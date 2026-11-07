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Quem será o próximo James Bond? Robert Pattinson entra na disputa pelo papel de 007

Ator de 'Batman' entrou na disputa para assumir o papel de 007, que está vago desde a saída de Daniel Craig em 2021

O ator Robert Pattinson interpreta o apresentador Chris Hansen no novo filme da A24, Primetime (Reprodução/Youtube/A24)

O ator Robert Pattinson interpreta o apresentador Chris Hansen no novo filme da A24, Primetime (Reprodução/Youtube/A24)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 10h44.

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Robert Pattinson, conhecido por Batman e Crepúsculo, está entre os candidatos a interpretar o próximo James Bond. A disputa inclui outros atores como Callum Turner e Nicholas Hoult. A escolha final caberá à Amazon MGM Studios, que assumiu a franquia em 2025, com Denis Villeneuve na direção.

O ator Robert Pattinson, de 40 anos, está entre os candidatos para interpretar James Bond no próximo filme da franquia 007. Segundo a revista americana The Hollywood Reporter, Pattinson realizou testes para o papel durante o fim de semana de 24 de outubro.

Conhecido por protagonizar Batman e a saga Crepúsculo, Pattinson entrou na disputa para substituir Daniel Craig, que deixou o papel do agente secreto britânico após cinco filmes. A informação foi confirmada à publicação por diferentes fontes ligadas ao processo de seleção.

A escolha do próximo James Bond está sob responsabilidade da Amazon MGM Studios, que assumiu o controle criativo da franquia em fevereiro de 2025. O novo longa será dirigido por Denis Villeneuve, responsável por Duna e que trabalhou recentemente com Pattinson em Duna: Parte 3.

Apesar dos testes, ainda não há confirmação sobre quem será escolhido para interpretar o próximo 007. Procurada pela The Hollywood Reporter, a Amazon não comentou o processo de seleção.

Quem também está concorrendo para ser o próximo James Bond?

Além de Pattinson, Callum Turner (Animais Fantásticos), Jack Lowden (Slow Horses) e Josh O’Connor (Rivais) também estão entre os atores apontados como possíveis sucessores de Craig.

Outro nome mencionado pela The Hollywood Reporter é Nicholas Hoult (Superman), que também teria realizado testes para a produção. O ator já disputou com Pattinson o papel de Batman, que acabou ficando com o britânico.

A seleção marcará a primeira escolha de um novo James Bond desde 2005, quando Daniel Craig foi anunciado para interpretar o personagem.

Craig encerrou sua participação na franquia em 007 — Sem Tempo para Morrer, lançado em 2021. Durante sua passagem pelo papel, protagonizou cinco longas, incluindo 007 — Operação Skyfall, de 2012, primeiro filme da série a superar US$ 1 bilhão em bilheteria mundial.

Perguntas frequentes sobre o novo James Bond

Quem será o próximo James Bond? ＋

O próximo ator a interpretar James Bond ainda não foi anunciado oficialmente. Segundo a revista The Hollywood Reporter, Robert Pattinson, Callum Turner, Jack Lowden, Josh O'Connor e Nicholas Hoult estão entre os nomes considerados para o papel.

Robert Pattinson será o novo James Bond? ＋

A escalação de Robert Pattinson ainda não foi confirmada. Segundo a The Hollywood Reporter, o ator de Batman realizou testes para interpretar o agente 007 durante o fim de semana de 24 de outubro de 2026.

Quais atores estão na disputa para interpretar o agente 007? ＋

Os nomes apontados pela The Hollywood Reporter são Robert Pattinson, Callum Turner, Jack Lowden, Josh O'Connor e Nicholas Hoult. A escolha definitiva ainda não foi divulgada.

Quem vai dirigir o próximo filme de James Bond? ＋

O próximo filme da franquia James Bond será dirigido por Denis Villeneuve, responsável pelos filmes Duna. O cineasta também trabalhou com Robert Pattinson em Duna: Parte 3.

Por que Daniel Craig deixou de interpretar James Bond? ＋

Daniel Craig encerrou sua participação na franquia após cinco filmes, com o lançamento de 007 — Sem Tempo para Morrer, em 2021. O ator havia assumido o papel em 2005.

Quando estreia o próximo filme de James Bond? ＋

A data de estreia do próximo filme de James Bond não foi informada. A produção será a primeira da franquia sob o controle criativo da Amazon MGM Studios, que assumiu os direitos em fevereiro de 2025.

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