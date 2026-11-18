Um ator em busca de uma oportunidade escreveu sobre um boxeador que precisava de uma chance. Dessa combinação nasceu "Rocky", filme de US$ 1 milhão, que transformou Sylvester Stallone em astro. Em novembro de 2026, a produção completa 50 anos como ponto de partida de uma franquia bilionária.

Entre os seis longas centrados em Rocky Balboa e os três protagonizados por Adonis Creed, a saga soma US$ 1,94 bilhão em bilheteria mundial, segundo o The Numbers. O caminho até essa marca passou pelo Oscar, por adversários que viraram ícones e pela escolha de entregar o protagonismo a outra geração.

Stallone apostou o roteiro no próprio talento

A história começou a tomar forma depois da luta entre Muhammad Ali e Chuck Wepner, em 1975. A resistência de um desafiante considerado azarão inspirou Stallone a escrever sobre ambição e a oportunidade de provar o próprio valor.

Segundo o American Film Institute (AFI), o ator produziu uma primeira versão do roteiro em três dias e meio, após meses amadurecendo a ideia. Outras versões vieram depois.

O texto despertou o interesse de empresas dispostas a comprá-lo, mas Stallone estabeleceu uma condição: ele interpretaria Rocky Balboa. A United Artists preferia um nome conhecido, como Ryan O'Neal, James Caan ou Burt Reynolds.

Os produtores Irwin Winkler e Robert Chartoff defenderam sua escalação. Com Stallone no papel e John G. Avildsen na direção, o projeto preservou a ligação entre o autor e o personagem que mudaria sua carreira.

A trajetória de criação do personagem e os bastidores da produção serão retratados no novo filme "Eu Sou o Rocky", que estreia nesta quinta-feira, 19, nos cinemas brasileiros.

Sobre o que é 'Rocky'?

Em "Rocky", um boxeador da Filadélfia que vive de pequenos combates recebe uma oportunidade de enfrentar o campeão dos pesos-pesados Apollo Creed, interpretado por Carl Weathers.

A preparação para a luta divide espaço com o romance com Adrian, vivida por Talia Shire, e os treinos com Mickey, personagem de Burgess Meredith. A chance de chegar ao fim do combate dá ao protagonista um objetivo que vai além do cinturão: demonstrar que consegue enfrentar um adversário considerado inalcançável.

Essa combinação de esporte, romance e busca por reconhecimento deu ao público motivos para acompanhar o personagem fora do ringue — uma base que sustentaria as continuações.

Como US$ 1 milhão virou US$ 225 milhões?

Rodado em somente 28 dias, o primeiro longa transformou uma produção de orçamento enxuto em sucesso internacional. Sua arrecadação mundial, segundo a Rolling Stone, é de US$ 225 milhões, ou seja, 225 vezes o custo de produção.

O reconhecimento chegou ao Oscar de 1977, com dez indicações e três vitórias: melhor filme, direção e montagem. Stallone concorreu como ator e roteirista, enquanto a produção venceu a principal categoria em uma disputa que incluía "Taxi Driver", "Rede de Intrigas" e "Todos os Homens do Presidente".

As continuações fizeram o negócio crescer

O sucesso abriu espaço para "Rocky II", em 1979. Nos anos seguintes, a franquia ampliou a escala dos confrontos: "Rocky III" colocou Clubber Lang no caminho do protagonista, enquanto "Rocky IV" levou ao ringue a rivalidade com Ivan Drago.

O quarto capítulo se tornou a maior bilheteria mundial da saga, com US$ 300,4 milhões. Depois dele, "Rocky V", de 1990, registrou um desempenho menor, de US$ 119,9 milhões.

O personagem voltou em "Rocky Balboa", de 2006. A trama sobre envelhecimento e retorno ao boxe arrecadou US$ 155,9 milhões, mantendo aberta a possibilidade de novas histórias.

'Creed' levou a franquia a outra geração

A renovação ganhou forma em "Creed: Nascido para Lutar", lançado em 2015. Sob a direção de Ryan Coogler, Michael B. Jordan assumiu o papel de Adonis Creed, filho de Apollo, e Rocky passou à posição de mentor.

A mudança permitiu explorar o peso de um sobrenome conhecido, a construção de uma identidade própria e a relação entre um jovem lutador e um treinador que já havia vivido a ascensão e a queda.

Os três filmes desse novo ciclo somaram US$ 664,5 milhões, de acordo com dados do Box Office Mojo. O maior resultado veio com "Creed III", de 2023, que arrecadou US$ 276,1 milhões. Jordan também assumiu a direção do longa, que seguiu a trajetória de Adonis sem Stallone em cena.

Um legado que saiu do ringue e entrou para a história

Cinco décadas depois, a franquia encontrou espaço para acompanhar tanto o envelhecimento de seu primeiro herói quanto a formação de seu sucessor. Foi essa capacidade de transformar uma vitória de bilheteria em histórias sobre família, legado e novas oportunidades que manteve "Rocky" em movimento.

Ao ser questionado sobre seu legado em entrevista à GQ, em 2010, Sylvester Stallone apontou para Rocky e sua persistência. Para o ator, o personagem representa a possibilidade de uma pessoa superar as próprias expectativas. "Podemos ser estrelas em nossa própria vida. É aí que você estabelece seu objetivo", afirmou.

Essa ligação voltou a aparecer no Globo de Ouro de 2016, quando Stallone foi premiado por "Creed: Nascido para Lutar". Em seu discurso, agradeceu ao personagem: "Quero agradecer ao meu amigo imaginário Rocky Balboa por ser o melhor amigo que já tive".

'Eu Sou o Rocky' conta a história por trás do primeiro filme

A luta de Sylvester Stallone para levar seu boxeador aos cinemas virou tema de "Eu Sou o Rocky", que estreia no Brasil nesta quinta-feira, 19, com distribuição da Diamond Films. O lançamento acompanha os 50 anos do primeiro filme e revisita os bastidores da produção que deu origem à franquia.

Anthony Ippolito interpreta o jovem Stallone, ainda um ator desconhecido e com dificuldades financeiras. A trama acompanha a criação do roteiro e as negociações com um estúdio interessado em comprar a história, que queria entregar o papel principal a outro ator.

A direção é de Peter Farrelly, de "Green Book: O Guia", com roteiro de Peter Gamble. O elenco também reúne AnnaSophia Robb, Matt Dillon, Stephan James e Toby Kebbell.