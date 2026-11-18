Tsuyoshi Murakami, Fogaça, Helena Rizzo, Arnaldo Lorençato, Dayse Paparoto e Toshi Akuta: episódio teve prova com rodízio izakaya (Renato Pizzutto/Band)
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Publicado em 18 de novembro de 2026 às 08h21.
A matéria relata a eliminação da chef Irina Cordeiro no MasterChef Profissionais 2026 após uma prova de sobremesa com chocolate. O episódio também incluiu um desafio inspirado em izakayas japonesas, com equipes preparando um rodízio. A decisão dos jurados destacou problemas de equilíbrio e execução na receita de Irina.
A chef Irina Cordeiro foi eliminada do MasterChef Profissionais 2026 na noite desta terça-feira, 17, durante o 7º episódio da temporada. A cozinheira não conseguiu convencer os jurados na prova de eliminação, que exigia uma sobremesa com três texturas de chocolate, decoração com o ingrediente e duas especiarias.
Para o desafio, Irina precisou trabalhar com gengibre e coentro. Ela apresentou um bolo de canjica acompanhado de creme de milho, pipoca e chocolate branco. No entanto, os jurados avaliaram que o chocolate, protagonista da prova, não teve destaque suficiente no preparo.
O chef Erick Jacquin foi um dos mais críticos durante a avaliação. "Isso aqui não é arriscar, é suicídio", afirmou ao questionar a escolha de Irina por uma receita com base de milho em uma disputa centrada no chocolate.
O principal problema apontado pelos jurados foi o desequilíbrio da sobremesa. Henrique Fogaça observou que o bolo se sobressaía aos demais elementos e que o gosto do milho permanecia na boca, em vez do chocolate.
Helena Rizzo também apontou problemas na execução, como o tamanho do bolo, a pipoca murcha e o excesso de especiarias.
O chocolatier Alê Costa, convidado especial do episódio, também reprovou o resultado. "Infelizmente a sua está nessa terceira", disse, ao avaliar que a sobremesa estava entre aquelas que não comeria novamente.
Jacquin, por sua vez, questionou a lógica da receita diante da proposta da prova. Irina tentou justificar a escolha, mas não convenceu o jurado. Após as avaliações, a participante chorou e afirmou que as críticas a abalaram.
Em entrevista à Band, Irina afirmou que ficou frustrada com a saída da competição e que faria escolhas diferentes se tivesse outra oportunidade. "Eu fico com uma frustração", declarou.
A cozinheira também explicou que teve dificuldades para desenvolver uma sobremesa com chocolate por não ser uma grande fã de doces nem do próprio ingrediente. "Foi muito difícil para aquilo aterrissar na minha cabeça, e quando eu não acho sentido, eu me perco", afirmou.
Apesar da eliminação, Irina disse que deixa o programa com gratidão pela experiência e pela oportunidade de participar novamente do reality. "Eu precisava fazer as pazes com o MasterChef", afirmou. A cozinheira também relembrou que sua participação em 2017 transformou sua vida.
Ela contou que viveu um ano difícil e que o retorno ao programa foi uma oportunidade de recuperar a autoconfiança e se reconectar com a própria coragem. "Eu não me sinto perdedora, me sinto vitoriosa", declarou.
A primeira prova do episódio colocou os cozinheiros diante de um desafio inspirado nos izakayas japoneses, estabelecimentos conhecidos por servir pequenas porções de comida. As equipes precisaram preparar um rodízio com seis pratos.
Lubyanka, vencedora da prova anterior, foi escolhida como capitã do time azul e indicou Irina para liderar a equipe vermelha. As duas também escolheram participantes com quem não gostariam de trabalhar, colocando-os no time adversário.
Além dos jurados Henrique Fogaça e Helena Rizzo, os pratos foram avaliados pelos convidados Arnaldo Lorençato, Dayse Paparoto, Toshi Akuta e Tsuyoshi Murakami.
O time azul, liderado por Lubyanka, apresentou o serviço mais equilibrado e venceu a disputa, garantindo uma vaga no mezanino.
Antes da etapa eliminatória, a equipe vermelha precisou indicar um participante para ser salvo. Depois de um empate entre Daniela e Irina, Lubyanka escolheu salvar a carioca.
Já o time azul indicou Léo Santos para descer do mezanino e enfrentar a prova de eliminação.
Na disputa, os cozinheiros tiveram que preparar uma sobremesa com pelo menos três texturas de chocolate, uma decoração com o ingrediente e duas especiarias obrigatórias. Léo ficou responsável por distribuir as combinações de especiarias entre os participantes.
Mesmo tendo sido indicado pela própria equipe, Léo Santos venceu o desafio com uma sobremesa que combinava gengibre e pimenta-da-jamaica. Irina, por outro lado, não agradou à bancada e deixou o MasterChef Profissionais 2026.
Glossário
Quem é Erick Jacquin?
Erick Jacquin é um chef de cozinha francês radicado no Brasil desde 1995. Ficou conhecido nacionalmente como jurado do reality culinário MasterChef Brasil, da Band, e por comandar restaurantes como o Président, em São Paulo
O que é chocolatier?
Profissional especializado na arte de criar e trabalhar com chocolate, frequentemente envolvido no desenvolvimento de sobremesas refinadas.
O que significa izakayas japoneses?
Estabelecimentos japoneses similares a bares, onde se servem pequenas porções de comida e bebidas em um ambiente social.
Quem é Henrique Fogaça?
Henrique Fogaça é chef de cozinha e empresário brasileiro, conhecido por comandar restaurantes como o Sal Gastronomia, em São Paulo. Ganhou projeção nacional como jurado do reality culinário MasterChef Brasil, da Band.
Quem é Helena Rizzo?
Helena Rizzo é uma chef de cozinha brasileira, proprietária do restaurante Maní, em São Paulo, reconhecido internacionalmente. Em 2014, foi eleita a melhor chef mulher do mundo pelo prêmio The World's 50 Best Restaurants. Também é jurada do MasterChef Brasil, da Band.