Lamparina, no Mercado Novo de BH, gira em torno da cachaça — seja em doses puras, garrafas selecionadas ou drinques autorais. Os fundadores, Guilherme Costa e Thales Campomizzi, deram início ao projeto em 2019, ainda com uma curadoria independente de pequenos produtores mineiros. Por lá, um cuidado especial é dedicado às cachaças envelhecidas em madeiras menos convencionais, como jatobá, amendoim e castanheira. Entre os coquetéis, destacam-se o Marvadeza e o Calma Nervo.

Avenida Olegário Maciel, 742, Centro, Belo Horizonte. Terça a quinta, das 12h às 23h; sexta, das 12h às 00h; sábado das 10h às 00h, e domingo, das 10h às 18h.

28º Timbuca | Belo Horizonte       

O Timbuca nasceu na capital mineira logo após a pandemia, em 2022, sob o comando do chef Caetano Sobrinho. No cardápio brilha a carta de cachaças, com mais de 166 rótulos artesanais, e drinques à base do destilado, como o Benzetacil (cachaça amburana, whisky nimbus, mel, limão e gengibre). Na seção dos petiscos, evidenciam aqueles que resgatam a história da culinária mineira, como a iguaria língua ao molho de vinho e cebola crocante. A localização do bar é uma atração à parte, uma vez que está dentro de um posto de gasolina.

Avenida Afonso Pena, 4321, Serra, Belo Horizonte. Tel (31) 3646-4321. Terça a sexta, das 18h às 00h; sábado, das 12h às 00h e domingo, das 12h às 17h

39º Cabernet Butiquim | Belo Horizonte 

O wine bar exala o aconchego dos botecos mineiros ao trazer ao cotidiano a simplicidade de apreciar um bom vinho com informalidade — seja nas mesas da calçada, no balcão ou no salão intimista, a casa oferece uma vasta seleção de rótulos (aproximadamente 300) com preços acessíveis, coquetéis autorais, como o “Pedaço de Pecado” e o “Que Beleza”, e um cardápio de petiscos e pratos compartilháveis.

Rua Levindo Lopes, 12 e 22, Savassi, Belo Horizonte.Tel (31) 3889‑8799. Terça a sábado, das 11h30 às 23h (almoço até 15h); domingo, das 11h30 às 16h

39º Juramento 202 | Belo Horizonte

Inspirado nas antigas mercearias do interior de Minas e do bairro Pompeia, onde está em Belo Horizonte, o bar Juramento 202 — carinhosamente chamado apenas de Jura — deu início, juntamente com a Cervejaria Viela, ao Grupo Viela, responsável pelo projeto de reocupação do Mercado Novo (onde fica sua premiada Cozinha Tupis), e pelo Forno da Saudade, no histórico bairro Carlos Prates. Criado em 2017 para dar vazão às cervejas artesanais do grupo e provar que é possível comercializar cervejas de qualidade a preços mais democráticos, o projeto logo se tornou referência entre jovens e adultos que valorizam a clássica experiência de boteco, tão característica de Minas Gerais. Rodas de choro e de samba acompanham culinárias de rua, com sanduíches, tábuas de queijos mineiros e petiscos de estufa; na Casinha do Jura o cardápio homenageia os povos árabes, cujos imigrantes ajudaram a moldar a economia da região. Entre os destaques estão a terrine de joelho de porco, os pastéis de cabra com favo de mel, e o knafe de queijo minas.

Serviço: R. Juramento, 202, Pompeia, Belo Horizonte. De terça-feira a sábado das 17h à 0h30. Telefone: (31) 99803-3696

39º Mercadinho Bicalho – Bar do Nivaldo | Belo Horizonte

Completando 40 anos de história, o Mercadinho Bicalho – Bar do Nivaldo é um negócio familiar e serve ao longo de gerações cerveja gelada e tira-gostos de qualidade. Um exemplo é o bolinho de carne frito, servido no prato com queijo derretido (muçarela, canastra e parmesão), cebola roxa em fatias, cebolinha, farinha de fubá torrado da roça, pimenta biquinho e tomatinhos. Outros destaques do cardápio são carne de sol com mandioca frita na manteiga de garrafa, fígado com jiló e queijo assado.

Serviço: Rua Mármore, 556, Santa Tereza, Belo Horizonte. Tel (31) 3482-2357. Quarta a sexta, das 15h à 1h. Sábado, das 11h à 1h e domingo, das 11h às 21h.

49º A Porca Voadora | Belo Horizonte

A Porca Voadora é um bar e armazém que mistura inventividade e excelência na gastronomia mineira. Comandado pela chef Bruna Rezende, a casa se destaca por petiscos emblemáticos – como o jiló empanado e recheado com joelho de porco, e a língua com purê de batata –, com releituras saborosas e irreverentes das raízes regionais. O ambiente rústico e com toques contemporâneos, ganha ainda caráter afetivo ao oferecer produtos do cerrado e da agricultura familiar no armazém integrado.

Rua do Ouro, 1709, Serra, Belo Horizonte. Tel. (31) 98380‑5775. Quarta e quinta, das 18h às 23h30. Sexta e sábado, 12h às 23h30; e domingo, das 12h às 18h

49º Bar da Lôra | Belo Horizonte

O bar nasceu no Mercado Central e logo ganhou as ruas de Belo Horizonte. No cardápio brilham receitas que enfatizam ingredientes e preparos da culinária mineira, como o famoso fígado com jiló — um verdadeiro ícone do Mercado. À frente da cozinha, Eliza Fonseca, a Lôra, assina outras criações irresistíveis, como a carne de panela ao molho de cerveja preta, o purê de mandioca com queijo e a linguiça com jiló, prato que levou o título de campeão no concurso Comida di Buteco em 2010.

Serviço: Rua Santa Catarina, 201, Loja 115, Centro, Belo Horizonte. Segunda a sábado das 9h às 18h. Domingo das 9h às 13h. Tel. (31) 98305-1458

56º Okinaki | Belo Horizonte

A cozinha do Okinaki reverencia a cultura japonesa, ao mesmo tempo que carrega influências de outros países asiáticos, como China, Coreia, Taiwan, Vietnã e Tailândia. Os pratos não são exatamente iguais aos originais. Os chefs Guilherme Furtado e Gabriella Guimarães gostam de dar um toque diferente em cada receita, como o lombinho em tempurá, feito com lombo de porco frito em tempurá com molho agridoce de pimenta e abacaxi, e o futomaki de atum picante, que leva maionese e abacate.

Serviço: Avenida Álvares Cabral, 1303, Lourdes, Belo Horizonte. Terça a sexta das 18h às 23h. Sábados das 12h30 às 23h. Domingos das 12h30 às 16h30. Tel. (31) 98228-8793

62º Florestal | Belo Horizonte

Fundado pela chef Bruna Martins, o restaurante e bar dá protagonismo aos vegetais em um cardápio inspirado na comida de rua de diferentes culturas do mundo e é dividido entre bocadas, balcão, pratadas e sobremesas. Desde o ano passado, o Florestal conta também com o Braseiro, um anexo com cozinha independente. Lá, os pratos são preparados na brasa, acompanhados por guarnições como romesco, oniguiri, coalhada e babaganoush. A carta de bebidas inclui chopes, cervejas, vinhos e coquetéis clássicos e autorais.

Serviço: Praça Zamenhof, Floresta, Belo Horizonte. Quarta a sexta das 18h às 23h. Sábado das 12h às 23h. Domingo das 12h às 18h. Tel. (31) 98395-3304

79º Cozinha Tupis | Belo Horizonte

Cozinha Tupis

Cozinha Tupis: restaurante no Mercado Novo de Belo Horizonte (Cozinha Tupis/Divulgação)

A Cozinha Tupis, localizada no Mercado Novo de Belo Horizonte, é um restaurante que valoriza a cozinha mineira com toques autorais, comandado pelo chef Henrique Gilberto. Com um cardápio que muda diariamente conforme os ingredientes disponíveis no mercado, a casa aposta em pratos criativos como língua na brasa e pé de porco recheado, além de oferecer um menu degustação de sete tempos durante a semana. O lugar também funciona como um espaço integrado à Cervejaria Viela.

Serviço: Av. Olegário Maciel, 742, loja 2161, Centro, Belo Horizonte. Terça a sábado das 11h30 às 22h30. Domingo das 11h30 às 16h. Tel (31) 99803‑3696

88º Glouton | Belo Horizonte

O restaurante do chef Leo Paixão combina gastronomia francesa com a tradicional cozinha mineira, criando pratos sofisticados que refletem a culinária de Minas Gerais. O bar fica dentro da casa e os destaques são o ambiente aconchegante, a decoração com antiguidades e o acesso a todo o cardápio do Glouton de uma forma mais informal e reservada, que conta com uma completa carta de coquetéis clássicos, como negroni, dry martini e old fashioned.

Serviço: Rua Bárbara Heliodora, 59, Lourdes, Belo Horizonte. Segunda a sexta-feira das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábados das 12h às 15h e das 19h às 23h. Tel. (31) 3292-4237

Os 100 bares eleitos

Os finalistas apontados pelo júri da Casual EXAME se dividem entre 17 cidades pelo país

1o

Tan Tan

São Paulo

2o

The Liquor Store

São Paulo

3o

Exímia

São Paulo

4o

Santana Bar

São Paulo

5o

Caledonia Whisky & Co.

São Paulo

5o

Megiro

Salvador

7o

MiniBar Gem

Salvador

7o

Nosso

Rio de Janeiro

9o

Picco

São Paulo

9o

Pirex

Belo Horizonte

11o

Bar dos Arcos

São Paulo

11o

Elena Horto

Rio de Janeiro

11o

Plou Vinhos

São Paulo

14o

Capincho

Porto Alegre

14o

Purgatório

Salvador

14o

The Punch Bar

São Paulo

14o

Astor

São Paulo

18o

Bar da Dona Onça

São Paulo

18o

Boca de Ouro

São Paulo

18o

Guarita

São Paulo

18o

Jurubeba

Rio de Janeiro

18o

Moela

São Paulo

18o

Surubar

Rio de Janeiro

24o

Koya88

São Paulo

24o

Lágrima

São Paulo

24o

Liz Cocktails & Co

Rio de Janeiro

24o

Sede 261

São Paulo

28o

Bar do Luis Fernandes

São Paulo

28o

Cachaçaria Lamparina

Belo Horizonte

28o

Chanchada

Rio de Janeiro

28o

Hideout Speakeasy

Santos (SP)

28o

Shiro

São Paulo

28o

Timbuca

Belo Horizonte

34o

Balcão

São Paulo

34o

Baretto (Hotel Fasano)

São Paulo

34o

Ginger

Curitiba

34o

Regô

São Paulo

34o

Seen (Tivoli Mofarrej Hotel)

São Paulo

39o

Cabernet Butiquim

Belo Horizonte

39o

Cascasse il Mondo

São Paulo

39o

Juramento 202

Belo Horizonte

39o

Mercadinho Bicalho

Belo Horizonte

39o

Trinca Bar

São Paulo

44o

Atlântico 212

São Paulo

44o

Domo

São Paulo

44o

Rabo di Galo (Hotel Rosewood)

São Paulo

44o

SubAstor

São Paulo

44o

Vian

Rio de Janeiro

49o

A Porca Voadora

Belo Horizonte

49o

Arp Bar

Rio de Janeiro

49o

Bar da Lôra

Belo Horizonte

49o

Boteco de Manu

São Paulo

49o

Giz Cozinha Boêmia

Fortaleza

49o

Mykola Lab Bar

Curitiba

49o

Ping Yang Thai Bar & Food

São Paulo

56o

Bar do Luiz Nozoie

São Paulo

56o

Cia do Chopp

Recife

56o

Continental

Curitiba

56o

Okinaki

Belo Horizonte

56o

Pirambeira Bar

Salvador

56o

Riviera Bar

São Paulo

62o

Barouche

São Paulo

62o

Elevado Bar

São Paulo

62o

Fifty Fifty

São Paulo

62o

Florestal

Belo Horizonte

62o

The Door Bar

São Paulo

62o

La Boca

Curitiba

62o

Nit Bar de Tapas

São Paulo

62o

Pina Drinques

São Paulo

70o

Botica

Rio de Janeiro

70o

Canto Bar de Parrilla

Curitiba

70o

Dom Bar

Curitiba

70o

Galeto Sat’s

Rio de Janeiro

70o

Quartinho

Rio de Janeiro

70o

Recanto Paraibano

Recife

70o

Tijolada

Rio de Janeiro

70o

Velho Espanha

Salvador

70o

Xerelete

Búzios (RJ)

79o

Balcão 201

Rio de Janeiro

79o

Bar Urca

Rio de Janeiro

79o

Bar do Cofre

São Paulo

79o

Caracol

São Paulo

79o

Casa de Francisca

São Paulo

79o

Cozinha Tupis

Belo Horizonte

79o

Cineclube Cortina

São Paulo

79o

Fel

São Paulo

79o

Skye (Hotel Unique)

São Paulo

88o

Glouton 

Belo Horizonte

89o

Barito Bar

Brasília

90o

Casa Vivá

Porto Alegre

91o

Gards

Curitiba

92o

Atlântico

Paraty (RJ)

93o

La Casita

Londrina (PR)

94o

Zimbro Cocktails & Co.

Goiânia

95o

Olivos 657

Porto Alegre

96o

Puro Oyster Bar

Florianópolis

97o

Veloso Bar

São Paulo

98o

Zeh Cozinha

Natal

99o

Moleska Gastrobar

Fortaleza

100o

Muamba Bar

Belém

Júri: Alessandra Carneiro (Agenda Carioca), Ana Mosquera (Prazeres da Mesa), André Bezerra (Duo Gourmet), André Mendes (revista Adega), André Sollitto (Veja), Bruno Calixto (Jornalista), Carlos Altman (Estado de Minas), Carolina Daher (revista Encontro), Cecília Padilha (@yeswecook), Celina Aquino (Estado de Minas), Charles Pirou (Expert), Daniela Dalla Valle Machado (Bom Gourmet), Daniela Filomeno (CNN Viagem & Gastronomia), Diego Fabris (Wine Locals), Edi Souza (Folha de Pernambuco), Fabio Wright (Taste & Fly), Felipe Almeida (@almeida1984), Fernanda Meneguetti (jornalista), Gabrielli Menezes (Nossa UOL), Giba Amendola (O Estado de S. Paulo), Gilson Garrett Jr. (EXAME), Gisele Vitoria (Robb Report), Giulianna Iodice (Versatille), Isabela Lapa (@coisasdemineiro), Isabelle Moreira Lima (revista Gama), Isadora Bello Fornari (Prazeres da Mesa), Ivan Padilla (EXAME), Izakeline Ribeiro (Sabores da Cidade), Junior Ferraro (Azul), Júlia Storch (EXAME), Juliana Simon (UOL), Laura Miranda (@lauraomiranda), Lorena Cardoso (Diário do Nordeste), Lorena Martins (O Tempo), Luciana Penante (@boracuritiba), Luiza Fecarotta (CBN), Marcelo Katsuki (Folha de S.Paulo), Marina Marques (revista Claudia), Maurício Maia (O Estado de S. Paulo), Michel Berndt (@mix_o_logic), Miguel Icassatti (Gula), Mohamad Hindi (chef e influencer), Otavio Furtado (Veja RJ e @maiorviagem), Renata Araújo (You Must Go), Rosa Moraes (The World’s 50 Best Restaurants), Saulo Yassuda (Veja SP), Sergio Crusco (jornalista), Tereza Carvalho (@proveieaprovei) e Tina Bini (CNN Viagem & Gastronomia), Vanessa Lins (Folha de Pernambuco)

