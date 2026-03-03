Quando o filme de ‘Peaky Blinders’ estreia na Netflix?

O filme de “Peaky Blinders” na Netflix, intitulado “Peaky Blinders: O Homem Imortal”, marca o retorno de Cillian Murphy como Thomas Shelby e encerra a história iniciada na série britânica. O longa continua os acontecimentos da sexta temporada e leva o universo da família Shelby para um novo contexto histórico.

A produção é uma continuação direta da série criada por Steven Knight, exibida entre 2013 e 2022. Todas as seis temporadas de Peaky Blinders estão disponíveis na Netflix.

Quando estreia o filme de 'Peaky Blinders'?

“Peaky Blinders: O Homem Imortal” estreia em 20 de março, exclusivamente na Netflix. O lançamento representa o capítulo final da trajetória de Thomas Shelby, personagem central da série.

O filme foi anunciado como o desfecho oficial da história principal, embora o criador já tenha mencionado a possibilidade de projetos derivados no futuro.

Qual é a história?

O filme de Peaky Blinders é ambientado em Birmingham, no ano de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial. A trama acompanha Thomas Shelby após os eventos da sexta temporada.

A série original começou em 1919, após a Primeira Guerra Mundial, e acompanhou a ascensão da família Shelby no submundo do crime britânico. No longa, o cenário de guerra amplia os conflitos políticos e pessoais do protagonista.

Segundo Steven Knight, o filme representa o encerramento da jornada de Tommy Shelby dentro da narrativa principal.

Elenco

Além de Cillian Murphy, retornam:

Stephen Graham

Sophie Rundle

Ned Dennehy

Packy Lee

Ian Peck

Entre os novos nomes estão Barry Keoghan, Rebecca Ferguson, Tim Roth e Jay Lycurgo.

O longa é dirigido por Tom Harper e tem roteiro de Steven Knight, criador da série.