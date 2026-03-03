Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Quando o filme de ‘Peaky Blinders’ estreia na Netflix?

Produção marca despedida de Thomas Shelby após seis temporadas

Peaky Blinders, cena da 5ª temporada (Netflix/Divulgação)

Peaky Blinders, cena da 5ª temporada (Netflix/Divulgação)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 3 de março de 2026 às 06h56.

O filme de “Peaky Blinders” na Netflix, intitulado “Peaky Blinders: O Homem Imortal”, marca o retorno de Cillian Murphy como Thomas Shelby e encerra a história iniciada na série britânica. O longa continua os acontecimentos da sexta temporada e leva o universo da família Shelby para um novo contexto histórico.

A produção é uma continuação direta da série criada por Steven Knight, exibida entre 2013 e 2022. Todas as seis temporadas de Peaky Blinders estão disponíveis na Netflix.

Quando estreia o filme de 'Peaky Blinders'?

Peaky Blinders: O Homem Imortal” estreia em 20 de março, exclusivamente na Netflix. O lançamento representa o capítulo final da trajetória de Thomas Shelby, personagem central da série.

O filme foi anunciado como o desfecho oficial da história principal, embora o criador já tenha mencionado a possibilidade de projetos derivados no futuro.

Qual é a história?

O filme de Peaky Blinders é ambientado em Birmingham, no ano de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial. A trama acompanha Thomas Shelby após os eventos da sexta temporada.

A série original começou em 1919, após a Primeira Guerra Mundial, e acompanhou a ascensão da família Shelby no submundo do crime britânico. No longa, o cenário de guerra amplia os conflitos políticos e pessoais do protagonista.

Segundo Steven Knight, o filme representa o encerramento da jornada de Tommy Shelby dentro da narrativa principal.

Elenco

Além de Cillian Murphy, retornam:

  • Stephen Graham
  • Sophie Rundle
  • Ned Dennehy
  • Packy Lee
  • Ian Peck

Entre os novos nomes estão Barry Keoghan, Rebecca Ferguson, Tim Roth e Jay Lycurgo.

O longa é dirigido por Tom Harper e tem roteiro de Steven Knight, criador da série.

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:SériesFilmesNetflix

Mais de Pop

Corrida dos streamings por príncipe Andrew pode trazer ‘The Crown’ de volta

Show dos Jonas Brothers em SP: como funciona a fila virtual da Ticketmaster?

Jonas Brothers em São Paulo: que horas começa a pré-venda do show?

Mamonas Assassinas: o que aconteceu com a Brasília Amarela após 30 anos?

Mais na Exame

Pop

Corrida dos streamings por príncipe Andrew pode trazer ‘The Crown’ de volta

Casual

Academias cariocas apostam em exclusividade e experiência para além do exercício

Negócios

Quem é Ricardo Faria, o 'Rei dos Ovos' que pode entrar no top 10 dos mais ricos

Mercados

'Petróleo em guerra': quem realmente lucra com o barril acima de US$ 77