A chef Irina Cordeiro foi eliminada do MasterChef Profissionais 2026 na noite desta terça-feira, 17, durante o 7º episódio da temporada. A cozinheira não conseguiu convencer os jurados na prova de eliminação, que exigia uma sobremesa com três texturas de chocolate, decoração com o ingrediente e duas especiarias.

Para o desafio, Irina precisou trabalhar com gengibre e coentro. Ela apresentou um bolo de canjica acompanhado de creme de milho, pipoca e chocolate branco. No entanto, os jurados avaliaram que o chocolate, protagonista da prova, não teve destaque suficiente no preparo.

O chef Erick Jacquin foi um dos mais críticos durante a avaliação. "Isso aqui não é arriscar, é suicídio", afirmou ao questionar a escolha de Irina por uma receita com base de milho em uma disputa centrada no chocolate.

Por que Irina Cordeiro foi eliminada do 'MasterChef Profissionais'?

O principal problema apontado pelos jurados foi o desequilíbrio da sobremesa. Henrique Fogaça observou que o bolo se sobressaía aos demais elementos e que o gosto do milho permanecia na boca, em vez do chocolate.

Helena Rizzo também apontou problemas na execução, como o tamanho do bolo, a pipoca murcha e o excesso de especiarias.

O chocolatier Alê Costa, convidado especial do episódio, também reprovou o resultado. "Infelizmente a sua está nessa terceira", disse, ao avaliar que a sobremesa estava entre aquelas que não comeria novamente.

Jacquin, por sua vez, questionou a lógica da receita diante da proposta da prova. Irina tentou justificar a escolha, mas não convenceu o jurado. Após as avaliações, a participante chorou e afirmou que as críticas a abalaram.

O que Irina Cordeiro disse após a eliminação?

Em entrevista à Band, Irina afirmou que ficou frustrada com a saída da competição e que faria escolhas diferentes se tivesse outra oportunidade. "Eu fico com uma frustração", declarou.

A cozinheira também explicou que teve dificuldades para desenvolver uma sobremesa com chocolate por não ser uma grande fã de doces nem do próprio ingrediente. "Foi muito difícil para aquilo aterrissar na minha cabeça, e quando eu não acho sentido, eu me perco", afirmou.

Apesar da eliminação, Irina disse que deixa o programa com gratidão pela experiência e pela oportunidade de participar novamente do reality. "Eu precisava fazer as pazes com o MasterChef", afirmou. A cozinheira também relembrou que sua participação em 2017 transformou sua vida.

Ela contou que viveu um ano difícil e que o retorno ao programa foi uma oportunidade de recuperar a autoconfiança e se reconectar com a própria coragem. "Eu não me sinto perdedora, me sinto vitoriosa", declarou.

O que aconteceu no 7º episódio do MasterChef Profissionais 2026?

A primeira prova do episódio colocou os cozinheiros diante de um desafio inspirado nos izakayas japoneses, estabelecimentos conhecidos por servir pequenas porções de comida. As equipes precisaram preparar um rodízio com seis pratos.

Lubyanka, vencedora da prova anterior, foi escolhida como capitã do time azul e indicou Irina para liderar a equipe vermelha. As duas também escolheram participantes com quem não gostariam de trabalhar, colocando-os no time adversário.

Além dos jurados Henrique Fogaça e Helena Rizzo, os pratos foram avaliados pelos convidados Arnaldo Lorençato, Dayse Paparoto, Toshi Akuta e Tsuyoshi Murakami.

O time azul, liderado por Lubyanka, apresentou o serviço mais equilibrado e venceu a disputa, garantindo uma vaga no mezanino.

Como foi a prova de eliminação do MasterChef?

Antes da etapa eliminatória, a equipe vermelha precisou indicar um participante para ser salvo. Depois de um empate entre Daniela e Irina, Lubyanka escolheu salvar a carioca.

Já o time azul indicou Léo Santos para descer do mezanino e enfrentar a prova de eliminação.

Na disputa, os cozinheiros tiveram que preparar uma sobremesa com pelo menos três texturas de chocolate, uma decoração com o ingrediente e duas especiarias obrigatórias. Léo ficou responsável por distribuir as combinações de especiarias entre os participantes.

Mesmo tendo sido indicado pela própria equipe, Léo Santos venceu o desafio com uma sobremesa que combinava gengibre e pimenta-da-jamaica. Irina, por outro lado, não agradou à bancada e deixou o MasterChef Profissionais 2026.