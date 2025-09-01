Os melhores bares de Belo Horizonte, segundo ranking EXAME Casual 2025

Curioso para saber quais são os melhores bares de Belo Horizonte? Para resolver essa questão, Casual EXAME selecionou os 12 representantes da boa coquetelaria mineira que foram reconhecidos por especialistas dos 100 Melhores Bares do Brasil 2025. Confira.

Pirex | Belo Horizonte

9 º lugar ▸ 8 votos

Pirex: porções servidas em cumbucas no bar localizado em cima de uma galeria de Belo Horizonte (Lucas Cancela/Estudio Grampo/Divulgação)

Como um bom bar mineiro que se preze, o Pirex oferece diferentes opções de petiscos em suas estufas quente e fria, servidos no vasilhame que dá nome ao bar. Uma ida ao balcão é válida para escolher entre os clássicos de boteco e criações dos chefs Caio Soter e Isabela Rochinha, como a língua na cerveja preta com picles de maçã verde (42,60 reais) ou o torresmo de barriga (49,60 reais) e a empada de costela e maionese queimada (14 reais). A casa também oferece pratos vegetarianos e veganos, como o bobó de palmito com banana e batata-doce, servido com farofa de dendê (28,80 reais), ou o tartare de beterraba com amendoim (24,80 reais).

“Boteco é uma coisa muito séria em BH, mas para nós isso não é motivo para solenidade. Trabalhamos com um equilíbrio fino entre respeitar as referências tradicionais que as pessoas têm e propor ideias novas que contribuam para enriquecer esse legado. Não é nada fácil, mas tem dado certo”, diz Vitor Velloso, sócio da casa.

O bar, localizado em cima de uma galeria, com vista para a Praça Raul Soares, conta ainda com uma seleção de batidinhas (a partir de 15,80 reais), como as de coco, maracujá e banoffe, e outros bebericos assinados pelo bartender Diego Kruz.

Serviço: Galeria São Vicente — Avenida Amazonas, 1.049, loja 54, Belo Horizonte. De terça a sexta-feira, das 11h30 às 15h. De quarta a sexta-feira, das 18h à 0h. Sábado, das 12h à 0h, e domingo, das 12h às 18h

28º Cachaçaria Lamparina | Belo Horizonte

Tudo que é servido na Cachaçaria Lamparina, no Mercado Novo de BH, gira em torno da cachaça — seja em doses puras, garrafas selecionadas ou drinques autorais. Os fundadores, Guilherme Costa e Thales Campomizzi, deram início ao projeto em 2019, ainda com uma curadoria independente de pequenos produtores mineiros. Por lá, um cuidado especial é dedicado às cachaças envelhecidas em madeiras menos convencionais, como jatobá, amendoim e castanheira. Entre os coquetéis, destacam-se o Marvadeza e o Calma Nervo.

Avenida Olegário Maciel, 742, Centro, Belo Horizonte. Terça a quinta, das 12h às 23h; sexta, das 12h às 00h; sábado das 10h às 00h, e domingo, das 10h às 18h.

28º Timbuca | Belo Horizonte

O Timbuca nasceu na capital mineira logo após a pandemia, em 2022, sob o comando do chef Caetano Sobrinho. No cardápio brilha a carta de cachaças, com mais de 166 rótulos artesanais, e drinques à base do destilado, como o Benzetacil (cachaça amburana, whisky nimbus, mel, limão e gengibre). Na seção dos petiscos, evidenciam aqueles que resgatam a história da culinária mineira, como a iguaria língua ao molho de vinho e cebola crocante. A localização do bar é uma atração à parte, uma vez que está dentro de um posto de gasolina.

Avenida Afonso Pena, 4321, Serra, Belo Horizonte. Tel (31) 3646-4321. Terça a sexta, das 18h às 00h; sábado, das 12h às 00h e domingo, das 12h às 17h

39º Cabernet Butiquim | Belo Horizonte

O wine bar exala o aconchego dos botecos mineiros ao trazer ao cotidiano a simplicidade de apreciar um bom vinho com informalidade — seja nas mesas da calçada, no balcão ou no salão intimista, a casa oferece uma vasta seleção de rótulos (aproximadamente 300) com preços acessíveis, coquetéis autorais, como o “Pedaço de Pecado” e o “Que Beleza”, e um cardápio de petiscos e pratos compartilháveis.

Rua Levindo Lopes, 12 e 22, Savassi, Belo Horizonte.Tel (31) 3889‑8799. Terça a sábado, das 11h30 às 23h (almoço até 15h); domingo, das 11h30 às 16h

39º Juramento 202 | Belo Horizonte

Inspirado nas antigas mercearias do interior de Minas e do bairro Pompeia, onde está em Belo Horizonte, o bar Juramento 202 — carinhosamente chamado apenas de Jura — deu início, juntamente com a Cervejaria Viela, ao Grupo Viela, responsável pelo projeto de reocupação do Mercado Novo (onde fica sua premiada Cozinha Tupis), e pelo Forno da Saudade, no histórico bairro Carlos Prates. Criado em 2017 para dar vazão às cervejas artesanais do grupo e provar que é possível comercializar cervejas de qualidade a preços mais democráticos, o projeto logo se tornou referência entre jovens e adultos que valorizam a clássica experiência de boteco, tão característica de Minas Gerais. Rodas de choro e de samba acompanham culinárias de rua, com sanduíches, tábuas de queijos mineiros e petiscos de estufa; na Casinha do Jura o cardápio homenageia os povos árabes, cujos imigrantes ajudaram a moldar a economia da região. Entre os destaques estão a terrine de joelho de porco, os pastéis de cabra com favo de mel, e o knafe de queijo minas.

Serviço: R. Juramento, 202, Pompeia, Belo Horizonte. De terça-feira a sábado das 17h à 0h30. Telefone: (31) 99803-3696

39º Mercadinho Bicalho – Bar do Nivaldo | Belo Horizonte

Completando 40 anos de história, o Mercadinho Bicalho – Bar do Nivaldo é um negócio familiar e serve ao longo de gerações cerveja gelada e tira-gostos de qualidade. Um exemplo é o bolinho de carne frito, servido no prato com queijo derretido (muçarela, canastra e parmesão), cebola roxa em fatias, cebolinha, farinha de fubá torrado da roça, pimenta biquinho e tomatinhos. Outros destaques do cardápio são carne de sol com mandioca frita na manteiga de garrafa, fígado com jiló e queijo assado.

Serviço: Rua Mármore, 556, Santa Tereza, Belo Horizonte. Tel (31) 3482-2357. Quarta a sexta, das 15h à 1h. Sábado, das 11h à 1h e domingo, das 11h às 21h.

49º A Porca Voadora | Belo Horizonte

A Porca Voadora é um bar e armazém que mistura inventividade e excelência na gastronomia mineira. Comandado pela chef Bruna Rezende, a casa se destaca por petiscos emblemáticos – como o jiló empanado e recheado com joelho de porco, e a língua com purê de batata –, com releituras saborosas e irreverentes das raízes regionais. O ambiente rústico e com toques contemporâneos, ganha ainda caráter afetivo ao oferecer produtos do cerrado e da agricultura familiar no armazém integrado.

Rua do Ouro, 1709, Serra, Belo Horizonte. Tel. (31) 98380‑5775. Quarta e quinta, das 18h às 23h30. Sexta e sábado, 12h às 23h30; e domingo, das 12h às 18h

49º Bar da Lôra | Belo Horizonte

O bar nasceu no Mercado Central e logo ganhou as ruas de Belo Horizonte. No cardápio brilham receitas que enfatizam ingredientes e preparos da culinária mineira, como o famoso fígado com jiló — um verdadeiro ícone do Mercado. À frente da cozinha, Eliza Fonseca, a Lôra, assina outras criações irresistíveis, como a carne de panela ao molho de cerveja preta, o purê de mandioca com queijo e a linguiça com jiló, prato que levou o título de campeão no concurso Comida di Buteco em 2010.

Serviço: Rua Santa Catarina, 201, Loja 115, Centro, Belo Horizonte. Segunda a sábado das 9h às 18h. Domingo das 9h às 13h. Tel. (31) 98305-1458

56º Okinaki | Belo Horizonte

A cozinha do Okinaki reverencia a cultura japonesa, ao mesmo tempo que carrega influências de outros países asiáticos, como China, Coreia, Taiwan, Vietnã e Tailândia. Os pratos não são exatamente iguais aos originais. Os chefs Guilherme Furtado e Gabriella Guimarães gostam de dar um toque diferente em cada receita, como o lombinho em tempurá, feito com lombo de porco frito em tempurá com molho agridoce de pimenta e abacaxi, e o futomaki de atum picante, que leva maionese e abacate.

Serviço: Avenida Álvares Cabral, 1303, Lourdes, Belo Horizonte. Terça a sexta das 18h às 23h. Sábados das 12h30 às 23h. Domingos das 12h30 às 16h30. Tel. (31) 98228-8793

62º Florestal | Belo Horizonte

Fundado pela chef Bruna Martins, o restaurante e bar dá protagonismo aos vegetais em um cardápio inspirado na comida de rua de diferentes culturas do mundo e é dividido entre bocadas, balcão, pratadas e sobremesas. Desde o ano passado, o Florestal conta também com o Braseiro, um anexo com cozinha independente. Lá, os pratos são preparados na brasa, acompanhados por guarnições como romesco, oniguiri, coalhada e babaganoush. A carta de bebidas inclui chopes, cervejas, vinhos e coquetéis clássicos e autorais.

Serviço: Praça Zamenhof, Floresta, Belo Horizonte. Quarta a sexta das 18h às 23h. Sábado das 12h às 23h. Domingo das 12h às 18h. Tel. (31) 98395-3304

79º Cozinha Tupis | Belo Horizonte

Cozinha Tupis: restaurante no Mercado Novo de Belo Horizonte (Cozinha Tupis/Divulgação)

A Cozinha Tupis, localizada no Mercado Novo de Belo Horizonte, é um restaurante que valoriza a cozinha mineira com toques autorais, comandado pelo chef Henrique Gilberto. Com um cardápio que muda diariamente conforme os ingredientes disponíveis no mercado, a casa aposta em pratos criativos como língua na brasa e pé de porco recheado, além de oferecer um menu degustação de sete tempos durante a semana. O lugar também funciona como um espaço integrado à Cervejaria Viela.

Serviço: Av. Olegário Maciel, 742, loja 2161, Centro, Belo Horizonte. Terça a sábado das 11h30 às 22h30. Domingo das 11h30 às 16h. Tel (31) 99803‑3696

88º Glouton | Belo Horizonte

O restaurante do chef Leo Paixão combina gastronomia francesa com a tradicional cozinha mineira, criando pratos sofisticados que refletem a culinária de Minas Gerais. O bar fica dentro da casa e os destaques são o ambiente aconchegante, a decoração com antiguidades e o acesso a todo o cardápio do Glouton de uma forma mais informal e reservada, que conta com uma completa carta de coquetéis clássicos, como negroni, dry martini e old fashioned.

Serviço: Rua Bárbara Heliodora, 59, Lourdes, Belo Horizonte. Segunda a sexta-feira das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábados das 12h às 15h e das 19h às 23h. Tel. (31) 3292-4237

Os 100 bares eleitos

Os finalistas apontados pelo júri da Casual EXAME se dividem entre 17 cidades pelo país

1o Tan Tan São Paulo 2o The Liquor Store São Paulo 3o Exímia São Paulo 4o Santana Bar São Paulo 5o Caledonia Whisky & Co. São Paulo 5o Megiro Salvador 7o MiniBar Gem Salvador 7o Nosso Rio de Janeiro 9o Picco São Paulo 9o Pirex Belo Horizonte 11o Bar dos Arcos São Paulo 11o Elena Horto Rio de Janeiro 11o Plou Vinhos São Paulo 14o Capincho Porto Alegre 14o Purgatório Salvador 14o The Punch Bar São Paulo 14o Astor São Paulo 18o Bar da Dona Onça São Paulo 18o Boca de Ouro São Paulo 18o Guarita São Paulo 18o Jurubeba Rio de Janeiro 18o Moela São Paulo 18o Surubar Rio de Janeiro 24o Koya88 São Paulo 24o Lágrima São Paulo 24o Liz Cocktails & Co Rio de Janeiro 24o Sede 261 São Paulo 28o Bar do Luis Fernandes São Paulo 28o Cachaçaria Lamparina Belo Horizonte 28o Chanchada Rio de Janeiro 28o Hideout Speakeasy Santos (SP) 28o Shiro São Paulo 28o Timbuca Belo Horizonte 34o Balcão São Paulo 34o Baretto (Hotel Fasano) São Paulo 34o Ginger Curitiba 34o Regô São Paulo 34o Seen (Tivoli Mofarrej Hotel) São Paulo 39o Cabernet Butiquim Belo Horizonte 39o Cascasse il Mondo São Paulo 39o Juramento 202 Belo Horizonte 39o Mercadinho Bicalho Belo Horizonte 39o Trinca Bar São Paulo 44o Atlântico 212 São Paulo 44o Domo São Paulo 44o Rabo di Galo (Hotel Rosewood) São Paulo 44o SubAstor São Paulo 44o Vian Rio de Janeiro 49o A Porca Voadora Belo Horizonte 49o Arp Bar Rio de Janeiro 49o Bar da Lôra Belo Horizonte 49o Boteco de Manu São Paulo 49o Giz Cozinha Boêmia Fortaleza 49o Mykola Lab Bar Curitiba 49o Ping Yang Thai Bar & Food São Paulo 56o Bar do Luiz Nozoie São Paulo 56o Cia do Chopp Recife 56o Continental Curitiba 56o Okinaki Belo Horizonte 56o Pirambeira Bar Salvador 56o Riviera Bar São Paulo 62o Barouche São Paulo 62o Elevado Bar São Paulo 62o Fifty Fifty São Paulo 62o Florestal Belo Horizonte 62o The Door Bar São Paulo 62o La Boca Curitiba 62o Nit Bar de Tapas São Paulo 62o Pina Drinques São Paulo 70o Botica Rio de Janeiro 70o Canto Bar de Parrilla Curitiba 70o Dom Bar Curitiba 70o Galeto Sat’s Rio de Janeiro 70o Quartinho Rio de Janeiro 70o Recanto Paraibano Recife 70o Tijolada Rio de Janeiro 70o Velho Espanha Salvador 70o Xerelete Búzios (RJ) 79o Balcão 201 Rio de Janeiro 79o Bar Urca Rio de Janeiro 79o Bar do Cofre São Paulo 79o Caracol São Paulo 79o Casa de Francisca São Paulo 79o Cozinha Tupis Belo Horizonte 79o Cineclube Cortina São Paulo 79o Fel São Paulo 79o Skye (Hotel Unique) São Paulo 88o Glouton Belo Horizonte 89o Barito Bar Brasília 90o Casa Vivá Porto Alegre 91o Gards Curitiba 92o Atlântico Paraty (RJ) 93o La Casita Londrina (PR) 94o Zimbro Cocktails & Co. Goiânia 95o Olivos 657 Porto Alegre 96o Puro Oyster Bar Florianópolis 97o Veloso Bar São Paulo 98o Zeh Cozinha Natal 99o Moleska Gastrobar Fortaleza 100o Muamba Bar Belém

Júri: Alessandra Carneiro (Agenda Carioca), Ana Mosquera (Prazeres da Mesa), André Bezerra (Duo Gourmet), André Mendes (revista Adega), André Sollitto (Veja), Bruno Calixto (Jornalista), Carlos Altman (Estado de Minas), Carolina Daher (revista Encontro), Cecília Padilha (@yeswecook), Celina Aquino (Estado de Minas), Charles Pirou (Expert), Daniela Dalla Valle Machado (Bom Gourmet), Daniela Filomeno (CNN Viagem & Gastronomia), Diego Fabris (Wine Locals), Edi Souza (Folha de Pernambuco), Fabio Wright (Taste & Fly), Felipe Almeida (@almeida1984), Fernanda Meneguetti (jornalista), Gabrielli Menezes (Nossa UOL), Giba Amendola (O Estado de S. Paulo), Gilson Garrett Jr. (EXAME), Gisele Vitoria (Robb Report), Giulianna Iodice (Versatille), Isabela Lapa (@coisasdemineiro), Isabelle Moreira Lima (revista Gama), Isadora Bello Fornari (Prazeres da Mesa), Ivan Padilla (EXAME), Izakeline Ribeiro (Sabores da Cidade), Junior Ferraro (Azul), Júlia Storch (EXAME), Juliana Simon (UOL), Laura Miranda (@lauraomiranda), Lorena Cardoso (Diário do Nordeste), Lorena Martins (O Tempo), Luciana Penante (@boracuritiba), Luiza Fecarotta (CBN), Marcelo Katsuki (Folha de S.Paulo), Marina Marques (revista Claudia), Maurício Maia (O Estado de S. Paulo), Michel Berndt (@mix_o_logic), Miguel Icassatti (Gula), Mohamad Hindi (chef e influencer), Otavio Furtado (Veja RJ e @maiorviagem), Renata Araújo (You Must Go), Rosa Moraes (The World’s 50 Best Restaurants), Saulo Yassuda (Veja SP), Sergio Crusco (jornalista), Tereza Carvalho (@proveieaprovei) e Tina Bini (CNN Viagem & Gastronomia), Vanessa Lins (Folha de Pernambuco)