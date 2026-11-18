'Rocky': com orçamento enxuto e um protagonista desconhecido, longa de 1976 lançou uma saga que atravessou gerações até "Creed" (Divulgação)
Freelancer
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 05h58.
Um ator em busca de uma oportunidade escreveu sobre um boxeador que precisava de uma chance. Dessa combinação nasceu "Rocky", filme de US$ 1 milhão, que transformou Sylvester Stallone em astro. Em novembro de 2026, a produção completa 50 anos como ponto de partida de uma franquia bilionária.
Entre os seis longas centrados em Rocky Balboa e os três protagonizados por Adonis Creed, a saga soma US$ 1,94 bilhão em bilheteria mundial, segundo o The Numbers. O caminho até essa marca passou pelo Oscar, por adversários que viraram ícones e pela escolha de entregar o protagonismo a outra geração.
A história começou a tomar forma depois da luta entre Muhammad Ali e Chuck Wepner, em 1975. A resistência de um desafiante considerado azarão inspirou Stallone a escrever sobre ambição e a oportunidade de provar o próprio valor.
Segundo o American Film Institute (AFI), o ator produziu uma primeira versão do roteiro em três dias e meio, após meses amadurecendo a ideia. Outras versões vieram depois.
O texto despertou o interesse de empresas dispostas a comprá-lo, mas Stallone estabeleceu uma condição: ele interpretaria Rocky Balboa. A United Artists preferia um nome conhecido, como Ryan O'Neal, James Caan ou Burt Reynolds.
Os produtores Irwin Winkler e Robert Chartoff defenderam sua escalação. Com Stallone no papel e John G. Avildsen na direção, o projeto preservou a ligação entre o autor e o personagem que mudaria sua carreira.
A trajetória de criação do personagem e os bastidores da produção serão retratados no novo filme "Eu Sou o Rocky", que estreia nesta quinta-feira, 19, nos cinemas brasileiros.
Em "Rocky", um boxeador da Filadélfia que vive de pequenos combates recebe uma oportunidade de enfrentar o campeão dos pesos-pesados Apollo Creed, interpretado por Carl Weathers.
A preparação para a luta divide espaço com o romance com Adrian, vivida por Talia Shire, e os treinos com Mickey, personagem de Burgess Meredith. A chance de chegar ao fim do combate dá ao protagonista um objetivo que vai além do cinturão: demonstrar que consegue enfrentar um adversário considerado inalcançável.
Essa combinação de esporte, romance e busca por reconhecimento deu ao público motivos para acompanhar o personagem fora do ringue — uma base que sustentaria as continuações.
Rodado em somente 28 dias, o primeiro longa transformou uma produção de orçamento enxuto em sucesso internacional. Sua arrecadação mundial, segundo a Rolling Stone, é de US$ 225 milhões, ou seja, 225 vezes o custo de produção.
O reconhecimento chegou ao Oscar de 1977, com dez indicações e três vitórias: melhor filme, direção e montagem. Stallone concorreu como ator e roteirista, enquanto a produção venceu a principal categoria em uma disputa que incluía "Taxi Driver", "Rede de Intrigas" e "Todos os Homens do Presidente".
O sucesso abriu espaço para "Rocky II", em 1979. Nos anos seguintes, a franquia ampliou a escala dos confrontos: "Rocky III" colocou Clubber Lang no caminho do protagonista, enquanto "Rocky IV" levou ao ringue a rivalidade com Ivan Drago.
O quarto capítulo se tornou a maior bilheteria mundial da saga, com US$ 300,4 milhões. Depois dele, "Rocky V", de 1990, registrou um desempenho menor, de US$ 119,9 milhões.
O personagem voltou em "Rocky Balboa", de 2006. A trama sobre envelhecimento e retorno ao boxe arrecadou US$ 155,9 milhões, mantendo aberta a possibilidade de novas histórias.
A renovação ganhou forma em "Creed: Nascido para Lutar", lançado em 2015. Sob a direção de Ryan Coogler, Michael B. Jordan assumiu o papel de Adonis Creed, filho de Apollo, e Rocky passou à posição de mentor.
A mudança permitiu explorar o peso de um sobrenome conhecido, a construção de uma identidade própria e a relação entre um jovem lutador e um treinador que já havia vivido a ascensão e a queda.
Os três filmes desse novo ciclo somaram US$ 664,5 milhões, de acordo com dados do Box Office Mojo. O maior resultado veio com "Creed III", de 2023, que arrecadou US$ 276,1 milhões. Jordan também assumiu a direção do longa, que seguiu a trajetória de Adonis sem Stallone em cena.
Cinco décadas depois, a franquia encontrou espaço para acompanhar tanto o envelhecimento de seu primeiro herói quanto a formação de seu sucessor. Foi essa capacidade de transformar uma vitória de bilheteria em histórias sobre família, legado e novas oportunidades que manteve "Rocky" em movimento.
Ao ser questionado sobre seu legado em entrevista à GQ, em 2010, Sylvester Stallone apontou para Rocky e sua persistência. Para o ator, o personagem representa a possibilidade de uma pessoa superar as próprias expectativas. "Podemos ser estrelas em nossa própria vida. É aí que você estabelece seu objetivo", afirmou.
Essa ligação voltou a aparecer no Globo de Ouro de 2016, quando Stallone foi premiado por "Creed: Nascido para Lutar". Em seu discurso, agradeceu ao personagem: "Quero agradecer ao meu amigo imaginário Rocky Balboa por ser o melhor amigo que já tive".
A luta de Sylvester Stallone para levar seu boxeador aos cinemas virou tema de "Eu Sou o Rocky", que estreia no Brasil nesta quinta-feira, 19, com distribuição da Diamond Films. O lançamento acompanha os 50 anos do primeiro filme e revisita os bastidores da produção que deu origem à franquia.
Anthony Ippolito interpreta o jovem Stallone, ainda um ator desconhecido e com dificuldades financeiras. A trama acompanha a criação do roteiro e as negociações com um estúdio interessado em comprar a história, que queria entregar o papel principal a outro ator.
A direção é de Peter Farrelly, de "Green Book: O Guia", com roteiro de Peter Gamble. O elenco também reúne AnnaSophia Robb, Matt Dillon, Stephan James e Toby Kebbell.